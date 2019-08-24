Надежда Савченко порадовалась, что русские и украинцы начали лучше понимать друг друга

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко порадовалась тому, что русские и украинцы стали лучше понимать друг друга. По словам Савченко, она обратила внимание, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков, и ее выступления, где она говорит по-украински, не переводятся на русский, а сопровождаются субтитрами.

Она считает, что благодаря этому жители России скоро будут легко понимать украинский язык. Савченко также заметила, что в России смотрят ее выступления. "И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно – суть в понимании", – призналась Савченко в интервью телеканалу NewsOne.

Савченко на внеочередных парламентских выборах баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов за нее проголосовали восемь человек, - передает РИА Новости.