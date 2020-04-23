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Инженер-изобретатель рассказал южноуральцам об искусственном характере роботов

23 апреля 2020, 16:04 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Инженер-изобретатель рассказал южноуральцам об искусственном характере роботов
Фото из личного архива Сергея Цысса

Робот должен не только выполнять базовые функции, но шутить, разговаривать, иными словами, помимо искусственного интеллекта у него должен быть искусственный характер.

 

Так считает Сергей Цысс, инженер-изобретатель, художник, основатель компании «Механиум» по производству интерактивных музейных экспонатов и роботов. В новом выпуске программы «Научка» он рассказал, что люди зачастую стремятся наделить роботов качествами, которых у них нет.

 «От желания человека наделить искусственный интеллект свойствами характера, какими-то парадоксальными реакциями, чувством юмора никуда не деться, — рассказывает инженер-изобретатель. — Робот, который смешно отвечает, хулиганит и при этом выполняет какие-то функции, будет больше нравиться людям, чем просто бездушная железка. Вот эти дополнительные функции к ожидаемым действиям робота это и есть искусственный характер».

Отметим, что робот-осьминог Василий, созданный Сергеем Цыссом и его командой, пользуется большой популярностью у посетителей выставки и школьников. Он очень остроумный, поет песни, брызгается водой.

«Научка» - это совместный проект медиахолдинга «Гранада Пресс» и Информационного центра по атомной энергии г. Челябинска. Это короткие познавательные видеоролике о новых явлениях в науке.

  

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