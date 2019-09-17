«Челябинское эхо» определило финалистов бизнес-премии «Сделано в Челябинске»

В финал мультимедийного проекта «Сделано в Челябинске» вышли десять компаний.

На протяжении месяца «Челябинское эхо» принимало заявки от представителей малого, среднего и крупного бизнеса. О желании участвовать в проекте заявили 74 местные компании, экспертный совет премии выбрал десять финалистов.

Это специалисты по оснащению офисного пространства «АПС-Технолоджи», охранное предприятие «Витязь», производители аппаратов для реабилитации «Медиком», производитель металлообрабатывающего оборудования «Первая Станкостроительная компания» и «Производственное предприятие «ПСП», которое занимается изготовлением наградной продукции. Также бороться за премию будут компания по производству бульдозеров «Резонанс», центр креативных индустрий SVOBODA2, фитнес-центр «Сокол Фит», фирмы «Технологии Тепла+» и «Челябкрансервис».

Финалисты получат возможность рассказать о своем бизнесе в прямом эфире «Челябинского эха» и 31 канала совместно с экспертами премии. Большие интервью будут идти еженедельно с 19 сентября. Также финалистов ждут съемки на производстве, где они смогут показать рабочий процесс. В конце ноября экспертный совет проекта будет определять победителей, которые разделят призовой фонд премии — рекламное сопровождение бизнеса на сумму 1 млн рублей.

Проект «Сделано в Челябинске» проходит при поддержке администрации города. Вице-мэр по экономике и финансам Елена Мурзина пояснила «Челябинскому эху», что проект не только помогает местным компаниям заявить о себе, но и продвигает позитивный имидж столицы Южного Урала.

«С точки зрения продвижения продукции через подобные проекты действительно есть возможность помочь и поспособствовать. В рамках премии будут представлены уникальные продукты из Челябинска, которые дальше пойдут по всей стране и за рубеж, и люди будут знать, что эти продукты сделаны на Урале, в Челябинске. С одной стороны, мы способствуем продвижению продукции предприятия, с другой — эта продукция продвигает и сам Челябинск — как город, где производятся уникальные товары», — прокомментировала Елена Мурзина.

Эксперт премии, директор челябинского филиала компании «Премьер БКС» Илья Рощупкин подчеркнул, что участники смогут получить оценку своей работы и обменяться ценным опытом с другими представителями бизнеса.

«Финалист прежде всего получает экспертную оценку своего проекта, позволяет воспользоваться опытом экспертов, самому почувствовать большую уверенность в том, что этот проект нужно реализовать. Для бизнеса в целом — это стимул к развитию: если в Челябинске развивается экономика — растет и благосостояние людей. Это развитие во многом зависит от малого и среднего бизнеса», — пояснил Илья Рощупкин.

Мультимедийному проекту «Сделано в Челябинске» в 2019 году исполняется пять лет. За эти годы в финал прошли 70 компаний, а десять предприятий стали победителями.

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».