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ВЦИОМ: По какому времени удобно жить россиянам?

19 февраля 2013, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

ВЦИОМ: По какому времени удобно жить россиянам?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, по какой системе времени удобнее жить россиянам, и как сегодня они оценивают решение отменить перевод часов.

В настоящее время относительное большинство наших соотечественников признаются, что прежняя система, при которой стрелки часов переводились дважды в год, их устраивает больше всего (43%). Еще в сентябре 2012 года таких респондентов было почти вдвое меньше (24%). За этот вариант чаще остальных выступают россияне моложе 35 лет (46-47%), москвичи (46%) и проживающие в малых городах и селах (46 и 47% соответственно).

С наступлением зимы привлекательность жизни по «летнему» времени снизилась: ее признает удобной только 21% (в сентябре 2012 года - 30%). Весь год жить по «зимнему» времени предпочли бы 27% опрошенных.

В феврале 2011 года большинство россиян поддерживали решение отменить перевод часов дважды в год и полностью перейти на «летнее» время (73%). Спустя год таких респондентов стало существенно меньше (44%). Сегодня доля сторонников этого шага - 35%. Поддерживают это решение жители крупных и средних городов (39-41%). Против отмены перевода часов сегодня выступают 32% (в феврале 2011 года таких было лишь 6%). В основном это те, кого устраивала прежняя система (46%), а также столичные жители (40%).

Напомним, перевод времени был отменен в России по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева в феврале 2011 года.

Большинство россиян выражали недовольство переходом на летнее время.

Глава Координационной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом о необходимости возвращения в России зимнего времени перед Олимпиадой в Сочи, в котором пояснил, что большинство из тех, кто смотрит Олимпиаду — жители Европы. Переход России на зимнее время сделает просмотр трансляций с Игр удобнее для них. 

Дмитрий Медведев в начале февраля  на заседании правительства  ответил на вопрос депутатов о возвращении зимнего времени. По словам Медведева, правительство считает очередную корректировку времени и перевод стрелок нецелесообразным.

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