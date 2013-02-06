Сборная России по хоккею по буллитам обыграла финнов в матче Евротура
6 февраля 2013, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
Хоккеисты сборной России по буллитам победили команду Финляндии в Санкт-Петербурге в вынесенном матче третьего этапа Евротура — Шведских игр.
Встреча завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян.
В субботу, 9 февраля, сборная России сыграет в Мальме со сборной шведов.
Напомним, что предыдущий этап, Кубок Первого канала, российская команда, усиленная заокеанскими звездами, уверенно выиграла.