Сборная России по хоккею по буллитам обыграла финнов в матче Евротура

Хоккеисты сборной России по буллитам победили команду Финляндии в Санкт-Петербурге в вынесенном матче третьего этапа Евротура — Шведских игр.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян.

В субботу, 9 февраля, сборная России сыграет в Мальме со сборной шведов.

Напомним, что предыдущий этап, Кубок Первого канала, российская команда, усиленная заокеанскими звездами, уверенно выиграла.