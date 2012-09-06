Украинские телеканалы ради рейтинга подкупают респондентов

Рост рейтингов Нового канала, ТВi, Макси-ТВ и Меню-ТВ в отдельные периоды с мая 2008 по февраль 2012 года, скорее всего, объясняется манипуляциями с показателями, а также подкупом части респондентов.

Об этом говорится в отчете международного детективного агентства Kroll и компании GfK, передают «Аргументы Недели-Крым».

В тексте документа, которым располагает издание сказано: «Каждое популярное шоу (на Новом канале) смотрели 80% подозреваемых в подкупе семей, а среди других зрителей - только 10%. Должна быть серьезная причина для таких показателей в каждом конкретном сегменте и временном промежутке. Наиболее вероятное объяснение этого – манипуляции».

В отчете отмечается, что ни подлинность инструкции, ни неопровержимые доказательства того, что подозрительные семьи следовали инструкциям, не установлены.

Так, эксперты посетили 14 таких семей, и все они «давали правдоподобные объяснения своих зрительских предпочтений и не знали о инструкции».

Эти семьи также настаивают на том, что их «никто не просил менять свои зрительские предпочтения».

«Задачей Kroll было расследование коррупции в GfK Ukraine как возможной причины манипуляций данными, если такие манипуляции имели место. Мы не нашли убедительных доказательств коррупции в GfK Ukraine», - сообщил управляющий директор нью-йоркского офиса Kroll Роберт Витеретти.

Руководство телеканалов отрицает обвинения.

Документ Kroll и GfK подготовили в рамках расследования утечки информации в GfK Ukraine, на основании которой происходит продажа ТВ-рекламы в Украине.

29 августа отчет был представлен Индустриальном телевизионном комитета.

Проведение аудита началось после заявления директора канала RuMusic Рудольфа Кирноса о том, что неизвестная частная структура получила базу контактов респондентов исследования, является конфиденциальной информацией, и осуществила их подкуп.