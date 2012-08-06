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Телеканал "Театр": Кончаловский - нон-стоп!

6 августа 2012, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Телеканал "Театр": Кончаловский - нон-стоп!
Фото с persona.rin.ru

20 августа телеканал "Театр" проводит специальную акцию "День  Андрея Кончаловского.

Проект к юбилею выдающегося режиссера позволит зрителям смотреть в течение всего дня в режиме "нон-стоп" спектакли и оперы, поставленные Андреем Кончаловским в театре, мастер-классы,  встречи со зрителями, эксклюзивные интервью разных лет и театральные репетиции, которые никогда ранее не были в телеэфире.

Для справки. Телеканал "Театр"- новый канал культурной формации для профессионалов, любителей и поклонников театра. Девиз канала: "Театр не для всех, театр для каждого!" Лучшие российские спектакли, самые знаменитые актеры, режиссеры, репортажи с театральных событий, документальные фильмы, театральные новости со всего мира, интервью, мастер-классы, телевизионный фестиваль "Театры России",  авторские программы Александра Мягченкова и уникальные культурологические акции - всё это единственный на российском телевидении профильный канал, посвященный жизни театра. Смотрите канал "Театр" по всей России.

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