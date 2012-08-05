Тяжело больная шестилетняя девочка взорвала многоэтажку. ВИДЕО
5 августа 2012, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Новой Зеландии снос при помощи контролируемого взрыва14-этажного здания превратили в благотворительное шоу для местных жителей. Кнопку на детонаторе нажала шестилетняя девочка, страдающая от онкологического заболевания.
Во время мероприятия жители страны пожертвовали почти $30 тыс. на её лечение.
Чтобы разрушить высотку, пострадавшую во время прошлогоднего землетрясения, инженеры использовали 60 килограммов взрывчатки. Сотни людей собрались, чтобы увидеть сложную работу взрывотехников.