«Любой медик скажет: это было огромной ошибкой!»

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова заявила о серьезной нехватке врачей и среднего медперсонала в России. По ее словам, стране не хватает 152,8 тыс. врачей и 800 тыс. медсестер, медбратьев и фельдшеров. «Конечно, можно решить эту проблему переподготовкой кадров из стационарного звена, но в целом эту проблему решить невозможно»,— заявила госпожа Голикова. Специально для «АН» на вопрос «Должна ли она покаяться после такого позора перед населением страны и уйти в монастырь?» отвечают…



Светлана Горячева, зампред комитета Госдумы по Регламенту и организации работы Государственной Думы:

«Не будет большим ущербом, если появится новый министр здравоохранения»

- Человека, который никогда не был даже главврачом районной больницы, нельзя было делать министром здравоохранения и соцразвития. Любой медик скажет, что это изначально было огромной ошибкой! Когда все наши министры садятся руководить, не работая в этой сфере и никогда не соприкасавшись с ней, то ничего не получается. Все это, как говорится, одесский шум, похожий на работу. А что, мы не знаем о том, что многие классные врачи и медсестры из-за такой низкой зарплаты ушли торговать вещами на рынок? Нужно было думать головой, когда, повышая избирательно заработную плату, просто выдавливали людей! Сейчас надо предпринимать все необходимые меры, чтобы сохранить наш врачебный потенциал. О каком здоровье населения можно говорить, если у нас такая нехватка специалистов!? При наличии политической воли в государстве всегда можно найти средства на решение проблемы (правда, при условии, что не будет столько разворовываться). Давайте-ка возьмем немного средств из так называемого фонда национального благосостояния, который находится в Америке, и поддержим нашу систему здравоохранения! Думаю, что для России не будет большим ущербом, если появится новый министр здравоохранения. Вообще-то нужно разделить Минздравсоцразвития на два министерства, и министр здравоохранения обязательно должен быть из среды врачей, например, человек, прошедший путь от хирурга и до главврача какой-то большой системы.

Сергей Колесников, действительный член (академик) Российской академии медицинских наук, бывший зампред комитета Госдумы по охране здоровья:

«Падает и количество населения, и заболеваемость»

- При таком уровне оплаты труда и тех соцгарантиях, которые имеют медики, эту проблему очень трудно решить мгновенно. Врач готовится не менее шести лет просто в институте, а потом и у нас, и во всех странах мира – еще пять лет. То есть для того, чтобы заполнить данные вакансии, нам нужно не менее десяти лет. А еще возникает вопрос престижности профессии врача и медицинского работника. У нас падает и количество населения, и заболеваемость, так что, возможно, в реальности лет через 5-6 такого дефицита врачей и не будет. Сейчас идет оптимизация и переоснащение структуры медпомощи, поэтому будет выше производительность труда медработников, и не возникнет такой большой необходимости во врачах и среднем персонале.

Алексей Яблоков, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», членкор РАН, профессор:

«Просто вранье!»

- Я не верю Голиковой. Например, медицинская статистика, начиная с советского времени, всегда подтасовывалась. И ведь до сих пор у нас получаются очень разные данные. Скажем, данные по младенческой смертности, по заболеваниям наркоманией и по смертности от онкологических заболеваний (чем я занимался очень тщательно) – просто вранье! У меня есть много доказательств того, что медицинской статистике верить нельзя! Еще 5-7 лет назад многие международные организации отмечали, что статистика по раковым заболеваниям на всем пространстве бывшего СССР не соответствует действительности, кроме разве что Белоруссии и Прибалтики. И сейчас, при Голиковой, у нас с этим стало еще хуже! А если еще вспомнить, что несколько лет назад за фальсификацию данных посадили всю верхушку Госкомстата, то о чем вообще можно говорить…

Николай Герасименко, депутат Госдумы, действительный член (академик) Российской академии медицинских наук:

«Важно заинтересовать»

- Самая большая кадровая проблема сейчас на селе и в неотложных службах. Ее надо решать с помощью увеличения зарплат и коммунальных привилегий. Ведь там у врачей нет возможности хорошо зарабатывать, как, скажем, в городских платных клиниках, где нет больших проблем с кадрами. И еще очень важно заинтересовать выпускников при распределении из медвузов. В этом году уже заработала программа, когда врачам, желающим работать на селе, выделяется 1 млн. рублей на приобретение жилья. И в неотложных службах тоже нужно придумать какие-то льготы, чтобы люди пошли и туда.