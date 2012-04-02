85 активистов оппозиции отпущены полицией

Все 85 человек, задержанные вчера за попытку провести несогласованную акцию на Красной площади, отпущены из отделений. На 76 задержанных были составлены протоколы об административном нарушении.



С остальными оппозиционерами полицейские провели профилактические беседы.

Ранее в полиции сообщали, что количество задержанных составило 55 человек.

1 апреля активисты оппозиции хотели выйти к Кремлю с белыми ленточками - символом движения за честные выборы. Однако по указанию ФСО Красную площадь и часть Манежной площади ззаранее перекрыли. В результате перед Воскресенскими воротами собралось, судя по фото- и видеоматериалам, от 100 до 200 человек. Через некоторое время активистов начали задерживать - по данным полиции, они выкрикивали лозунги и пытались раздвинуть заграждения.

В ОВД одному из задержанных, активисту "Солидарности" Станислава Позднякова, предъявили обвинение в нападении на полицейского. По данным адвоката Николая Полозова, против оппозиционера могут возбудить уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Между тем в "Солидарности" заявляют, что активист сам подвергся избиению со стороны полицейского, сообщает Лента.ру. Ночью Позднякова отпустили из отделения под обязательство явиться в прокуратуру 2 апреля.



