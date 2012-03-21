Самым богатым россиянином назван Геннадий Тимченко

Состояние Геннадия Тимченко, одного из самых загадочных российских предпринимателей, оценивается в 24,61 млрд. долларов. С таким капиталом совладелец нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко, имеющий гражданство Финляндии, впервые возглавил рейтинг миллиардеров России и СНГ.

Рейтинг составил ежемесячный деловой журнал РБК.По данным издания, состояние Тимченко увеличилось на 10 млрд.долларов за год, что и позволило бизнесмену подняться в рейтинге сразу на 13 позиций.

Тимченко долгое время находился во второй десятке лишь потому, что у экспертов не хватало данных для оценки его основного актива – экспортера российской нефти ГК Gunvor.

В начале марта журнал Forbes также составил список богатейших россиян. Его возглавил совладельц "Металлоинвеста" Алишер Усманов с состоянием в 18,1 миллиарда долларов.

По версии РБК, Алишер Усманов второй в рейтинге самых богатых россиян.

Напомним, миллиардер в последнее время укрепляет свои медиаактивы, приобретая акции "ВКонтакте", Facebook и Twitter. Совладелец "Металлоинвеста", "Мегафона" и Mail.Ru Group обладает состоянием в 19,7 млрд. долларов.

Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин занимает третью строку списка, экс-кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров, являющийся главой группы "ОНЭКСИМ", занял четвертую строчку рейтинга богатейших бизнесменов постсоветского пространства.