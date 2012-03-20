Алиса Яровская: Вместо серег Зыкиной мне достались серьги Элизабет Тэйлор

Счастливой обладательницей уникальных серег с рубинами, проданными с аукциона украшений Элизабет Тэйлор, состоявшегося в Нью-Йорке в декабре прошлого года, стала телеведущая Алиса Яровская.

Подведя итоги аукциона организаторы сообщили, что практически 80% представленных лотов были приобретены покупателями из России. Даритель, чье имя держится в строгом секрете, преподнес Яровской роскошные серьги из комплекта от Van Cleef & Arpels, в свое время подаренные Элизабет Тейлор на Рождество мужем Ричардом Бартоном.

Алиса никогда не скрывала своей слабости к дорогим украшениям, но особое внимание она уделяет драгоценностям, ранее принадлежавшим знаменитым особам. Совсем недавно она пыталась приобрести на аукционе изумрудные серьги из коллекции известной русской певицы Людмилы Зыкиной.

Но, в последний момент, ставку Яровской перебил давний поклонник Зыкиной, купивший большинство представленных на аукционе уникальных драгоценностей.

Но Алиса не расстроилась и рассказала: "Впрошлом году, когда перед аукционом в Москве выставлялись украшения Тэйлор, я буквально влюбилась именно в эти серьги. Но их стартовая цена была очень большой и я даже не могла мечтать о том, что когда-нибудь стану их обладательницей. Но, видимо, никогда не стоит забывать, что мечты сбываются".