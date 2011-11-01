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Каганский, фигурант дела о коррупции в ГСУ ГУВД Москвы, пожаловался Медведеву

1 ноября 2011, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Каганский, фигурант дела о коррупции в ГСУ ГУВД Москвы, пожаловался Медведеву

Объявленный в международный розыск бывший милиционер фигурант нашумевшего уголовного дела о коррупции в ГСУ ГУВД Москвы  Максим Каганский написал открытое письмо. Каганский  обратился к президенту РФ Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По словам бывшего сотрудника милиции, он стал  жертвой предательства со стороны своего бизнес-партнера — бывшего следователя СК МВД России Андрея Казбанова, а также руководителя ГУЭБиК МВД России Дениса Сугробова.

В письме Максима Каганского  говорится, что высокопоставленный офицер МВД якобы предлагал ему  свою «крышу». Но  когда тот отказался, пригрозил посадить его.

По версии Каганского,    23 сентября его деловой партнер Казбанов позвонил Каганскому и сказал, что везет документы.  Каганский отправил на встречу свою охрану, чтобы те забрали документы.  В итоге охранники были задержаны, а самому Каганскому удалось скрыться. А вскоре он узнал, что обвиняется в посредничестве взятки в $3 млн. пишут Известия. 

По данным следствия, Максим Каганский был главным посредником при передаче взятки  от бизнесмена Бориса Юдина следователю ГСУ Москвы Нелли Дмитриевой.  

Адвокат Каганского Владимир Жеребенков подтвердил подлинность обращения.  По словам защитника бывшего милиционера,  происходит рейдерский захват имущества  его  подзащитного.  «Арестовано имущество жены Максима Каганского, парализована работа фирм, и в своем обращении Максим просит у президента защиты от рейдеров, которых крышуют коррупционеры в погонах,» —  сказал Владимир Жеребенков.

Как пояснил адвокат,  бывший сотрудник МВД  «стал жертвой провокации, которая является результатом противостояния различных кланов в силовых ведомствах». По словам защитника Кагановского,  он  скрывается из-за того, что опасается за свою жизнь.  По  словам Жеребенкова, его родственникам уже поступило предложение от «одного из кланов»  дать показания против противников.  По мнению адвоката, речь шла о Глухове и бывшем первом заместителе начальника департамента экономической безопасности МВД Андрее Хореве.   Адвокат подчеркнул,   что его подзащитный не собирается участвовать в этих «играх».

«АН» сообщали, что СКР и ФСБ задержали старшего  следователя Нелли Дмитриеву 3 октября в ее рабочем кабинете. Ей было предъявлено обвинение в покушении на вымогательство взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Нелли Дмитриева вымогала взятку в размере 5 млн.  долларов у руководителей ООО «Медика» Ивана Царькова и Бориса Юдина за непривлечение их к уголовной ответственности по делу о контрабанде томографа.

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