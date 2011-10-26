Ливия требует многожёнства

Бывший руководитель ливийских мятежников, а ныне глава Переходного национального совета (ПНС) Ливии Мустафа Абдель Джалиль, которого к власти на своих штыках привели спецподразделения стран НАТО, «отблагодарил» своих благодетелей. Едва ли не в первой своей официальной речи он заявил, что Ливия отныне – исламское государство.

Утюжа бомбами и ракетами ливийские города и уничтожая инфраструктуру Ливии, французские и английские «крестоносцы» уверяли, что несут демократию угнетённому диктатором Каддафи народу. Похоже, их ставленник воспринял демократизацию по-своему. В своей речи в колыбели мятежа Бенгази он сообщил, что победа одержана, ПНС будет распущен, а власть в стране перейдёт к временному правительству, которое будет сформировано в течение месяца. К июню будущего года в Ливии должны пройти парламентские выборы. А законы в стране отныне будут соответствовать нормам шариата. В качестве примера заявил, что «Закон о разводах противоречит нормам ислама, а потому должен быть отменён». Кроме того, как противоречащие Корану будут запрещены банковские ссуды. И неизвестно почему отныне не разрешается стрелять в воздух. По всей видимости, у влюблённой в каменный век страны нет проблемы важнее, чем возможность иметь четыре жены.

Речи новоявленного правителя Ливии стали неприятным сюрпризом для Европы. Официальный Ватикан уже отреагировал на заявление новых ливийских властей, выразив серьёзную обеспокоенность за судьбу христиан страны. За примерами далеко ходить не нужно. После свержения правящих режимов в Ираке и Египте многие христиане вынуждены были поспешно покидать эти страны.

Представители «Аль-Каиды» горячо поддержали намерения ПНС построить в Ливии исламское государство.