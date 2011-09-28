Агрессивная политика турецких реваншистов

«АН» не случайно решили так озаглавить статью. Эта фраза из нашего недалёкого советского прошлого как нельзя лучше подходит к ситуации, сложившейся в последние месяцы на Ближнем Востоке. Из-за резких действий турецкого руководства обстановка там серьёзно накалилась.

Дело дошло до того, что некоторые аналитики считают – именно здесь начнётся III мировая война. Правда, ещё год назад достаточно популярным было мнение, что её очагом станет Пакистан. Но, похоже, центр напряжённости переместился ближе к границам России. «АН» решили выяснить, что же произошло и как будут развиваться события.

На мирных улицах Стамбула нет больше сна

События, произошедшие в последнее время на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вызвали тектонические сдвиги в геополитике этого региона. В араб­ских странах – Тунисе, Египте и Ливии – к власти рвутся исламисты. Многие аналитики не сомневаются – рано или поздно радикалы из «Аль-Каиды» установят там свои порядки.

В последние годы изменилась ситуация и в Турции. Страна свернула со светского пути развития, определённого ещё в 20-е годы прошлого века Мустафой Кемалем Ататюрком. Наследие этого турецкого «дедушки Ленина» постепенно предается забвению. На митинги в поддержку исламистской Партии справедливости и развития, возглавляемой премьер-министром Реджепом Эрдоганом, собираются сотни тысяч и даже миллионы его сторонников. Участников этих массовых собраний очевидцы описывают так: «Суровые молодые исламисты, их подруги в цветастых платках, дедушки – одуванчики Аллаха. Глядя на их искреннее веселье, понимаешь, что они тут не за продуктовый набор». Но, если люди приходят на митинг «по велению души», значит, они захвачены какой-то идеей. Чего же они хотят?

Сторонники Р. Эрдогана являются приверженцами новой турецкой доктрины, для которой придуман термин – «неоосманизм». Это «учение» основано на убеждении, что сейчас у страны появился реальный шанс снова обрести статус империи. Как считают в Анкаре, старый мир рушится и Турция должна восстановить свои позиции в Северной Африке, на Ближнем Востоке и Балканах. Все эти регионы когда-то входили в Османскую империю.

Два года назад министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил: «Существует наследие, оставленное Османской империей. Нас называют «неоосманами». Да, мы «новые османы». Мы вынуждены заниматься соседними странами. И даже идём в Африку».

Султан вернулся

Поэтому совсем не случайно, что в середине сентября Р. Эрдоган нанёс визит в «освобождённые» Египет, Ливию и Тунис. Всюду его встречали восторженные толпы с лозунгами «Спаситель ислама, любимый Аллахом Эрдоган!» Египтяне из числа сторонников «Братьев-мусульман» назвали турецкого гостя «новым Салах ад-Дином» (мусульманский лидер XII века, султан Египта и Сирии). То, чего ещё несколько лет назад так опасались западные аналитики, публикуя свои прогнозы под говорящими заголовками – «Султан возвращается!», свершилось на наших глазах.

По мнению экспертов, такое «головокружение от успехов» влияет и на отношение неоосманов к Сирии. Интересно, что до недавнего времени Дамаск был ближайшим военным и экономическим союзником Турции на Ближнем Востоке. Однако это не помешало Анкаре разорвать все отношения. 21 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке турецкий премьер-министр заявил: «Я прекратил диалог с сирийскими властями. Мы никогда этого не хотели, но, к несчастью, они вынудили нас принять такое решение». 24 сентября стало известно, что турецкие корабли захватили сирийское судно, перевозившее на родину оружие. Отправителем груза, вероятно, является Иран.

Комментируя эти события, сирийские журналисты недоумевают, откуда взялась такая ненависть по отношению к их стране? А проводимую в последнее время внешнюю политику Анкары пресса Сирии называет «тяжёлым случаем дипломатической шизофрении». Всё это привело к тому, что отношения двух стран накалились до предела.

Сирийцы уже опасаются военного вторжения турецких войск. В этой ситуации у Дамаска остаются только два союзника – Иран и Россия. Наша страна имеет в Тартусе базу материально-технического обслуживания ВМФ. Сейчас её спешно приводят в порядок. Для Тегерана Сирия тоже является своеобразными «воротами» в Средиземное море. Сирийцы и иранцы являются военными союзниками – между ними заключён соответствующий договор.

Новый план «Барбаросса»

Ещё больше нынешнее правительство Турции раздражает Израиль. Анкара решительно сменила вектор турецко-израильских отношений. Так же как и Сирия, Израиль превратился из союзника Турции в её врага. Новые османы открыто угрожают Иерусалиму войной – пока на море.

Для этого турецкое руководство разработало специальный план под названием «Барбаросса». Именно так в свое время Гитлер назвал операцию по нападению на СССР. В Анкаре утверждают, что они имеют в виду совсем другого Барбароссу – знаменитого турецкого пирата и властелина Алжира. Но, как отмечают эксперты, в большой политике такие совпадения не случайны. Наверняка турецкое правительство прекрасно отдавало себе отчёт и рассчитывало на шокирующий эффект. Правда, в этом случае кажется, что в Анкаре совсем уж заигрались в «Новый рейх». Тем не менее подобная тактика помогает Р. Эрдогану повышать авторитет в глазах мусульман мира и утверждаться в качестве регионального лидера.

Но есть и экономическая подоплека турецко-израильского конфликта. Для того чтобы стать «новой османской империей», туркам жизненно важно получить независимость в обеспечении страны энергоносителями. Как нельзя кстати, в Средиземном море между Кипром и Израилем были обнаружены большие газовые и нефтяные месторождения (одно из них названо «Левиафан» – чудовищный морской змей). Для разработки этих богатств израильтяне и киприоты заключили договор и собрались бурить первые скважины, против чего решительно выступила Анкара. Турция хочет показать, что она является настоящим хозяином Средиземноморья и развиваться регион должен по её правилам.

Именно это и является главной причиной обострения отношений. Угрожая применить свой флот, турки в первую очередь защищают свои экономические интересы. А для широкой публики в ход идут панисламские лозунги.

Тегеран-2011

Осенью этого года резко охладились отношения Анкары и с её восточным соседом – Ираном. Турция согласилась разместить на своей территории радар системы ПРО США. Он будет развёрнут на юго-востоке страны. По сведениям турецких СМИ, радар будет управляться из оперативного центра НАТО в Германии. Если на официальном уровне его использование против нашей страны хотя бы скрывается, то направленность против Ирана всячески подчёркивается. Поэтому Тегеран уже предупредил Анкару, что установка РЛС приведёт к росту напряжения в регионе.

Сложившаяся ситуация всё сильнее беспокоит правящий иранский режим. Получается, что Турция наверняка поддержит страны Запада при нападении на Иран. Многие аналитики считают будущую атаку делом решенным. К тому же шиитский Иран является давним врагом нефтяных монархий Персидского залива. Поэтому Саудовская Аравия тоже подталкивает Турцию к агрессии против персов. Однако её начала можно ожидать только после разгрома Сирии. Так что Ирану ничего не остаётся, кроме защиты Дамаска, как самого себя.

Геополитическая химера или новая реальность?

Последние внешнеполитические действия Турции окончательно запутали ситуацию на Ближнем Востоке. Судите сами – Турция член НАТО и привилегированный партнёр Вашингтона. Одновременно страна стала самым активным врагом лучшего друга США – Израиля. В то же время Анкара угрожает главному врагу Израиля и США – Ирану. В сложившейся ситуации получается, что неоосманы своими действиями объективно сближают Тегеран и Иерусалим – теперь у них общий враг – Турция. Тут впору согласиться с сирийскими СМИ – настоящая геополитическая шизофрения.

На первый взгляд идея альянса Ирана и Израиля выглядит ненаучной фантастикой. Конечно, сейчас эти два государства – непримиримые враги. Некоторые эксперты уверены – даже если иранцы и турки столкнутся, Израиль от этого они больше любить не станут. Но вся история говорит о том, что в мире не бывает постоянных врагов и союзников.

Кроме возможной войны с Турцией у стран есть и другие точки соприкосновения. В Израиле предпочли бы иметь дело с нелюбимым сирийским президентом Б. Асадом, чем с идущими ему на смену мусульманскими радикалами. Как говорится – не было бы хуже. Поэтому там, как и в Иране, заинтересованы в стабильной Сирии.

Говорят, Израиль уже предпринимал попытки нормализовать отношения с Ираном. Тогда не вышло. Насколько далеко и как быстро пойдёт сейчас сближение двух ближневосточных антагонистов, покажет время. Но если в будущем вы прочтёте очередные утечки дипломатических документов, в которых будет сказано, что тайные переговоры о совместных действиях Израиля и Ирана против Турции начались осенью 2011 года, – не удивляйтесь. «АН» вам уже всё рассказали.

Баланс военных сил на Ближнем Востоке

В образовавшемся региональном военно-политическом пасьянсе есть несколько основных игроков. Как в любой колоде, там имеются старшие и младшие карты. К старшим – наиболее мощным в военном отношении державам региона относятся Турция, Израиль и Сирия.

Турецкая армия как доминирующая сила Если исключить США, то вооруженные силы Турции являются крупнейшими среди стран НАТО. Можно сказать – это последняя армия эпохи «холодной войны», начитывающая в своём составе 510 тыс. человек. У турок имеется внушительный танковый парк – 4500 машин. Правда, современными можно считать лишь 340 немецких «Леопардов-2А4», купленных подержанными в Германии. Неплохи и реактивные системы залпового огня – среди них есть американские, китайские, в том числе созданные на основе нашего «Града». Есть тактические баллистические американские ракеты. Имеется у турок и полностью наше вооружение – вертолёты Ми-8 и БТР-80 (их активно применяют против курдов). И даже новейшие противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э», способные поражать любые западные танки. ПВО Турции можно считать достаточно плотной для прикрытия войск и слабой на уровне защиты объектов и городов – современные дальнобойные ЗРК просто отсутствуют. Зато у турок очень неплохая авиация, насчитывающая более 400 боевых самолётов. Основой мощи являются 220 американских F-16 различных серий, в том числе и самых современных. Минусами являются небольшое для такой армии число вертолётов, особенно ударных, и отсутствие «небесного глаза» – самолётов дальнего радиолокационного дозора. Их только заказали в США. Турки – давние и опытные мореходы. Неудивительно, что они создали очень неплохой флот, причём построенный на национальных верфях, пусть и по лицензии. В настоящее время в нём насчитывается 14 подлодок знаменитого немецкого проекта 209. Основу надводной мощи составляют 17 фрегатов. Также имеется 7 корветов французской и собственной постройки. «Москитный флот» тоже солидный – 27 ракетных и 16 патрульных катеров, половина из которых современные. Тем не менее, несмотря на явное превосходство над соседями, полного доминирования у турок не получится – каждый из них вполне может противостоять неоосманам.

Грозная армия маленькой страны Израиль обладает очень мощными вооруженными силами. Армия обороны Израиля – ЦАХАЛ насчитывает меньше, чем армии многих соседей, всего 176 тыс. человек. Но это первоклассная по техническому уровню и боевой подготовке военная машина. Она обладает большим боевым опытом. Израильтяне не поддерживают различные новомодные теории о том, что танки не нужны, и по-прежнему считают их основой ударной мощи войск. В танковом парке имеется 3500 машин, из них более 1500 – танки «Меркава» собственного производства. Правда, современными можно считать лишь «Меркаву‑3» и «4», первых имеется 780, вторых около 300. Так же войска хорошо насыщены противотанковыми комплексами. Минусом израильской армии является слабая в нашем понимании войсковая ПВО. Но страна маленькая, и прикрывать войска можно авиацией и комплексами, защищающими города и объекты. А они очень серьезные и включают в себя американские ЗРК «Патриот» и противоракетный комплекс «Хец». Авиацию Израиля можно считать сильнейшей в регионе. Она насчитывает 460 боевых самолётов. Её основу составляют около 90 F-15 и более 300 F-16 различных модификаций в вариантах перехватчиков и ударных машин. Имеется полный спектр обеспечивающих самолётов – разведчики разных типов, воздушные суда радиолокационного дозора и радиоэлектронной борьбы. Выпускает Израиль и беспилотники всех классов. Имеется около 200 вертолётов, из них до 90 ударных «Апач» и «Кобра». А вот израильский флот можно считать слабым. Хотя он и современнее ВМС непосредственных соседей, но против турецкого не идет в сравнение. Подводные силы состоят из трех лодок нового немецкого проекта 212. Надводный флот представлен тремя современными корветами и 10 ракетными катерами. Самое главное – у Израиля есть собственные ядерные силы. Страна располагает атомными зарядами в количестве от 80 до 150 штук. Имеются и средства их доставки – баллистические ракеты средней дальности «Иерихон-2», крылатые ракеты «Попай Турбо» и авиабомбы. Конечно, ядерных сил в нашем понимании у Иерусалима нет, но соседям мало не покажется.

Сирия – просто так не получится Сирийская армия считается одной из сильнейших в регионе – 325 тыс. человек. На вооружении имеется почти 5000 танков, правда, из них примерно 1500 очень старых. Наиболее современными машинами являются 1700 Т-72М1, в настоящее время глубоко модернизируемые нашими специалистами. Имеется 500 РСЗО, в большинстве своем российские «Грады». Армия хорошо насыщена противотанковыми средствами, в том числе самыми современными «Корнет-Э», «Метис-М» и «Конкурс‑М». Прикрытие войск средствами ПВО плотное, в российском стиле, но большое количество ЗРК устаревшие. Однако есть новенькие «Панцирь-С1» и «Печора-2М». Сирия с недавних пор активно взялась за обновление средств своей ПВО. Страна намерена закупить С-300ПМУ-2 «Фаворит», «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э». Россия же, несмотря на уговоры прекратить экспорт в Сирию, намерена продавать ей весь спектр разрешённых вооружений. У Дамаска имеются ракетные средства сдерживания – вполне современные «Точки-У». Сирия давно хотела купить экспортный «Искандер», но под давлением США и Израиля Россия ей этот комплекс не продала. Зато продаёт береговые противокорабельные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Яхонт», способными на дистанции до 300 км прорвать оборону даже авианосного соединения США. ВВС страны имеют около 550 боевых самолётов, однако, достаточно современными можно считать лишь 50 МиГ-29 и 20 Су-24МК. Флот страны невелик, устарел и во внимание принят быть не может. В любом случае Сирия – это не Ливия, и просто так обидеть её не получится.

В эту ночь решили янычары

Неужели Турция начнет войну со всеми сразу? Столкновение с Дамаском может привести к войне на два фронта против Ирана и Сирии. Не останется безучастной и Россия – как минимум Москва использует экономические и политические методы принуждения к миру. И никакое НАТО даже пальцем в защиту не пошевельнёт – военная авантюра члена альянса «на стороне» является его личной проблемой. Ситуация будет, как в анекдоте про тёщу и тигра: «сам напал, вот пусть сам и отбивается». Даже если бы НАТО захотело помочь, то сейчас это невозможно. Ливийская кампания здорово подкосила экспедиционные возможности авиации альянса – их ещё нужно восстанавливать.

Конечно, Дамаск тоже может оказаться в одиночестве. Тем не менее у него хватит собственных сил для того, чтобы турецкой армии пришлось сильно пожалеть о принятом решении. ПВО Сирии за последние годы заметно укрепилась. Это позволит компенсировать устаревшую авиацию. А сирийские ракетные удары туркам просто нечем отражать – самолеты тут не годятся, а современных ЗРК большой дальности нет. Сухопутные армии стран вполне сравнимы по численности. Если говорить о технической оснащенности, то 1700 наших Т-72М1 (в том числе и модернизированные машины) уж точно лучше 340 «Леопардов-2».

Поэтому, весьма вероятно, что турки, достигнув некоторых успехов в приграничном сражении, затем завязнут в тяжёлых боях с неизвестным результатом. Разве такая война нужна амбициозным политикам, которые затеяли всё это для укрепления своей власти и престижа страны?

Столкновение с Израилем возможно только на море и в воздухе – общей границы у стран нет. Не в Сирии же им воевать друг с другом? Начаться война может по всем известному сценарию – турецкие военные корабли, эскортирующие очередной «флот свободы», вступят в огневой контакт с израильским флотом. В результате кто-то кого-то или повредит или даже утопит. Затем израильтяне вызовут авиацию и подкрепления сил флота. Также поступят и турки.

Турецкий флот, конечно, сильнее израильского, но авиация Турции слабее. Неизвестно, сможет ли она прикрыть и территорию, и отряды кораблей в море. В воздушных боях шансы на победу выше у израильских летчиков, турецкие моряки, в свою очередь, способны утопить флот противника. Однако в столкновениях на море в зоне досягаемости береговой авиации победа достанется тому, кто завоюет господство в воздухе. Скорее всего, это будет Израиль.

В случае расширения зоны конфликта израильский флот войну точно проиграет. Но и турецкие ВВС не смогут наносить удары по Израилю – ПВО этой страны значительно лучше, да и авиация тоже. Далее может дойти до ракетных ударов, где опять же козыри у израильтян. К тому же у них есть ядерное оружие. Наверняка об этом помнят в Анкаре. Так что до серьёзной войны дело вряд ли дойдет.

Вот получается, что турецкие нападки на соседей смахивают на поговорку: лая много, а укусить – никак.