Во Франции наступила политическая весна

Во Франции началась весна не только календарная, но и политическая: еще год остался до Президентских выборов, а вслед за левыми, правые также начинают активно отпочковываться и размножаться.

В четверг о своем выходе из «Союза за народное движение» заявил бывший министр экономики Жан-Луи Барлоо, а сегодня вслед за ним последовала бывший госсекретарь Рама Яд, являющаяся на текущий момент посланницей в ЮНЕСКО. Обосновывая свое решение, Рама Яд подчеркнула что выбирает путь с Жан-Луи, как путь надежы», уточнив, что в любом случае она больше не в испольнительном органе «Союза за народное движение».

Как оценивают происходящее аналитики, Барлоо сделал шаг к будущему выдвижению своей кандидатур на пост Президент Франции, выборы которого должны состояться через год.

До сих пор бурное размножение кандидатов перед президентскими выборами во Франции отличало представителей левых. В этот раз и правые, видимо, решили не отставать.

Так или иначе, но на президентских выборах 2012 года, судя по тенденциям, можно будет обнаружить весьма широкий политичский круг кандидатов самого узконаправленного спектра.