На случай ЧП в России должны появиться пункты сбора добровольцев

Директор департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых сообщил, что на случай чрезвычайных ситуаций в регионах России должны появиться пункты сбора добровольцев.



Сегодня на общественных слушаниях, посвященных подготовке к пожарам в РФ, Юрий Дешевых рассказал: "Мы не смогли определить пункты сбора. Способы доставки добровольцев, их оснащения и обеспечения. На первом этапе это носило хаотичный характер. Какой опыт мы вынесли? Сегодня в каждом субъекте РФ должны быть обозначены пункты сбора добровольцев на случай чрезвычайной ситуации", - цитирует слова Юрия дешевых РИА Новости.



По словам директора департамента, во время летних пожаров 2010 года очень много волонтеров пришли на помощь сотрудникам МЧС. Отсюда и пришло решение - создать пункты сбора для добровольцев.