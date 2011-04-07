Песня Цоя за 1 млн долларов превратилась в гимн банка (ВИДЕО)
7 апреля 2011, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Олег Тиньков купил права на песню группы «Кино» «Дальше действовать будем мы» у сына Виктора Цоя Александра для рекламы своего банка «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС).
В своем Живом Журнале продавец электроники, производитель пельменей и пивовар подтвердил, что заплатил за хит $1 млн.
«Это не такие безумные деньги, дорого, но разумно», пишет он.
Теперь девиз «Дальше действовать будем мы» является официальным рекламным слоганом ТКС, а сама песня стала его корпоративным гимном.