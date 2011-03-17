Ситуация на японской АЭС тяжелая - ученый Курчатовского института

Первый замдиректора научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Ярослав Штромбах заявил, что события на АЭС в Японии не будут развиваться по катастрофическому сценарию, но ситуация очень тяжелая.



По словам ученого, максимально неблагоприятное развитие ситуации на АЭС "Фукусима-1" - это расплавление пяти активных зон (пяти реакторов АЭС). "И, похоже, что этого не избежать. Но никакого катастрофического сценария не будет", - сказал Я.Штромбах.



Сегодня японские военные начали операцию по сбросу воды на реактор третьего энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" - два вертолета СН-47, которые способны переносить до 7,5 тонн воды, сбрасывали воду на поврежденное здание, в котором находится ядерный реактор. А в ближайшее время к АЭС прибудут 11 пожарных машин с водометами высокого давления для подачи воды в здания с реакторами.



