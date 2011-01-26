Картина кисти губернатора продана за 6 млн. рублей

В Петербурге в пятый раз прошел благотворительный аукцион «Рождественская азбука», на котором были выставлены картины, созданные известными людьми – деятелями культуры, спортсменами, политиками, предпринимателями.

Выручка аукциона составила 31 млн. 200 тыс. рублей, а его лидером стала картина кисти губернатора Петербурга. Она была продана за 6 млн. рублей. Отметим, покупатель полотна отказался представиться прессе, назвал себя «частным лицом». В списке гостей он был обозначен как Владимир Абрамович Подвальный. Этот же покупатель приобрел картину, созданную губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Она стала второй по стоимости работой и ушла с молотка за 3 млн. рублей. Еще одним лидером продаж стала работа петербургского художника Ивана Славинского «Принцесса», которая была продана за 2 млн. 600 тыс. рублей. Картина депутата Госдумы РФ Натальи Карпович «Ерш» уступила всего 100 тыс. и ушла с молотка за 2,5 млн. рублей. Популярной оказалась работа председателя Законодательного собрания Петербурга Вадима Тюльпанова. Работу, которую он создал вместе со своим сыном, «Голуби» купили за 1 млн. 400 тыс. рублей.

Вырученные на аукционе средства будут переданы Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы» на финансирование деятельности Центра социальной реабилитации для подростков с нарушениями в развитии. Средства пойдут на закупку оборудования и капитальный ремонт Детской больницы №2 Святой Марии Магдалины. На строительство храма святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

В этом году рождественскую ярмарку посетили более полутора миллиона человек.