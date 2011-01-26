Балтийская медиагруппа начинает новый проект

На Каменноостровском проспекте, 67, в конце февраля откроется Baltic Dialogue house – площадка с уникальными техническими возможностями для встреч, дискуссий и презентаций. Вот что рассказал корреспонденту «АН» PR-директор Балтийской медиагруппы Владимир КУЗНЕЦОВ.

Baltic Dialogue house – это рабочее название нового проекта БМГ. Сейчас идут установка и тестирование оборудования, но уже совсем скоро здесь будет площадка для проведения разных мероприятий. Она станет центром для проведения дискуссий на актуальные темы, презентаций, круглых столов, пресс-конференций, семинаров и выставок. Благодаря новейшему оборудованию в новом центре можно будет организовать визуальное сопровождение мероприятий на самом высоком уровне. Для презентаций и показов в Baltic Dialogue house будет установлена уникальная и на данный момент единственная в Петербурге интерактивная видеостена. Она позволит проводить фантастические видеопрезентации любой сложности. Технологии, которые здесь будут применяться, – это уже не сегодняшний, а завтрашний день.

Представьте, например, если эксперты, чиновники и горожане соберутся здесь обсуждать какой-либо градостроительный проект, то на видеостене можно будет показать, как новое здание будет смотреться с высоты птичьего полета, с уровня пешехода и даже… с крыши и из окон соседних домов. Точно так же можно будет показать, что произойдет, если снести то или иное здание и оставить на его месте «чистое поле». Возможно, благодаря применению такой технологии Петербург сможет избежать в дальнейшем грубых градостроительных ошибок. Словом, у нас появится возможность заглянуть в будущее.

Видеостена – не единственная «изюминка» нового проекта БМГ. По словам Владимира Кузнецова, в холле здания будет находиться так называемая будка гласности. Любой желающий сможет перед видеокамерой рассказать о событиях, очевидцем которых он стал, о насущных проблемах, пожаловаться за бездействие чиновников. Эта информация станет основой для расследований и публикаций в изданиях Балтийской медиагруппы.

Познакомиться с другими техническими новинками, а также планами БМГ в отношении новой площадки можно будет в феврале, на официальной презентации Baltic Dialogue house.