Петербургу не хватает 40 станций метро

Единственная возможность решить серьезные транспортные проблемы Санкт-Петербурга – активно развивать сеть метрополитена. Только подземка способна справиться с постоянно возрастающим городским пассажиропотоком. Об этом в дни 70-летнего юбилея «Метростроя» рассказал корреспонденту «АН» руководитель предприятия Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Сейчас, по словам главного метростроителя Петербурга, город отстает в развитии подземки как минимум на двадцать лет. Для того чтобы сотни тысяч людей нормально и с комфортом могли перемещаться по территории Северной столицы, нам нужно построить дополнительно не меньше 30–40 станций. Судя по темпам ввода новых подземных узлов в последние годы, эта перспектива станет реальностью лет через 50. Однако директор «Метростроя» смотрит в будущее с оптимизмом и уверен – если постараться, отставание в развитии можно оперативно ликвидировать.

Без поддержки не обойтись

– Если говорить о метро, то существует определенное понятие пешеходной доступности, – говорит Вадим Александров. – Расстояние от любого дома до ближайшей станции подземки не должно превышать 700–800 метров. В Петербурге должно быть именно так, ведь наш город просто создан для метро!

Впрочем, глава «Метростроя» подчеркнул, что в одиночку Петербург с задачей обеспечения пешеходной доступности станций справиться не в состоянии. Федеральный бюджет самоустранился от финансирования строительства, а город на свои деньги бить рекорды по строительству и вводу в эксплуатацию новых узлов не может.

– Никто нас поддерживать не хочет, к кому бы мы ни обращались, – сетует Александров. – Отказ мотивируется тем, что метро – это муниципальный транспорт. Мол, пусть город его сам и развивает. Это неправильно! Федеральная поддержка должна быть. По крайней мере у крупных мегаполисов – Петербурга и Москвы. Если посмотреть на зарубежный опыт, то практически во всех странах федеральная казна помогает строить метро. А у нас сначала было 50 на 50, потом 20 на 80, а теперь вообще все 100 процентов средств город сам вынужден изыскивать. Поэтому в перспективе развития мы уже серьезно отстали.

В нынешнем году, например, на строительство метро Петербург выделит 9 миллиардов рублей, в будущем пообещали 14. Средства, конечно, внушительные. Однако только деньгами (пусть даже и очень большими) развитию подземки не поможешь. Нужна серьезная проектная документация. А вот с этим, как выясняется, у нас проблемы. В начале 90-х годов прошлого века, по словам Вадима Александрова, «Метрострой» смог развернуть активную деятельность, а проектные институты продолжали работать слишком медленно. Пришлось метростроителям самим решать насущные вопросы. На предприятии даже создали собственную проектную группу, в задачу которой входит наверстывать упущенное, создавая новые проекты.

«Адмиралтейская» – задача главная

Одна из главных целей дня сегодняшнего – строительство станции «Адмиралтейская». Если на глубине все необходимые работы выполнены уже более чем на 80 процентов, то с наземным строительством дело обстоит куда сложнее. Изначально планировалось, что «Адмиралтейская» примет первых пассажиров в конце нынешнего года. Но говорить о конкретных сроках Вадим Александров не спешит. С наклонным ходом станции все более или менее понятно. Специально для его строительства метростроевцы закупили в Германии особый горнопроходческий щит «Аврора» (опробовали его, кстати, на строительстве «Обводного канала»). Щит уже запустили, но работы ведутся с опозданием. Наверстать упущенное не так легко, как кажется. Вокруг входа на будущую станцию – жилые дома и их обитателям совсем не нравится такое беспокойное соседство. Даже днем люди жалуются на шум. А «догнать» планируемые сроки строительства можно только при круглосуточной проходке. Сейчас же вообще пришлось ненадолго приостановить работы. Стройплощадку накрыли специальным куполом – надувным шатром, стены которого гасят звук.

– В ближайшее время снова начнем проходку, – рассказывает Вадим Александров. – А когда закончим проходить наклонный ход, тогда и можно будет говорить о вводе в эксплуатацию «Адмиралтейской». Пока конкретные сроки называть не буду.

Новый стадион окажется без метро

Еще из первоочередных задач «Метростроя» – открыть в будущем году так необходимые жителям района Купчино «Бухарестскую» и «Международную». Их надеются построить к августу, ко Дню строителя. А вот когда появится продолжение «фиолетовой» ветки (станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная») – большой вопрос. По плану, их должны открыть не позже 2015 года, но пока все работы здесь находятся еще на стадии проектирования. Из ближайших планов «Метростроя» стоит выделить строительство прямого выхода со «Спасской» и второго вестибюля «Спортивной», который позволит пассажирам выходить сразу же на Васильевский остров. А вот новый узел на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года строить, уверен Александров, бесполезно. Более того, даже действующую станцию «Крестовский остров» в дни матчей лучше закрывать, она не рассчитана на столь массовый поток пассажиров.

– Рядом со стадионом метро строить нельзя, – говорит глава «Метростроя». – Лучше сделать второй выход со станции «Старая деревня». Мы уже подготовили свои предложения по этому поводу и передали их в городское правительство.