И снова с Новым годом!

В первый рабочий день после новогодних каникул раздался звонок: «Давай встретим Новый год по-старому, да и минувший окончательно проводим…» 13 января петербуржцы, как и большинство россиян, снова поднимут бокалы. От традиции встречать Новый год по-старому стилю нам никак не отойти и во втором десятилетии ХХI века. Поэтому совершенно правомерно еще раз вспомнить год уходящий и посмотреть, что приносит нам наступивший.

Оглядываясь на год минувший, каждый петербуржец вспомнит самое для себя важное и близкое, будь то плохое или хорошее. То, что навсегда останется в памяти о 2010-м. А вот городские власти, судя по местным СМИ, как и в прежние времена, подводят лишь положительные итоги минувшего года, отмечая, что темпы экономического роста в стране хотя и не достигли докризисного уровня, но, по оценкам специалистов, вселяют оптимизм. Что же касается экономики Петербурга, то она на этом фоне выглядит более чем благополучно. В Петербурге – самый низкий уровень безработицы в стране, самый прозрачный и сбалансированный бюджет среди всех регионов. В 2010-м введены в строй пять заводов и технопарк, насчитывающий семь новых предприятий. Индекс промышленного производства (ИПП), по предварительным данным Петростата, в январе – ноябре 2010 г. составил 109,4%. Наиболее интенсивно наращивают производство автозаводы. ИПП в этой сфере экономики города вырос в 2,5 раза. За одиннадцать месяцев было произведено 68 тыс. автомобилей. А это в 3,5 раза больше, чем было произведено за такой же период прошлого года. Кроме того, в последние месяцы начали работать несколько предприятий, выпускающих автокомплектующие. Уверенно и стабильно работают металлургические, химические и деревообрабатывающие компании.

Жетоны старые – цены новые

С первых дней января петербуржцы почувствовали вступление в силу новых законов и тарифов. Уже утром 1 января, войдя в метро, можно было ощутить, что жетон питерского метрополитена стал на четыре рубля весомее. Его стоимость достигла 25 рублей. А за проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае нужно платить теперь 21 рубль. Подорожали и проездные: единый обойдется в 1580 руб., а месячный билет в метро – 1195 рублей. Дороже стал проезд и для всех учащихся. Вслед за общественным транспортом подорожали и пригородные электрички. Стоимость проезда за первые двадцать километров возрастет до 32 рублей, а каждый последующий километр теперь стоит 1 рубль 60 копеек (сейчас – 1 рубль 50 копеек). Проезд для льготников (детей, студентов и пенсионеров) хоть и незначительно, но тоже возрастает. Дороже стали и путешест­вия в поездах дальнего следования. Автомобилисты в наступившем году тоже особой радости не испытывают. Из-за роста акцизов на всех колонках дорожает бензин. Чтобы хоть частично это компенсировать, решено в два раза снизить транспортный налог. При этом местным властям дается право вообще обнулять этот сбор для автомобилей мощностью до 150 л. с.

Самый неприятный подарок

Им стало повышение налоговой нагрузки на работодателей. В 2011-м вместо 26% социальных взносов придется платить 34% с фонда заработной платы. Под удар попал и малый бизнес, который применял упрощенную систему налогообложения – для большинства предпринимателей единый налог увеличится в 2,4 раза. По словам председателя правительства Владимира Путина, «увеличение налоговой нагрузки связано с тем, что мы наметили большие проекты по реформированию пенсионной системы и системы здравоохранения». В частности, в 2011 г. планируется крупнейшее за всю новейшую историю вливание в систему здравоохранения. Всего за два года на модернизацию системы здравоохранения России планируется направить 460 млрд. рублей. Для поддержки малого и среднего бизнеса – иные меры – снижение административных барьеров, пошлин на импортное оборудование, создание условий для повышения конкурентоспособности.

Квартплата с субсидией

2011-й, увы, не стал исключением и по увеличению квартплаты. С 1 января услуги ЖКХ подорожают в Петербурге в среднем на 15%. Горячая вода и отопление вырастут в цене на 12,8%. По словам заместителя председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирины Бугославской, «себестоимость электро­энергии возрастет на 15%, но разницу им компенсируют из бюджета». Холодная вода будет стоить на 20% дороже, а электричество – на 10%. На 15,8% больше придется платить за газ. Правда, город выделяет значительные средства для поддержки граждан. В его бюджете на выплату субсидий и другие меры поддержки заложено более 5 млрд. рублей.

В наступившем году петербуржцы смогут сами выбирать, у какого врача лечиться, если, конечно, доктор согласится. Это необходимо для того, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки. Ведь вполне реальна ситуация, когда возле дверей одного врача длиннющие очереди, а возле соседних – пустые скамейки. В случае если выбранный пациентом врач не сможет принять, Региональный фонд ОМС и страховая компания должны предоставить другого специалиста.

По новому закону, деньги в клинику пойдут за конкретным пациентом. Поэтому врачи заинтересованы в том, чтобы принять как можно больше людей. Прежде всего больным предстоит определиться с терапевтом, который даст направление к узким специалистам. Но и рекомендованного доктора можно выбрать: пойти к врачу из списка Территориального фонда ОМС или найти самому. Словом, посещение поликлиники по месту жительства теперь совсем не обязательно.

Время сэкономит Интернет

Тем, кому потребуется зарегистрировать кого-либо в своей квартире, теперь даже не придется выходить из дома – достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет. По распоряжению УФМС по Петербургу и Ленобласти граждане России подают заявления о регистрации по месту пребывания, и о снятии с регистрационного учета через Интернет. Сделать это можно на едином портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.

После процедуры регистрации нужно заполнить заявление, адресный и статистический листки прибытия. Документы необходимо направить в территориальное подразделение ФМС (тоже по Интернету). Их оформление займет три рабочих дня, после чего свидетельство о регистрации вам вышлют по почте.