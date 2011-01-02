Прокуратура отменила «аномально холодную зиму»

Прокуратура Петербурга признала незаконным требование управляющих компаний заплатить за предыдущую «аномально холодную зиму» 2009–2010 года. Итоги соответствующей проверки были опубликованы 21 декабря на сайте надзорного ведомства. Однако, по мнению экспертов, это не означает, что управляющие компании в ближайшее время вернут деньги тем, кто уже заплатил по так называемой «13-й квитанции».

Напомним, что в конце ноября управляющие компании Петербурга сообщили своим клиентам, что прошлая зима была «аномально холодной», на отопление ушло больше энергии. В связи с этим в декабре жителям 7 тысяч многоквартирных домов города (в домах, где нет общего счетчика тепла) были разосланы квитанции на дополнительную плату. В среднем требовалось заплатить от 700 до 1500 рублей сверх обычной суммы. при этом, по данным Комиссии по недвижимости общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, минимальный размер платы составил 240 рублей, а максимальный – 3505 рублей.

Прокуратура будет обращаться в Арбитражный суд

Сами управляющие компании в ответ на все претензии говорили о том, что изначально требование заплатить за «аномально холодную зиму» исходило от энергетических компаний (ГУП «ТЭК» и ОАО «Теплосеть»). Энергетики, в свою очередь, с охотой подтверждали это: зима была холодная, наши клиенты (то есть управляющие компании) получили больше энергии, поэтому и требуем больше заплатить. Городская прокуратура в своей проверке обратила внимание именно на взаимоотношения энергетиков и коммунальщиков. Проанализировав договоры между ними, надзорное ведомство установило, что они противоречат действующему законодательству: любой перерасчет может производиться только в соответствии с тарифами, которые устанавливаются в начале года и не могут быть изменены вплоть до его окончания. Поэтому в ближайшее время прокуратура планирует проверить договоры, заключенные между управляющими и энергетическими компаниями, а также обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с требованием признать эти документы незаконными.

Эксперты, называя решение прокуратуры положительным, в то же время не советуют горожанам радоваться тому, что с них перестанут требовать деньги за «аномально холодную зиму». По словам руководителя юридической службы Комиссии по недвижимости общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Екатерины Метелевой, управляющие компании по-прежнему должны энергетикам деньги. Поэтому те, кто не заплатил за прошлую зиму в декабре, с большой вероятностью вновь получат в январе квитанции с дополнительной платой. Получат они их и в феврале, и в марте – только уже с начисленной пеней.

И приходить подобные квитанции перестанут только после совершения ряда юридических процедур. Как полагает Екатерина Метелева, сначала прокуратура должна добиться, чтобы договоры между управляющими компаниями и энергетиками были признаны незаконными. Затем управляющие компании должны обратиться к поставщикам тепла, чтобы те предоставили им обновленные счета, а также вернули деньги тех, кто уже заплатил за «аномально холодную зиму». По прогнозам Екатерины Метелевой, это юридическое колесо придет к финишу только летом 2011 года.

Кстати Опрос, проведенный телеканалом 100ТВ, показал, что около 80% петербуржцев не собираются оплачивать «13‑ю квитанцию». А согласно опросу интернет-издания «Фонтанка.ру», большинство из принявших в нем участие еще не оплачивали «13‑ю квитанцию» и не собираются этого делать. Представители энергетических компаний пока не комментируют решение прокуратуры: в пресс-службе ГУП «ТЭК» пообещали предоставить ответ позже, в пресс-службе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» попросили прислать запрос. В общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ежедневно поступают сотни жалоб петербуржцев на действия управляющих компаний. Поток заявителей настолько велик, что здесь даже установлен специальный ящик для жалоб.

Платить или не платить?

У горожан есть несколько вариантов действий. Те, кто уже заплатил за отопление, полученное прошлой зимой, могут просто ждать, пока закончатся все эти суды и тяжбы, и управляющие компании вернут деньги. Но не обязательно, что это произойдет, –

ведь прокуратура может и не добиться признания договоров между управляющими компаниями и энергетиками незаконными. То же самое остается делать и тем, кто решил не платить за «аномально холодную зиму».

Есть и другой путь. Председатель общественной организации потребителей «Диалог» Вадим Рыжков советует написать заявление в свою управляющую компанию с требованием выполнить перерасчет и вернуть заплаченные деньги, обязательно сославшись на решение прокуратуры. Если же коммунальщики проигнорируют это заявление, то стоит обращаться в суд. Кстати, управляющие компании готовы к такому повороту событий.

Интернет-издание «Фонтанка.ру» сообщило, что корреспондент Агентства журналистских расследований недавно обратился в свой жилкомсервис с заявлением о перерасчете. И не был «отправлен» по известному адресу. Начальник юридического отдела компании подробно рассказала ему, что, если его не удовлетворит ответ жилкомсервиса, он может написать заявление в прокуратуру, в жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор, а потом – и в суд.