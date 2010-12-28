Кролик в песцовой шкуре

Год кролика – это плюшевые, стеклянные, деревянные и пластмассовые фигурки кроликов в каждой палатке, у торговцев в подземных переходах и супермаркетах. Смешные ушастые мордочки смотрят с витрин и заманивают в кафе и рестораны. Но главному редактору захотелось узнать – а как поживают настоящие зверьки? И что происходит в стане кролиководов? Где, собственно, мясо? Пришлось отправиться в Воронеж, в одно из крупнейших кролиководческих хозяйств России.

Городской фермер



Александр Гоз, инженер-строитель по образованию, получил диплом и отправился в армию. Служил в ПВО Москвы, на зенитно-ракетном комплексе С-25 с ядерными боеголовками (был когда-то такой). После армии – карьера мелиоратора. На Севере, на Ямале, прокладывал магистральные трубопроводы для «Газпрома» – работа, близкая мелиоратору. Трубы и там, и тут. Сделал карьеру, перестройка застала Гоза в кресле директора проектного института. И тут, в 1991-м, хорошие времена для мелиораторов закончились. Гоз ударился в строительные проекты. Постепенно группа его компаний заняла прочные позиции на рынке жилищного строительства. Но его всегда смущала пропадающая без пользы территория автобазы института – не в центре, но все же в городе. Когда-то она была забита спецтехникой, здесь стояли 450 машин. И неуемный Гоз начал искать двум с небольшим гектарам применение, подспудно вынашивая в голове еще одну мысль – бизнес надо диверсифицировать. Рассматривал сотни вариантов. Подумывал даже о птицеферме, но, познакомившись с этой отраслью, понял, что в черте города птички не пройдут – вонь, сопутствующая производству цыплят-бройлеров, сделает его главным врагом всех жителей района.

И тут он вспомнил знаменитое: «Кролик – это не только ценный мех, но и 3–4 кг легко усвояемого мяса». То, что кроликов Гоз видел вживую всего пару раз в жизни, Александра Рафаиловича не остановило. Он нашел знаменитого на весь мир питерского ученого-кроликовода профессора И.Н. Михайлова, познакомился с его патентом на мини-ферму. Настолько досконально вник в дело, что и сам стал знатным «кроликоведом», его зацепило.

В 2000-м, когда Гоз составил бизнес-план и пошел в банк за кредитом, многие крутили пальцем у виска. Еще свеж в памяти дефолт, считалось, что строить и вкладываться в реальный сектор может или жулик, или сумасшедший. Потому начиналось все трудно, завистники подожгли первые мини-фермы, на пожарище нашли факелы. Но в 2007-м на небольшой территории уже работали 2154 мини-фермы. Чтобы уместиться и увеличить территорию, даже засыпали соседний овраг.

Тогда же окончательно ушли от «народных способов» заготовки и переработки мяса, открыли современный цех. Гоз ввел европейских мастеров-наладчиков в ступор. Он предложил им монтировать линию на фундаменте без крыши и стен. Те, не зная, что столкнулись со строителем-профессионалом, взбунтовались. Но Гоз настоял на своем: «Стены поставлю потом!» В итоге все вышло рационально, без лишних перепланировок. Голландско-франко-итальянская линия работает как часы, гарантируются стерильность и все санитарные нормы. На выходе чистейший продукт, без каких-либо анаболических подкормок и подколок.

Считается, что у кроликов напрочь отсутствует иммунитет к любым вирусным заболеваниям – один чихнул, все померли. Так вот воронежские кролики, как и все «акселераты», обладают прекрасной устойчивостью к болезням, их сопротивляемость к любой напасти по медицинским критериям тянет на твердую «четверку». Не нужны прививки и постоянный ветврач, здоровье у них железное.

Профессионалов просят не беспокоиться Наибольших успехов в акселеративном разведении кроликов по технологии Михайлова достигли люди, ранее в сельском хозяйстве не замеченные. Видимо, потому, что не являются заложниками многолетнего опыта предыдущих поколений «ретрокролиководов» (термин профессора). Многие селяне принимают нововведения в штыки, считая их блажью городского теоретика. И продолжают держать ушастых в вонючих клетках, выдавая корм по человече

Самец в вертепе



С детства запомнилась киношная цитата: «Товарищи, помните: 423 кролика – это в целом корова!» При простейшем подсчете стандартное поголовье «воронежского кролика» в 40 тыс., по версии сценаристов фильма «Начальник Чукотки», равно стаду всего-навсего в сотню коров. Но покажите мне корову, что приносит 36 раз в году приплод. А вот для ушастых тружениц 36 крольчат на выходе – норма. Самец на ферме – барин. Крольчих работники носят к нему в вертеп (термин проф. Михайлова) на руках, стараясь не испугать шумом, собакой или чужаком. Когда крольчиха нервничает, потомство может не получиться. Похоже, эта специфика наложила отпечаток и на стиль руководства – интересно слушать, как Гоз общается с работниками. Со строителями и подрядчиками он грохочет, как генерал на плацу, употребляя максимально доходчивые выражения. С зоотехниками он тих, заботлив и ласков: «Ну как же, они с животными возятся, их беречь надо».

Кролик-акселерат Приведу выдержку из книги профессора И.Н. Михайлова «Имеющий уши, да здравствует»:

«Настоящее акселерат-животное происходит от предков, не болевших уже более 80 поколений. Никогда не вдыхало запах навоза. Сосало маму минимум до трехкилограммового веса. Влюблено в крепкий морозец. Живет на свежем воздухе в сверкающем белизною, просторном, чистом ярусе, оборудованном всеми необходимыми для радостной жизни приспособлениями, вплоть до летнего плавательного бассейна. Питается до 80 раз в сутки. Пьет вволю самоочищающуюся воду, зимой – подогретую, летом – прохладную. Он не знаком с ветеринарным врачом. Не знавал ни лекарств, ни инъекций, ни татуировок, ни дезинфекций. Одет в великолепную красавицу-шубу на прочной мездре, которой позавидует владелец других драгоценных мехов. Он почти незнаком даже с собственным хозяином, позаботившимся о здоровье и процветании своих кроликов вовремя, заранее, а теперь заглядывающим к ним раз-два на неделе». В мини-фермах, что профессор почти четыре десятилетия пытался всучить кролиководам, созданы именно эти условия. Дикий зверь не гадит у себя в логове и куда попало. А кролик чем хуже? В михайловских мини-фермах кролики успешно плодятся даже в арктических условиях, при температуре до -60о С, примеры тому имеются. Технологию Михайлова активно используют за рубежом, и, к счастью, нашлись последователи и на российских просторах.



Тело в дело



Александр Гоз хвалится: «Все, что связано с крольчатиной, идет в дело». И шутит: «Кроме коготков». Самые дорогие части кролика – печень и язык, около 600 руб. за 1 кг. С печенкой все понятно, правильно приготовленная, она тает во рту, а с языком все куда забавнее. У кроликов язычки маленькие, 4–5 граммов, и ими кулинары в дорогих ресторанах любят украшать деликатесы. Поговаривают, некоторые повара выдают их за соловьиные. С мясом и его реализацией проблем нет. Правда, поначалу пришлось самим возить по ресторанам тушки – шеф-повара крольчатину раньше недолюбливали за специфический запах, каким пропитывается мясо «ретрокроликов». Но мясо кроликов-акселератов чистое и пахнет только мясом. 38 охранников-волкодавов, кавказские и среднеазиатские овчарки (алабаи) тоже не требуют закупки корма на стороне – им хватает холодца из кроличьих голов. Следующие в пищевой цепочке – песцы. На последнем этаже здания целая песцовая ферма. Они менее привередливые в еде, чем собаки. И наконец, Гоз показал практически готовый бассейн с «сушей»: «Тут я буду выращивать аллигаторов. Как раз на 33 крокодила места хватает. Они единственные, кто с удовольствием будет жрать никем невостребованную кроличью требуху».

Кроличьим пометом (биогумус!) удобряются теплицы на плоских крышах бывших гаражей, где сейчас растет зелень – укроп, петрушка. Оставшийся помет брикетируют до лучших времен – по весне лучшего удобрения и желать не надо.



Диверсификация



Недавно, на 95-м году, профессор Михайлов ушел из жизни. Но за будущее отечественного кролиководства можно не беспокоиться. Сейчас снова бизнес-план, но масштаб иной: Александр Гоз уже обратился к губернатору Воронежской области Алексею Гордееву с просьбой выделить недалеко от города участок земли под строительство невиданного в России кролиководческого хозяйства на 400 тыс. голов. В городе такое количество зверьков держать нереально. Гордеев, знакомый с «Воронежским кроликом», поддержал.

К слову, в кризис кролиководство спасло строительный бизнес – стройки замерли, продажи остановились. Строители получали зарплату от кроличьего «кластера». А горячим нынешним летом проблемы возникли у кролиководов – с середины июля самки перестали беременеть. Заготовка мяса остановилась. Гоз метался в панике, привез ученых из сельхозакадемии. Взяли анализы и выяснилось – во всем виновата аномальная жара, у самцов нарушился сперматогенез. И так продолжалось до середины ноября. С наступлением прохлады самцы восстановились сами и ударными темпами восстановили поголовье. Кролиководов выручил строительный бизнес, не пришлось пускать стадо под нож. Диверсификация «по Гозу» состоялась.