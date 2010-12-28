Кролик в песцовой шкуре
№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », Материалы подготовил Владимир ЛЕОНОВ ]
Год кролика – это плюшевые, стеклянные, деревянные и пластмассовые фигурки кроликов в каждой палатке, у торговцев в подземных переходах и супермаркетах. Смешные ушастые мордочки смотрят с витрин и заманивают в кафе и рестораны. Но главному редактору захотелось узнать – а как поживают настоящие зверьки? И что происходит в стане кролиководов? Где, собственно, мясо? Пришлось отправиться в Воронеж, в одно из крупнейших кролиководческих хозяйств России.
Городской фермер
Александр Гоз, инженер-строитель по образованию, получил диплом и отправился в армию. Служил в ПВО Москвы, на зенитно-ракетном комплексе С-25 с ядерными боеголовками (был когда-то такой). После армии – карьера мелиоратора. На Севере, на Ямале, прокладывал магистральные трубопроводы для «Газпрома» – работа, близкая мелиоратору. Трубы и там, и тут. Сделал карьеру, перестройка застала Гоза в кресле директора проектного института. И тут, в 1991-м, хорошие времена для мелиораторов закончились. Гоз ударился в строительные проекты. Постепенно группа его компаний заняла прочные позиции на рынке жилищного строительства. Но его всегда смущала пропадающая без пользы территория автобазы института – не в центре, но все же в городе. Когда-то она была забита спецтехникой, здесь стояли 450 машин. И неуемный Гоз начал искать двум с небольшим гектарам применение, подспудно вынашивая в голове еще одну мысль – бизнес надо диверсифицировать. Рассматривал сотни вариантов. Подумывал даже о птицеферме, но, познакомившись с этой отраслью, понял, что в черте города птички не пройдут – вонь, сопутствующая производству цыплят-бройлеров, сделает его главным врагом всех жителей района.
И тут он вспомнил знаменитое: «Кролик – это не только ценный мех, но и 3–4 кг легко усвояемого мяса». То, что кроликов Гоз видел вживую всего пару раз в жизни, Александра Рафаиловича не остановило. Он нашел знаменитого на весь мир питерского ученого-кроликовода профессора И.Н. Михайлова, познакомился с его патентом на мини-ферму. Настолько досконально вник в дело, что и сам стал знатным «кроликоведом», его зацепило.
В 2000-м, когда Гоз составил бизнес-план и пошел в банк за кредитом, многие крутили пальцем у виска. Еще свеж в памяти дефолт, считалось, что строить и вкладываться в реальный сектор может или жулик, или сумасшедший. Потому начиналось все трудно, завистники подожгли первые мини-фермы, на пожарище нашли факелы. Но в 2007-м на небольшой территории уже работали 2154 мини-фермы. Чтобы уместиться и увеличить территорию, даже засыпали соседний овраг.
Тогда же окончательно ушли от «народных способов» заготовки и переработки мяса, открыли современный цех. Гоз ввел европейских мастеров-наладчиков в ступор. Он предложил им монтировать линию на фундаменте без крыши и стен. Те, не зная, что столкнулись со строителем-профессионалом, взбунтовались. Но Гоз настоял на своем: «Стены поставлю потом!» В итоге все вышло рационально, без лишних перепланировок. Голландско-франко-итальянская линия работает как часы, гарантируются стерильность и все санитарные нормы. На выходе чистейший продукт, без каких-либо анаболических подкормок и подколок.
Считается, что у кроликов напрочь отсутствует иммунитет к любым вирусным заболеваниям – один чихнул, все померли. Так вот воронежские кролики, как и все «акселераты», обладают прекрасной устойчивостью к болезням, их сопротивляемость к любой напасти по медицинским критериям тянет на твердую «четверку». Не нужны прививки и постоянный ветврач, здоровье у них железное.
Профессионалов просят не беспокоиться
Наибольших успехов в акселеративном разведении кроликов по технологии Михайлова достигли люди, ранее в сельском хозяйстве не замеченные. Видимо, потому, что не являются заложниками многолетнего опыта предыдущих поколений «ретрокролиководов» (термин профессора). Многие селяне принимают нововведения в штыки, считая их блажью городского теоретика. И продолжают держать ушастых в вонючих клетках, выдавая корм по человече
Самец в вертепе
С детства запомнилась киношная цитата: «Товарищи, помните: 423 кролика – это в целом корова!» При простейшем подсчете стандартное поголовье «воронежского кролика» в 40 тыс., по версии сценаристов фильма «Начальник Чукотки», равно стаду всего-навсего в сотню коров. Но покажите мне корову, что приносит 36 раз в году приплод. А вот для ушастых тружениц 36 крольчат на выходе – норма. Самец на ферме – барин. Крольчих работники носят к нему в вертеп (термин проф. Михайлова) на руках, стараясь не испугать шумом, собакой или чужаком. Когда крольчиха нервничает, потомство может не получиться. Похоже, эта специфика наложила отпечаток и на стиль руководства – интересно слушать, как Гоз общается с работниками. Со строителями и подрядчиками он грохочет, как генерал на плацу, употребляя максимально доходчивые выражения. С зоотехниками он тих, заботлив и ласков: «Ну как же, они с животными возятся, их беречь надо».
Кролик-акселерат
Приведу выдержку из книги профессора И.Н. Михайлова «Имеющий уши, да здравствует»:
«Настоящее акселерат-животное происходит от предков, не болевших уже более 80 поколений. Никогда не вдыхало запах навоза. Сосало маму минимум до трехкилограммового веса. Влюблено в крепкий морозец. Живет на свежем воздухе в сверкающем белизною, просторном, чистом ярусе, оборудованном всеми необходимыми для радостной жизни приспособлениями, вплоть до летнего плавательного бассейна. Питается до 80 раз в сутки. Пьет вволю самоочищающуюся воду, зимой – подогретую, летом – прохладную. Он не знаком с ветеринарным врачом. Не знавал ни лекарств, ни инъекций, ни татуировок, ни дезинфекций. Одет в великолепную красавицу-шубу на прочной мездре, которой позавидует владелец других драгоценных мехов. Он почти незнаком даже с собственным хозяином, позаботившимся о здоровье и процветании своих кроликов вовремя, заранее, а теперь заглядывающим к ним раз-два на неделе».
В мини-фермах, что профессор почти четыре десятилетия пытался всучить кролиководам, созданы именно эти условия. Дикий зверь не гадит у себя в логове и куда попало. А кролик чем хуже?
В михайловских мини-фермах кролики успешно плодятся даже в арктических условиях, при температуре до -60о С, примеры тому имеются. Технологию Михайлова активно используют за рубежом, и, к счастью, нашлись последователи и на российских просторах.
Тело в дело
Александр Гоз хвалится: «Все, что связано с крольчатиной, идет в дело». И шутит: «Кроме коготков». Самые дорогие части кролика – печень и язык, около 600 руб. за 1 кг. С печенкой все понятно, правильно приготовленная, она тает во рту, а с языком все куда забавнее. У кроликов язычки маленькие, 4–5 граммов, и ими кулинары в дорогих ресторанах любят украшать деликатесы. Поговаривают, некоторые повара выдают их за соловьиные. С мясом и его реализацией проблем нет. Правда, поначалу пришлось самим возить по ресторанам тушки – шеф-повара крольчатину раньше недолюбливали за специфический запах, каким пропитывается мясо «ретрокроликов». Но мясо кроликов-акселератов чистое и пахнет только мясом. 38 охранников-волкодавов, кавказские и среднеазиатские овчарки (алабаи) тоже не требуют закупки корма на стороне – им хватает холодца из кроличьих голов. Следующие в пищевой цепочке – песцы. На последнем этаже здания целая песцовая ферма. Они менее привередливые в еде, чем собаки. И наконец, Гоз показал практически готовый бассейн с «сушей»: «Тут я буду выращивать аллигаторов. Как раз на 33 крокодила места хватает. Они единственные, кто с удовольствием будет жрать никем невостребованную кроличью требуху».
Кроличьим пометом (биогумус!) удобряются теплицы на плоских крышах бывших гаражей, где сейчас растет зелень – укроп, петрушка. Оставшийся помет брикетируют до лучших времен – по весне лучшего удобрения и желать не надо.
Диверсификация
Недавно, на 95-м году, профессор Михайлов ушел из жизни. Но за будущее отечественного кролиководства можно не беспокоиться. Сейчас снова бизнес-план, но масштаб иной: Александр Гоз уже обратился к губернатору Воронежской области Алексею Гордееву с просьбой выделить недалеко от города участок земли под строительство невиданного в России кролиководческого хозяйства на 400 тыс. голов. В городе такое количество зверьков держать нереально. Гордеев, знакомый с «Воронежским кроликом», поддержал.
К слову, в кризис кролиководство спасло строительный бизнес – стройки замерли, продажи остановились. Строители получали зарплату от кроличьего «кластера». А горячим нынешним летом проблемы возникли у кролиководов – с середины июля самки перестали беременеть. Заготовка мяса остановилась. Гоз метался в панике, привез ученых из сельхозакадемии. Взяли анализы и выяснилось – во всем виновата аномальная жара, у самцов нарушился сперматогенез. И так продолжалось до середины ноября. С наступлением прохлады самцы восстановились сами и ударными темпами восстановили поголовье. Кролиководов выручил строительный бизнес, не пришлось пускать стадо под нож. Диверсификация «по Гозу» состоялась.
Рецепт
Совет «к столу» от кроликовода
Рецептов блюд из кролика великое множество. Практически все, что вы готовите из говядины или свинины, можно получить в кроличьем варианте. Кроликов солят, вялят, коптят, тушат, жарят, из них готовят борщи и холодцы, делают картофельные зразы или блинчики с мясом. Свежего кролика можно разделать и просто обжарить со специями на оливковом или подсолнечном масле в течение 5–6 минут до появления красноты – он готов. А можно просто отварить, как курицу в бульоне. Если вы собираетесь мариновать мясо кролика, то кроме лука и специй выдавите один грейпфрут, предварительно разрезав его пополам. То, что осталось от цитруса, не выбрасывайте, положите в маринад – не пожалеете.
Имейте в виду – охлажденную крольчатину хранят при околонулевой температуре не более пяти суток. Кроличье мясо диетическое и не вызывает аллергию. Его разрешают есть даже тогда, когда больному мясо противопоказано (проконсультируйтесь с врачом!).
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