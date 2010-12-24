В конце уходящего года три самых заметных клуба Северной столицы – Всемирный клуб петербуржцев, Балтийский пресс-клуб и Дипломатический клуб – собрались в башне комплекса «Золотая гавань». Отсюда, с 80-метровой высоты, открывалась неописуемой красоты панорама Санкт-Петербурга, залитого вечерними огнями. Гости в нарядных костюмах любовались ею под живую музыку: этюды Шопена сменяла музыка Моцарта. Но это был не обычный светский вечер. Представители общественности, прессы и дипкорпуса собрались вместе, чтобы принять решение о запуске интернет-портала «Небесная линия».

Открываясь встречу, пиар-директор БМГ Владимир Кузнецов напомнил, что осенью именно здесь, в «Золотой гавани», директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Александр Сокуров и заслуженный строитель России Вячеслав Заренков стали первыми лауреатами новой престижной премии «Небесная линия» за сохранение исторического облика Петербурга. Она была очень необходима городу. У защитников исторического наследия появилась надежда на то, что отныне при принятии властями градостроительных решений начнут прислушиваться и к их голосу. Отрадно было и то, что на церемонии присутствовала губернатор Валентина Матвиенко. «Тогда, – подчеркнул Владимир Кузнецов, – мы увидели, что губернатор пошла на прямой диалог с защитниками архитектурного наследия Петербурга…»

Новый совместный интернет-ресурс, который был представлен на встрече трех клубов, должен стать площадкой для столь необходимого диалога между петербуржцами и властью. На этом сайте и все кто неравнодушен к судьбе нашего города, смогут высказать свое мнение по самым наболевшим вопросам и архитектуры Петербурга. В будущем году новый сайт даст возможность не только горожанам, но и питерским москвичам, и европейским петербуржцам, осевшим в разных городах Европы, выдвигать кандидатов на соискание премии «Небесная линия». Интернет-портал «Небесная линия» объединит людей, живущих в разных точках планеты, но неравнодушных к судьбе своего родного города, по праву снискавшего славу архитектурной жемчужины.

Важность общественного диалога о судьбе города подтвердил Михаил Пиотровский. Говоря о важности общественного диалога, он заметил, что сегодня сделаны лишь первые шаги: «Нам всем еще предстоит немало потрудиться для того, чтобы Петербург достался потомкам в своей первозданной красоте. Необходимо создавать атмосферу, в которой могут происходить вещи, не способные происходить при других условиях. Это и есть клуб – не заведение, где идет плановая работа, а место, где собираются люди, которые легко друг с другом договариваются».

А руководитель представительства Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов заметил, что благодаря таким встречам «наметились новые возможности для сотрудничества». И действительно, продолжая эту мысль, генеральный консул Азербайджана в Петербурге Гудси Османов подчеркнул, что общими усилиями предстоит еще многое сделать: «Со стороны дипломатов были подписаны соглашения между Санкт-Петербургом и нашими странами, что создает условия для дальнейшего сотрудничества, для привлечения в Петербург туристов».