Католики беспокоят Москву и Пекин больше мусульман

16 декабря премьер В. Путин, отвечая на вопросы о конфликтах на национальной почве, происходящих в России, заявил: «У нас страна восточного христианства, православия, и некоторые теоретики говорят, что оно во многом ближе к исламу, чем даже к католикам».

Эти слова вызвали оживленную дискуссию в российском обществе. Тем более что никакого опровержения или уточнения от Русской православной церкви не последовало. Молчит и Ватикан.

Вероятно, Святой Престол занят более важными делами. Незадолго до заявления В. Путина обострились и без того непростые отношения Ватикана и Пекина. «Яблоком раздора» между ними оставался вопрос о назначении китайских епископов. Рим отказывается признавать священников, рукоположенных в Китае без одобрения Папы.

И вот после 5-летнего перерыва с одобрения коммунистических властей Китая один из местных епископов опять был назначен без папского согласия. Ватикан уже заявил, что подобные события серьезно вредят двухсторонним отношениям. В Риме предупреждают, что новоиспеченный епископ может быть отлучен от церкви.

По мнению итальянской прессы, эти события будут иметь серьезные последствия для католической общины Поднебесной, которая составляет около 1% населения (по некоторым данным, более 12 млн. человек). Кстати, еще больше в стране христиан-протестантов – примерно 25 млн. и мусульман – 29 млн. (возможно, данные завышены). Как считают в Риме, «религиозные войны» вместе с многочисленными внутренними и международными проблемами могут стать серьезным ударом для имиджа Пекина в мире.

Ситуация серьезнее, чем кажется на первый взгляд. В истории Китая гонения на христиан неоднократно приводили к иностранному вторжению. Так было и в начале XX века. Тогда для подавления Боксерского восстания (мятежники-китайцы занимались физическими упражнениями, напоминавшими европейцам кулачный бой, и уничтожали христиан) страна была оккупирована и поделена русскими, немецкими, французскими, итальянскими, американскими, английскими и даже японскими войсками.

Разумеется, в Пекине это не забыли. Конечно, сейчас вряд ли возможно что-то подобное. Но китайские власти опасаются, что католики могут стать «инструментом подрывной деятельности государства изнутри», и стараются полностью контролировать всю религиозную жизнь страны.