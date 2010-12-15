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Страшные сны Обамы

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Страшные сны Обамы

«Аргументы неделi» продолжают публиковать отрывки наиболее интересных секретных документов американской дипломатической переписки, обнародованных на сайте WikiLeaks.

Россия строит в Бирме ядерный реактор?

Секретно. Не должно попасть в руки иностранцев.

Посольство США в Рангуне. 20 января 2004 г.

Бирманский бизнесмен (имя удалено WikiLeaks. – Прим. ред.) рассказал сотруднику посольства, что до него дошли слухи о строительстве ядерного реактора в центре района Магвай на реке Иравади (крупнейшая река в Бирме. – Прим. ред.). Он добавил, что при поездке в этот район лично видел разгрузку «массивной» баржи, груженной крупногабаритной арматурой. После опроса местных жителей бизнесмен узнал, что подобные баржи прибывают туда почти каждую неделю, а композитная арматура используется на строительстве неизвестных заводов.

 По его мнению, размеры арматуры указывают на строительство объекта, который больше, чем «обычная фабрика». Так же рядом со стройкой находится новый аэропорт. Размеры его взлетно-посадочной полосы таковы, что на ней «можно посадить космический челнок».

Слухи о строительстве этого объекта начались в 2002 г. и относятся к предполагаемому сотрудничеству правительства Бирмы с Россией по строительству исследовательского ядерного реактора. В то же время активно циркулируют слухи о росте военных связей между Северной Кореей и Бирмой. Хотя у нас нет прямых доказательств этого предполагаемого сотрудничества, слухи о строительстве ядерного реактора на удивление последовательны.

В Бирме появился уран-238

Секретно.

Посольство США в Рангуне. 23 сентября 2008 г.

Гражданин Бирмы встретился с американскими дипломатами в Рангуне и предложил им продать уран-238 (используется для получения плутония-239, применяемого в ядерном оружии. – Прим. ред.). Он привез с собой маленькую бутылочку весом 1,8 унции (примерно 50 граммов.Прим. ред.), длиной 70 мм и 26 мм в диаметре. Она была наполовину заполнена серым металлическим порошком. Для подтверждения, что это уран-238, гражданин Бирмы показал фотокопию сертификата тестирования порошка из китайского университета,  датированную 1992 годом.

По его словам, он и его коллеги хранят 50 кг ураносодержащей породы или руды в неизвестном месте в Рангуне. Она находится в бочке, что предотвращает утечку радиоактивности. По его словам, у них имеется еще 2000 кг. Он также заявил, что если США не заинтересованы в приобретении урана, то их группа постарается продать его в другие страны, к примеру в Таиланд.

В настоящее время металлический порошок в коробке (размеры 16х16х8 дюймов) с пометкой «секретно» дипломатической почтой направлен на полигон в город Абердин (шт. Мериленд.  – Прим. ред.) и в город Арлингтон (шт. Вирджиния. – Прим. ред.). Образец завернут в несколько слоев, помещен в несколько контейнеров – стеклянную, свинцовую и деревянные коробки.

Бирманское правительство не знает о получении и отгрузке нашими дипломатами этого образца. Местные власти, скорее всего, попытаются захватить любые дополнительные образцы или запасы материала, если узнают об их существовании.

Украинские танки на «Фаине» предназначались для Южного Судана

Секретно.

Посольство США в Киеве. 9 ноября 2009 г.

Переговоры США и Украины о нераспространении вооружений.

Помощник госсекретаря Ванн ван Дипен напомнил, что в июле 2008 г. Украина заверила США, что на судне «Фаина» находятся танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Град», стрелковое оружие и другое военное оборудование, поставляемое в Кению. В настоящее время все это оружие кенийским министерством обороны поставлено в Южный Судан.

Заместитель гендиректора компании «Укрспецэкспорт» Валерий Лысенко заявил, что груз и танки Т-72 предназначались для Кении. Украина не передавала никакую военную технику в Южный Судан. Все контракты были проверены.

Ванн ван Дипен показал украинской стороне копию контракта, в котором четко указано на правительство Южного Судана. В. Лысенко поставил под сомнение подлинность договора и спросил, есть ли у США более веские доказательства.

Помощник госсекретаря сказал, что сожалеет, что его вынуждают сделать это. Он показал украинцам спутниковые снимки танков Т-72, выгружаемых в Кении, затем переданных для последующей отправки и наконец обнаруженных в Южном Судане. Это привело к волнениям в украинской делегации.

Ванн ван Дипен предупредил, что ложь это не то, что США ожидают от своего стратегического партнера. Украина ничего не получит от вранья, но может много потерять. Южный Судан находится в списке стран, поддерживающих терроризм, поэтому США должны рассмотреть вопрос о введении санкций за передачу туда оружия.

Тем не менее В. Лысенко продолжал утверждать, что Украина имеет отношения только с Кенией и не имеет никаких контактов с Южным Суданом. Украина не может нести ответственность за действия третьих стран. На переговорах этот вопрос остался проблемой для США и Украины.

Президент Таджикистана Рахмонов: «Путин чекист»

Секретно.

Посольство США в Душанбе. 2 декабря 2005 г.

1 декабря посол встретился с президентом Эмомали Рахмоновым. Разговор продолжался в течение двух с половиной часов.

Рахмонов улыбнулся и сказал: «Российский посол Рамазан Абдулатипов неплохой парень, хотя все время жалуется на вас. Но он – не дипломат. Он не понимает многих нюансов и тонкостей. Абдулатипов знает, что Россия создает здесь много проблем. Российские спецслужбы несут сюда неприятности. И я сказал Рамазану, что это его работа – держать их под контролем. Все это идет из Кремля. Мы никогда не забываем, что Путин в глубине души – чекист».

Рахмонов продолжил: «Я хочу открыть вам тайну, почему я настоял, чтобы российские пограничники покинули Таджикистан. Они – часть КГБ. У меня была информация, что они и Мирзоев (командующий президентской гвардии. – Прим. ред.) готовили переворот против меня. Я сказал Путину, что его пограничники участвуют в этом. Я обсуждал проблему с Путиным, но он ничего не предпринимал. Только после того как я начал действовать против Мирзоева, они наконец поняли, что их игра закончилась. Чтобы покрыть причиненный ущерб, он согласился, что пограничники уйдут.

Вы знаете, кто помог мне с этим? Директор Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов. Он тогда изучал наше Агентство по контролю за наркотиками и понял, что российские пограничники сильно вовлечены в торговлю героином. Он пошел к Путину от моего имени.

В российских СМИ идет постоянная пропаганда о том, что без русских Таджикистан не в состоянии контролировать свои границы. Вы знаете, откуда это идет? От российских генералов, которые хотят возвратиться сюда, к их друзьям из мафии. Смотрите, что они получают здесь. Из Таджикистана они возвращаются в Москву и покупают шестисотые «мерседесы» и элитные квартиры. Вы думаете, они делают это на свои зарплаты?»

Рахмонов горячо заявил: «Я избавился от 50 российских генералов, которые были советниками в нашем Министерстве обороны. Они никогда ничего не делали для нас, никогда не помогали нам построить профессиональные вооруженные силы, никогда не оказывали военную техническую помощь. Они хотели оставить нас слабыми, чтобы их приятели могли зарабатывать состояния на наркотиках. В конце концов, они решили свергнуть меня».

Комментарий посла.

В беседах Рахмонов редко упускает шанс подчеркнуть независимость Таджикистана от России. Его рассказ о том, почему он попросил, чтобы российские пограничники покинули Таджикистан, является усиленной версией того, что он сказал нам в прошлом году.

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