Большие связи

Еще один громкий процесс оказался в последнее время в центре внимания новгородцев. И тоже – связанный с руководителями корпорации «Сплав», но уже в качестве потерпевших.

Обвиняемый – Армен Саакян, «московский предприниматель», выдававший себя за близкого друга известных в стране руководителей и политиков. Новгородский районный суд приговорил этого афериста к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Богатая биография

Где только не оставил свой след «московский предприниматель» Саакян! Его помнят в Амурской области, где в рамках программы «Регион-Амур» он обещал построить деревообрабатывающий комбинат, мост и аэропорт. Но в итоге ничего из этого возведено не было. В Иркутской области он планировал осуществление «ряда экономических проектов», но в конечном итоге все они остались лишь проектами. Ближе к августу 2008 г. у Саакяна возник интерес к Новгородской области. Не будем строить предположения относительно того, как возник этот интерес, кто подсказал, кто надоумил, кто направил… Все это, увы, осталось за скобками уголовного дела.

С точностью знаем лишь одно: в один из августовских дней состоялась первая телефонная беседа Армена Саакяна с исполнявшим в ту пору обязанности генерального директора ЗАО «Корпорация «Сплав» Николаем Федоровым – сыном Владимира Федорова, арестованного пятью месяцами ранее.

Для Николая Федорова это было очень сложное время, и он, как заметил суд, «искренне надеялся с помощью высокопоставленных знакомых Саакяна изменить ситуацию в лучшую для отца сторону».

Тем более что «высокопоставленным знакомым Саакяна», организовавшим ту первую телефонную беседу, был не кто иной, как заместитель губернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев, курирующий в администрации области экономические вопросы.

Как говорил в суде сам Николай Федоров, именно Арнольд Шалмуев вызвал его на встречу и во время оной сказал, что очень сочувствует семье Федоровых… Добавив при этом, что есть человек, «который может помочь». Этим человеком и был Армен Саакян.

В ту пору, разумеется, Николай Федоров ничего не знал об этом мужчине. И даже справок не наводил. Да и о каких справках может идти речь, если рекомендация исходит от одного из самых весомых по своему социальному рангу чиновников Новгородской области?

«Цена вопроса»

Немудрено, что Николай Федоров стал, что называется, «верить и надеяться». И поехал в Москву. Первой встречей с Арменом Саакяном остался доволен: внушительный, «основательный», уверенный в себе и своих возможностях мужчина, который буквально забрасывал новгородского гостя именами влиятельных друзей, обозначая их не по имени-отчеству, а по-простецки: «Серега», «Костик», «Санек»…

В ближайшее время Армен Жораевич намеревался посетить Великий Новгород, чтобы разрулить ситуацию. Связь решили держать через Арнольда Шалмуева. Так началась серия встреч, в ходе которых определилась и «цена вопроса»: 3 млн. долларов, или 85 млн. рублей. Но, конечно же, не для себя, уверял Армен Жораевич…

Из материалов дела:

«При этом Саакян, не имея намерений на выполнение предложенных услуг, пояснил, что для решения данных вопросов необходимы денежные средства в сумме 85 миллионов рублей на дачу взяток должностным лицам Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета при Прокуратуре РФ и судов, а также для оплаты услуг вновь нанятых адвокатов для защиты Федорова В.М.».

Надо сказать, что тактически Армен Жораевич действовал очень грамотно и продуманно. В процессе общения с Николаем Федоровым он старался подчеркнуть свою «близость» к самым разным влиятельным людям: и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, и из Великого Новгорода. Поминались самые влиятельные люди, чиновники самого высокого ранга. Авторитетных друзей у него было так много, что, право, глаза разбегались… Уверенность нового знакомого просто покоряла. У Федорова не могла даже возникнуть мысль, что он просто привирает. Дабы усыпить бдительность, нужна была хоть какая, но очная встреча с кем-то из «больших друзей» Армена Саакяна.

И она состоялась

Однажды Николай Федоров, надеявшийся кроме всего прочего и на то, что «всюду вхожий» Саакян поспособствует «решить вопрос» о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя гендиректора корпорации «Сплав» Евгения Владыкина, попросил «благодетеля» организовать встречу с руководителем Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Новгородской области Константином Карасевым. По словам Саакяна, они были «знакомыми чуть ли не с детства». И действительно, через несколько дней такая встреча состоялась. Но не в Новгороде, а для конспирации – в Москве, куда оба прибыли из Великого Новгорода.

Из материалов дела:

«Федоров Н.В. показал, что 8 или 9 сентября он приехал в Москву, где в ресторане «Пушкин» на Пушкинской площади у него состоялась встреча с Саакяном и Карасевым. В ходе данной встречи они обсудили уголовное дело в отношении его отца, обменялись мнениями. Его убедило, что у Саакяна действительно в кругу знакомых есть влиятельные лица».

Было бы, конечно, любопытно, как сам Константин Карасев объяснил мотивы этой поездки в Москву, ее смысл, тематику разговора с Федоровым… Но его в качестве свидетеля в суд не вызывали.

Бланки для «Сереги»

Николай Федоров решил пойти на условия москвича и 18 сентября 2008 года передал ему деньги. И начались дни ожидания. В один из этих дней (7 октября) Армен Жораевич самолично приехал на предприятие и попросил у Николая Федорова… два чистых бланка с печатями ЗАО «Корпорация «Сплав» и подписью руководителя, «для того чтобы составить в адрес Сергея Кириенко грамотное письмо».

Миновал месяц… Владимир Федоров по-прежнему оставался за решеткой. Вот тут-то и было сказано это слово: «кинули». Но Армена Саакяна в Великом Новгороде уже не было. И денег не было.

И не знал Николай Федоров, что 29 октября – за его спиной – состоялось совещание в областной администрации, в котором приняли участие: губернатор Новгородской области Сергей Митин; представитель ОАО «Атомэнергопром» К.Б. Комаров; генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш» В.А. Кащенко; а также исчезнувший с горизонтов Николая Федорова Армен Жораевич Саакян. Совещание было посвящено решению проблемы вступления корпорации «Сплав» в госкорпорацию «Росатом»… Только ни Владимира Михайловича, ни Николая Владимировича, равно как и прочих сотрудников новгородской корпорации, об этом не предупредили. А зачем предупреждать: ведь Армен Жораевич представил документы (копии выписок из реестра акционеров), согласно которым владельцем ЗАО «Корпорация «Сплав» являлась… Ольга Даниленко – гражданская жена Армена Саакяна. И она, по объяснениям ее «представителя» Саакяна, была готова хоть сейчас продать акции представителям «Росатома».

В целом совещание прошло на высоком уровне и имело результат в виде подписанного всеми сторонами протокола и намерения провести аудиторскую проверку предприятия.

До этого, правда, не дошло. Потому что, во-первых, с течением времени и для представителей «Росатома» Армен Саакян оказался «вне зоны доступа». А во-вторых, ну как провести такую проверку, не уведомив действующее руководство предприятия, того же Николая Федорова? В общем, дело заглохло…

Лишь много позднее при участии сотрудников ФСБ выяснилось, что «смена владельца» произошла по причине наличия в руках Армена Жораевича тех самых чистых бланков с печатями ЗАО «Корпорация «Сплав» и подписью руководителя. Именно на них были составлены фальшивые выписки из реестра акционеров ЗАО «Корпорация «Сплав», согласно которым одно из крупнейших предприятий Новгородской области перешло в руки Ольги Даниленко, которая, постоянно проживая в Москве, вероятно, даже не знала, где находится улица Нехинская.

Маленькая камера для большого человека

Николай Федоров был вынужден обратиться в милицию, которая летом 2009 г. все же разыскала «благодетеля» – в коттедже столичного конгресс-парка «Волынское» Управления делами президента. Большого человека препроводили в маленькую камеру Новгородского следственного изолятора.

В ней Армен Жораевич находится и поныне, уже после того, как суд вынес приговор, признав его «мошенником в особо крупном размере». Сам себя таковым он не признал и, вероятно, попытается оспорить приговор суда первой инстанции в кассационном порядке.

Как он защищался? Как оправдывался? В суде он утверждал, что брал деньги у Николая Федорова совсем не ради «взяток должностным лицам Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета при Прокуратуре РФ и судов», а… как бы в долг. Остается лишь поражаться размаху и самоуверенности господина Саакяна. Но неужели все это – дело рук одного-единственного человека, без поддержки, без покровительства, без «крыши»?..