Зона особого внимания

Городские чиновники, бодрые рапорты которых довелось недавно услышать на одной из пресс-конференций, называют семьи, где проживают дети-инвалиды, зоной особого внимания. Таких семей в городе на сегодняшний день – 1233. Если сказать, что жить с ребенком, имеющим ограниченные возможности, очень трудно, значит, не сказать ничего. Почти в каждой семье идет борьба родителей за права своих детей. И не всегда они выходят в ней победителями.

Наверное, иначе написали бы Евгении Владимировне Ануфриевой свой ответ чиновники администрации Василеостровского района, если бы хоть раз своими глазами увидели, как затаскивает мать инвалидную коляску со своим сыном на четвертый этаж. И не потому, что лифт не работает, он просто старого образца и коляска в него не помещается. Да что там лифт! Пол ее комнаты (в 7-комнатной коммуналке!), где она живет с семьей из пяти человек, давно потрескался и просел, стены разошлись по швам, потолок растрескался, а ванну и вовсе нельзя использовать для больного ребенка, страдающего тяжелым заболеванием.

Словом, жилье непригодное. Ануфриевы, борясь за свои законные права, собрали великое множество документов, пестрящих ссылками на постановления правительства. По закону, им была положена отдельная квартира. Но ответы чиновников были неутешительны. Затем было обращение в Общественную приемную Балтийской медиагруппы. Ее сотрудники разослали запросы с требованием разобраться в ситуации. Но и этого оказалось мало. Лишь после того, как Ануфриевы подали иск в суд на районную администрацию, чиновники зашевелились и предложили семье трехкомнатную квартиру. Но дойти до суда хватает сил не у всех.

– Эта история – рассказал корреспонденту «Аргументов неделi» юрист, заместитель руководителя Общественной приемной БМГ Борис Филимонов, – далеко не единична. В городе остаются острыми не только вопросы обеспечения жильем тех семей, где проживают дети-инвалиды с ограниченными возможностями. Именно поэтому недавно мы провели круглый стол с участием представителей различных городских структур, где рассматривались не только проблемы жилья, но и социальной защищенности, здравоохранения и ряда других проблем тех семей, которые воспитывают детей-инвалидов.

Ребенок-инвалид в 36-комнатной коммуналке

…Заглянув в почтовый ящик, Валентина Васильевна радостно вздрогнула, увидев наконец-то долгожданный конверт с синими штампами. Тут же, в подъезде, торопливо вскрыла его и принялась вчитываться в ответ очередной властной инстанции. Но буквально через минуту взгляд ее потух. Все эти казенные формулировки она читала уже не раз и в других ответах. Фраза «вопрос взят на контроль» надежды не вселяла.

– Наш дом, – рассказывает Валентина Васильевна Рязанова, – это бывшее общежитие, переведенное на баланс Выборгской районной администрации. И комната в общежитии стала вмиг комнатой в 36-комнатной коммунальной квартире, где даже нет нормальной кухни. У меня, матери-одиночки, работающей медсестрой в бюджетной организации и воспитывающей сына-инвалида, имеющего льготы на жилье, одна лишь надежда на то, что власти вспомнят о законе и исполнят его. В августе очередное пространное письмо за подписью заместителя председателя Жилищного комитета И.С. Кокарева заканчивалось словами: «…администрацию Выборгского района прошу осуществить подбор жилого помещения из освобождаемого фонда района для предоставления семье Рязановой В.В. в соответствии с ранее принятым решением». Однако просьба вышестоящего городского чиновника на районную администрацию впечатления не произвела. Или же они ее просто игнорировали? Валентина Васильевна на днях нам рассказала, что районные власти ее «просто в упор не видят и общаться с ней не желают…».

«Простые» инвалиды – в очередь!

Начальник отдела контроля за исполнением жилищного законодательства Жилищного комитета городской администрации Наталья Соловьева подтвердила, что на сегодняшний день в очереди по предоставлению жилья числятся 1233 семьи с детьми-инвалидами. По ее словам, в Петербурге внеочередное право на получение жилья имеют семьи с детьми, у которых выявлены хронические заболевания. Остальные инвалиды дожидаются жилья в общей очереди. Но и чиновники не сидят сложа руки: «Ежегодно нами составляется план по предоставлению жилья инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Проводится анализ, сколько в городе нуждающихся, и делаются соответствующие запросы в комитет по строительству». Но семьям, борющимся за свои права, от этого, согласитесь, не легче. С точки зрения Жилищного комитета, быстро этот вопрос властям не решить. К 60-летию Победы нужно было обеспечить жильем ветеранов, а им как раз и были нужны малогабаритные квартиры. Теперь, когда вопросы с жильем для ветеранов в общем-то решены, дай бог, дойдет очередь и до инвалидов.

– Кроме того, – добавила Наталья Соловьева, – нуждающимся семьям с детьми-инвалидами предоставляются безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий. Всем, кто изъявил желание (а это 450 семей) выдали уже более 400 миллионов рублей.

Социальная поддержка – наш приоритет

В России Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции по количеству инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Заместитель председателя городского комитета по социальной политике Галина Колосова сообщила, что если в России проживает 13% людей с ограниченными возможностями, то в Петербурге – 17%, или 772 тыс. человек. И это, естественно, ставит перед городскими властями определенные задачи.

– Выплата денежных пособий таким семьям, – говорит Колосова, – лишь одна из форм их поддержки. Наиболее важны центры социальной реабилитации, существующие в каждом районе Петербурга. Их задача – дать ребенку навыки жить самостоятельно. В декабре, например, откроется еще один новый центр в Невском районе. Хороший результат дают и специальные тренировочные квартиры. Пусть их пока мало, но там дети-инвалиды получает навыки жить самостоятельно.

– К сожалению, – говорит представитель Ассоциации общественных организаций родителей детей-инвалидов Санкт-Петербурга («ГАООРДИ») Ирина Зинченко, – большинство детей и молодых людей – инвалидов находятся в ситуации вынужденной изолированности. Они испытывают существенные трудности во взаимодействии с другими детьми, их семьи лишены реальной возможности установить конструктивные контакты с социальным окружением по месту работы и жительства. Естественно, им требуются целенаправленная профессиональная помощь и общественное содействие, помогающие наилучшим образом обеспечить права детей-инвалидов и взрослых членов таких семей.

Созданная в Петербурге семь лет назад Ассоциация как раз и решает эти проблемы, создавая самые различные программы по преодолению изолированности семей с детьми и молодыми людьми с редкими и генетическими заболеваниями. Их основная цель – смягчение последствий инвалидности, привитие навыков самостоятельного жизнеобеспечения и социальная интеграция.

В рамках программы ежегодно проводится конкурс социально-реабилитационных программ, которые делают возможным интеграционный отдых детей с умственными нарушениями, заболеваниями гемофилией, целиакией и многих других категорий инвалидов. Ежегодно по данной программе отдыхают около 7 тыс. детей и подростков

«Передышка» для семьи

Однажды в семье, где жил ребенок-инвалид, напряжение достигло такой степени, что загнанные в угол родители стали всерьез подумывать о том, чтобы отдать ребенка в специальный интернат. Но по счастливой случайности они узнали о работающей в Петербурге Международной благотворительной организации «Эвричайлд», предоставляющую услугу, которую можно коротко назвать «Передышка»

– Для родителей, – рассказывает Ирина Зинченко, специалист по социальной работе филиала благотворительной компании «Эвричайлд» в РФ, – это реальная возможность оставить ребенка на время с профессиональной принимающей семьей. Такой несложный вид помощи позволяет значительно изменить ситуацию в семье к лучшему: родители получают возможность решить неотложные дела или просто отдохнуть, а ребенок – учится общаться с новыми людьми.

Те, кто воспользовался «Передышкой», считают, что их жизнь стала меняться к лучшему, у них появляются новые стремления и желания, повышается самооценка. Это и есть та реальная помощь семье, в результате которой родители легче справляются с трудностями