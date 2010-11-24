//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

На вторичном рынке без перемен

Цены на загородную недвижимость ожили осенью

№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Андрей БОГДАНОВ ]

На вторичном рынке без перемен

К концу осени на вторичном рынке жилья Петербурга в целом картина не претерпела существенных изменений. Поведение цен и динамика спроса продолжают отличаться вялой плавностью, а разница стоимости вариантов в абсолютных величинах определяется в зависимости от местоположения, типа и ликвидности квартир.

За последние полгода цены на вторичном рынке недвижимости практически не изменились. В течение первых четырех месяцев они незначительно росли, но с мая начали «пятиться», чему «виной», по мнению операторов, влияние общего сезонного спада.

Плюс на минус

В целом с января нынешнего года динамика средней стоимости 1 кв. м составила всего лишь -0,1%. При этом стоимость квартир в домах старого фонда в июне по сравнению с январем осталась без изменений.

Квартиры в панельных домах за первое полугодие подорожали на 0,7%, а в кирпичных и сталинских, наоборот, потеряли в цене по 0,5% и 1,4% соответственно.

По районам на рынке «вторички» положительную динамику за этот период показали Центральный (+2,5%), Калининский (+2,02%), Фрунзенский (+1,33%), Кировский (+1,15%), Красногвардейский (+0,9%), Василеостровский (+0,8%) и Невский (+0,12%) районы. По остальным средняя стоимость «квадрата» с января снизилась не более чем на 1%.

Практически во всех городских районах ценовая ситуация сохраняет завидную стабильность. В августе в центральных был даже отмечен некоторый рост стоимости. Правда, несколько «в противоход» развивалась динамика в Василеостровском районе, где было зафиксировано небольшое ценовое отступление: средняя цена «метра» здесь снизилась с 92,1 до 91,4 тыс. рублей. В Адмиралтейском районе в июне жилье продавали по 86,9 тыс. руб. за кв. м, в июле – по 87,6 тыс. рублей. Объекты Петроградки также подросли – с 102,6 до 103,7 тыс. руб. за кв. м, Центрального – с 102,5 до 103,4 тыс. руб. за кв. м. Год назад, в июле 2009-го, стоимость квадратного метра находилась на уровне 107,5 тыс. руб. в Петроградском и Центральном районах, 96,1 тыс. руб. – в Василеостровском и 91,3 тыс. руб. за кв. м в Адмиралтейском.

Наиболее высокие цены на трехкомнатные квартиры в центральных районах характерны для квартир в кирпично-монолитных домах Центрального (145,2 тыс. руб. за кв. м) и Петроградского (137,4 тыс. руб. за кв. м) районов. Аналогичные варианты в Василеостровском продают из расчета 115,7 тыс. руб. за кв. м, а в Адмиралтейском за 122,4 тыс. руб. за кв. метр. По 114,8 тыс. руб. за кв. м можно купить трехкомнатную квартиру в сталинском доме Центрального района, в Петроградском такое предложение будет стоить 110,7 тыс. руб. за кв. метр.

В 116,9 тыс. руб. за кв. м оценивают жилье в кирпичных постройках Петроградского района, чуть дешевле – по 106,4 тыс. руб. за «квадрат» – в Центральном. В 95,5 тыс. руб. за кв. м обойдется квартира в кирпичных домах Василеостровского района, в 86,5 тыс. руб. за кв. м – в Адмиралтейском.

Стоимость старого фонда без капитального ремонта начинается с 78,3 тыс. руб. за кв. м в Василеостровском и достигает максимума в 92,1 тыс. руб. за кв. м в Центральном районе. А вот если с ремонтом, то цифры, естественно, выше.

Самое дешевое предложение – старая панель в Василеостровском районе – 76,8 тыс. руб. за кв. метр. Спрос на большие квартиры практически по всему городу остается минимальным среди прочих типов объектов. Реальный интерес у покупателей вызывает жилье небольшой и средней площадей. Самый популярный вариант у потенциальных покупателей в центре Петербурга – двухкомнатные квартиры в Центральном районе, стоимость которых составляет в среднем 5,1 млн. руб., или однокомнатные в Василеостровском за 3,4 млн. рублей. На третьем месте – двухкомнатные квартиры в Василеостровском районе за 4,3 млн. рублей. Также покупатели готовы приобретать «двушки» в Адмиралтейском районе за 4,8 млн. руб. либо в Петроградском за 5,3 млн. рублей.

Доля предложения в общегородском объеме превышает спрос. Так, на Центральный район в июле приходилось 8,4% продаваемых квартир, в то время как интересовались ими 4,5% потенциальных покупателей. На Петроградке предлагают 4,7%, спрос на них – 2,8%. На Васильевском острове рассматривают покупку жилья 3,5%, а предлагают – 4,6%. В Адмиралтейском районе присматривают квартиры 3,2%, продают – 3,9%.

Загородная мотивация

В течение летнего периода, по наблюдениям специалистов, на рынке загородной недвижимости произошло долгожданное оживление спроса. По версии некоторых операторов, летняя жара, столь отрицательно сказавшаяся на продажах городских квартир, стимулировала интерес граждан к объектам, которые подальше от мегаполиса. С мая продажи домо- и землевладений в организованных строящихся коттеджных поселках с каждым месяцем идут в рост – примерно прибавляя по 25–30%. Если весной продавались в основном участки, к тому же преимущественно дешевые (до 1,5 млн. руб.), то летом клиенты стали все активнее спрашивать именно коттеджи. Немало потенциальных домовладельцев всерьез задумались о том, чтобы покинуть душный город. Эксперты из нескольких компаний подтверждают: часть петербуржцев стремились совмещать приятное с полезным, то есть отдых на природе с просмотром «резиденций» на травке. Летний период считается наиболее благоприятным для выбора будущего землевладения, особенно если предполагается его сезонное использование.

Некоторые экономические показатели позволяют говорить о стабилизации экономической ситуации в целом. Считается, что это могло бы послужить сигналом потенциальным покупателям о наступлении благоприятного момента для инвестирования в загородное жилье. Можно также говорить о начале реализации отложенного (из-за кризиса) спроса. В течение весны люди анализировали предложения и динамику рынка. Убедившись, что цены не идут вниз и, возможно, опять начнут расти, они приняли решение о покупке, полагают специалисты.

Примечательно, что горожане сегодня все меньше настроены на приобретение пустых участков и последующее самостоятельное строительство дома своей мечты. По статистике АРСП, в последние месяцы покупается все больше коттеджей разной степени готовности. В частности, в июле на них пришлась треть договоров, столь же высокие доли были в мае и июне. Это контрастирует с показателями конца 2009-го – начала 2010-го, когда на сделки приходилось менее одной шестой от их общего числа. При этом  средняя сумма сделок последние три месяца держится около отметки 5 млн. руб., тогда как в начале года едва доставала до четырех. Специалисты группы компаний проекта «Кивеннапа» полагают, что основная масса покупок происходит за счет продажи объектов недвижимости. Только в 10% у покупателя на руках сразу есть вся сумма, а ипотеку получить трудно. Правда, застройщики все активнее предлагают различные программы рассрочек для стимулирования спроса. Похожую аргументацию предлагают в  отделе продаж управляющей компании «Объединенные ресурсы». Там считают, что точно определить источник финансирования приобретений весьма сложно. Как правило, это смесь из ранее накопленных сбережений и «живых» денег, заработанных в последнее время. К тому же клиенты часто обращаются и к банковским заимствованиям.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//В мире

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде бывшего президента Украины Петра Порошенко обозначили условие бунта военных против действующего главы государства Владимира Зеленского. По данному вопросу высказалась волонтер Яна Зинкевич.

//Политика

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка "Азов"* заявили, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет тюремный срок за хищения в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сказано в видеообращении на YouTube.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Возвращение Донецка и Луганска в состав украинского государства невозможно. Об этом в разговоре с представителями российских СМИ заявил источник в политических кругах самопровозглашенной ДНР.

//Непознанное

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

В 2019 году американский лидер Дональд Трамп столкнется с серьезной болезнью, а на Россию упадет метеорит. Об этом говорится в предсказаниях ясновидящей Ванги, опубликованных на страницах британских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что перенести дату предстоящих выборов в парламент столицы нельзя, поскольку день голосования установлен федеральным законодательством.

//Здоровье

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Специалисты в сфере медицины перечислили вероятные предвестники сахарного диабета. Этому вопросу посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//Происшествия

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе нетрезвый мужчина избил работницу тира винтовкой. Сообщается, что он пришел в заведение вместе с несколькими друзьями, также находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

//Новости СМИ2

//Политика

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму заявили, что собираются обратиться к руководству страны с просьбой начать переговоры с властями Украины о возможности подачи воды из реки Днепр на территорию полуострова.

//Здоровье

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

По информации Росстата, в России женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет, второго - в 30, а уже третьего - в 31.

//Образование

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

В российском Министерстве просвещения решили отказаться от ЕГЭ для выпускников техникумов и колледжей, поскольку сочли такой экзамен нецелесообразным, рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

//В мире

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Две девушки обвинили младшего сына Елизаветы II принца Эндрю в том, что он позволял себе развязные действия в отношении них. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали подобные заявления.

//Общество

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

Победительница конкурса «Мисс Россия - 2019» Екатерина Нишанова заявила, что не станет представлять страну на конкурсе «Мисс Земной шар». Вместо неё туда отправится обладательница титула «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко.

//В мире

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация герцогини Сассекской Меган Маркл оказалась под угрозой из-за рекламы таблеток для похудения. Неизвестная компания сделала Меган Маркл лицом своей продукции, даже не поинтересовавшись мнением герцогини по поводу этого.

//Новости партнеров

//Общество

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В Федеральной налоговой службе России (ФНС) "Аргументам недели" сообщили, что в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне. Это подтверждают данные онлайн-касс магазинов.

//Здоровье

Когда стресс может быть полезен?

Когда стресс может быть полезен?

Американские исследователи рассказали, что, вопреки распространенному мнению, стрессы могут быть полезными для людей. По мнению специалистов, тревога стимулирует людей к действиям.

//Шоу-бизнес

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Российский певец Александр Серов заявил о своём намерении в судебном порядке взыскать с «Первого канала» и шоу «Пусть говорят» один миллион рублей. С начала этого года на телепередаче было три выпуска о жизни музыканта.

//Общество

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

В ленинградской области детский омбудсмен Тамара Литвинова заявила, что не станет вмешиваться в ситуацию с обрядом крещения, после которого мать годовалого ребёнка обвинила священника в грубом обращении с младенцем.

//Общество

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Стоит немного углубиться в Подмосковье, как сразу же повышается вероятность набрести на заброшенный коттеджный посёлок, которых в Московской области около восьми сотен. Что не так с элитным жильём и почему готовые дома остаются без хозяев?

//В мире

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии из-за паводка. Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером сильнейшим штормом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью
2

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
3

Камчатка: грозные опасности "дикого туризма"
4

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
5

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры