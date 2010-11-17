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Между прошлым и будущим

Третий срок лифтам уже не потянуть…

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Сергей СЕРГЕЕВ ]

Между прошлым и будущим

В Петербурге почти половина лифтов в жилых домах представляет скрытую угрозу для людей — они давно отработали свой нормативный срок, а некоторые даже дважды. Такой удручающей статистикой не может больше «похвастать» ни один город России.

Входить в такой лифт иногда просто опасно для жизни, а что делать? Если люди здоровые и сильные еще могут подняться по лестнице, то как быть пожилым? Огромное количество писем и жалоб с требованиями заменить старые и угрожающие жизни лифты постоянно приходит от петербуржцев не только во властные структуры города, но и в общественную приемную Балтийской медиагруппы. Именно она и стала инициатором проведения круглого стола «Критическое состояние лифтового хозяйства Санкт-Петербурга: реакция горожан, пути преодоления ситуации». Он состоялся в рамках совместного проекта в агентстве «БалтИнфо».

Чиновники считают так…

В официальной справке, с которой довелось ознакомиться нашей редакции, говорится, что «В Жилищном фонде Санкт-Петербурга находится в эксплуатации 31 910 лифтов, в том числе на техническом обслуживании управляющих компаний 20 600 лифтов, на обслуживании ЖСК и ТСЖ 10 618 лифтов, ведомств – 692 лифта. Из них 11 940 лифтов выработали нормативный срок службы 25 лет, что составляет 37,4% от общего количества лифтов.

Ежегодная нормативная потребность в реконструкции и модернизации лифтов составляет 1276 единиц.

Чиновники бодро докладывают, что «в целях безопасной эксплуатации лифтового парка в плановом порядке проводятся работы по технической экспертизе лифтового оборудования с проведением диагностики металлоконструкций методом неразрушающего контроля и продлением срока эксплуатации лифтов до шести лет». Экспертизу-то, видимо, проводят, вот только почти после каждого, даже мелкого ремонта, лифты снова выходят из строя. Жизнь им продлевать просто бессмысленно. Количество лифтов, выработавших нормативный срок службы, увеличивается ежегодно на 800–900 единиц. Специалисты считают: чтобы остановить этот процесс, необходимо довести ремонт до 2500 подъемников в год, а для полной замены потребуется семь лет.

Цифрам трудно поверить

По ГОСТу срок службы лифтов составляет 25 лет. После чего их должны либо вообще демонтировать, либо обследовать и определить, сколько еще можно эксплуатировать их после модернизации. Лифт, который вы видите на фотографии, отработал 45 лет! Когда же вместо него установили новый, то и он стал давать сбои в работе. Отечественные и белорусские производители так и не сумели сделать абсолютно надежный лифт. Цифры, которые представил Жилищный комитет Смольного, скорее всего, несколько далеки от реальности. В период с 2005 по 2008 год лифтов было заменено гораздо меньше, чем говорится в вышеупомянутой справке. Заметный сдвиг произошел лишь за последний год, когда было заменено 1237 лифтов. Без малого 40% лифтов в городе старше искомых 25 лет. Такого процентного соотношения, утверждают в Ростехнадзоре, нет ни в одном городе России. Основная масса отработавших ресурс подъемников приходится на районы массовой застройки 70–80-х годов.

– Плачевно обстоят дела и в центре Петербурга рассказал корреспонденту «АН» участвовавший в работе круглого стола президент Ассоциации товариществ собственников жилья «Возрождение» Виктор Цветков, – там много лифтов установлено в наружных (стеклоблочных) шахтах — в Центральном районе это треть от всего наличного состава. Специалисты констатируют: у большинства уже сгнили переплеты, металлоконструкции в ржавчине, нарушена герметизация ограждения шахты, что зимой ведет к теплопотерям на лестничных клетках.

Наша справка

Куда обращаться жильцам по вопросам поломки лифта

При неисправности лифта лифтовая аварийная служба вызывается пассажиром по диспетчерской связи или по телефону, указанному при входе в лифт на 1‑м этаже. Аварийная лифтовая служба работает круглосуточно и выполняет работы по освобождению пассажиров из непроизвольно остановившейся кабины лифта. Время освобождения  пассажира не должно превышать по нормативу 30 минут с момента регистрации поступившего вызова на лифтовую аварийную службу.

Техническое обслуживание лифтов и их ежегодно освидетельствование осуществляют специализированные организации: – ОАО «РСУ-3», ООО «Партнер», ООО «Радел», ООО «Курортлифт», компания  ООО «ОТИС Лифт», компания «КОНЕ», а также  экспертные организации ЗАО «Инженерный центр КПЛ», ООО ИКЦ «Техэкспертсервис, ООО Инженерный центр «ЛИКОН», ООО «Диагностика лифтов».

В заложникаху лифта

История, которую поведала нам сотрудник общественной приемной Марина Рассадина, типична для многих петербургских домов. «За сравнительно небольшой срок, – рассказывает она, – было подано около сотни жалоб от отчаявшихся петербуржцев. В жалобах заявителей есть одно общее: как бы ремонтники ни латали старые лифты, они все равно с завидной регулярностью выходят из строя. Общественной приемной БМГ приходилось вмешиваться в каждую ситуацию, посылать запросы в районные инстанции и Жилкомсервисы. Жительница Калининского района Светлана Савотеева написала нам подробное письмо о том, как буквально через сутки после ремонта вышел из строя лифт в их доме, а аварийные службы не могли долгое время привести его в порядок. В другом письме инвалиды-опорники и вовсе оказались в заложниках у лифтов.

Ольга Дунаева, инвалид, прислала нам заявление, в котором говорилось, что именно на ее пятом этаже 15-этажного дома лифт перестал останавливаться. А на этаже живут еще двое инвалидов-опорников. Люди буквально остались отрезанными от мира, ведь добраться до соседнего этажа им было не под силу.

А вот строчки из другого письма: «После недавнего случая на лифте стараюсь не ездить. Однажды вместо моего этажа он привез меня сначала на один этаж, потом, не дав опомниться и выйти, закрыл двери и по собственной «инициативе» повез на другой. Отделалась легким испугом, хотя в процессе этого «неконтролируемого перемещения» промелькнула мысль: а что, если он сорвется?»

Но и в только что построенных и заселяемых высотных домах лифты подключать, как правило, не торопятся и делают это лишь в последнюю очередь. «Вот уже несколько месяцев, – рассказывает Зинаида Чулошникова, – в свою квартиру на 15-м этаже в доме на Ленинском проспекте мы были вынуждены поднимать ванну, прочую сантехнику и мебель вручную. Когда заработает лифт, никто не знает...»

Механические убийцы

По данным Городской станции скорой медицинской помощи, в этом году бригада «03» оказывала помощь пострадавшему из-за неисправности дверей лифта – 43-летнему мужчине в доме на проспекте Маршала Жукова переломало голени. Он был доставлен в стационар.

В петербургском управлении ГО и ЧС нас все же успокоили: такие случаи редки. Михаил Филиппов, начальник отдела по организации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, говорит, что ему «почти каждый день докладывают о выездах спасателей. Да, бывает, что от перенапряжения в сети горят двигатели, и подъемники просто не работают. В моем доме такое, к примеру, происходит чуть ли не раз в квартал».

Кстати

Согласно информации, представленной Жилищным комитетом Смольного, динамика выполнения работ по реконструкции и модернизации лифтов в Санкт-Петербурге с 2005 года выглядит так:

– 2005 г. – 460 единиц;

– 2006 г. – 466 единиц;

– 2007 г. – 1039 единиц;

– 2008 г. – 637 единиц;

– 2009 г. – 863 единицы, в том числе по Региональной адресной программе 700 ед.;

– 2010 г. – 1237 единиц, в том числе по Региональной адресной программе 1056 ед.

Не хватает 230 миллионов

Администрации районов Санкт-Петербурга формируют адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. По этим программам, в 2009–2010 годах реконструкция и модернизация лифтов (замена и ремонт лифтового оборудования) произведены на 1756 лифтах на общую сумму 2 979,0 млн. руб., что составляет 27,1% от общего финансирования.

В 2010 г. предполагается направить из всех источников финансирования на замену или ремонт лифтового оборудования (реконструкцию и модернизацию) 1965,0 млн. руб. (24,3% от всего финансирования), на которые планируется отремонтировать, как указано выше, 1237 лифтов в 334 многоквартирных домах.

Ремонт, если речь не идет о капитальном, может дать лишь временный эффект. Когда специалисты говорят о модернизации, они подразумевают под этим замену всех основных механизмов лифта: лебедки, станции управления, электроразводки, противовеса. По сути, жители в итоге должны получить практически новый лифт. Модернизация обходится в среднем в 900 тыс. руб. Установка нового лифта — в 1,5–2 млн. руб.

В жилищном комитете сообщили, что «с 2005 года правительство города уделяет особое внимание состоянию лифтового парка, значительно увеличено финансирование по отраслевой программе». Дело, значит, сдвинулось. Вот только питерские лифты так и остались между прошлым и будущим.

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