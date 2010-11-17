Суд да дело

Коллектив «Корпорации «Сплав» в Великом Новгороде вновь лихорадит. Среди работников предприятия, как и год назад, распространяются слухи о возможной смене руководства, перепрофилировании предприятия и, как следствие, – сокращении рабочих мест. Насколько обоснованы эти слухи и домыслы?

На этот вопрос мы попросили ответить адвоката Юлию ЕЛИСЕЕВУ, представляющую в арбитражном суде интересы участников ООО «ХМЗ» – Николая Федорова и Антонины Безкоровайной, а также бывшего участника этого общества Владимира Федорова.

– Как и год назад, подобные слухи преждевременны. В настоящее время нет никаких оснований говорить как о возможной смене руководства предприятия, так и о сокращении рабочих мест. По-видимому, соответствующие слухи являются следствием одного из постановлений (в рамках нашего большого спора), принятого Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа. Указанным судебным актом отменены решения судов первой и апелляционной инстанций, и принято новое решение об удовлетворении исковых требований Евгения Владыкина о признании недействительным договора о расчетах от 9 февраля 2008 г. в связи с выходом Владимира Михайловича Федорова из состава участников общества с ограниченной ответственностью «Холдинг машиностроительных заводов».

– Юлия Владимировна, не могли бы вы напомнить, как развивались эти события.

– К началу ноября 2007 года в числе участников ООО «Холдинг машиностроительных заводов» были: бывший генеральный директор «Корпорации «Сплав» Владимир Федоров (в настоящее время находится под стражей), бывший коммерческий директор «Сплава» Евгений Владыкин (в настоящее время на свободе) и Андрей Петровский (в розыске). При этом Владыкину принадлежала доля в уставном капитале в размере 20% номинальной стоимостью 17 тысяч рублей, у остальных двух участников было по 40% номинальной стоимостью 34 тысячи рублей. В середине ноября Владимир Федоров дарит своему сыну Николаю долю в уставном капитале ООО «ХМЗ» номинальной стоимостью 34 тысячи рублей. Аналогичный договор заключен между Андреем Петровским и юристом «Корпорации «Сплав» Антониной Безкоровайной. В декабре 2007 года и Владимир Федоров, и Андрей Петровский заявили о выходе из общества, что в соответствии с законом породило обязанность общества выплатить вышедшим участникам действительную стоимость их доли деньгами либо имуществом. В феврале 2008 года с обоими обществом были заключены договоры о расчетах (я бы сказала – зеркальные договоры), по которым бывшим участникам в собственность отходили акции и доли в уставных капиталах дочерних обществ. Действительность этого договора – но только в отношении Федорова В.М. – и оспаривал в суде Владыкин. Удивительно, но и господин Петровский, привлеченный в дело в качестве третьего лица, активно поддерживал позицию Владыкина, в то же время благополучно пользуясь имуществом, полученным по точно такому же договору. Одновременно он во всех инстанциях доказывал, что продолжает оставаться участником ООО «ХМЗ».

– Уже точно установлено, что бывший генеральный директор «Корпорации «Сплав» Владимир Федоров участником общества с ограниченной ответственностью «Холдинг машиностроительных заводов» не является?

– Мы никогда и не утверждали обратного. Но к основной проблеме «сплавовцев» – проблеме руководства предприятием – названный судебный акт имеет лишь опосредованное отношение. Потому что признание сделки недействительной не влечет автоматического возвращения сторон в прежнее состояние, для этого также необходимо судебное решение о возврате имущества, полученного Владимиром Федоровым, обратно в ООО «ХМЗ». Соответствующий иск был заявлен Владыкиным, но значительно позднее, и дело в настоящее время находится на рассмотрении в апелляционной инстанции. Далее может последовать стадия кассационного рассмотрения, затем непростая процедура исполнительного производства. А тем временем приближаться к разрешению будут другие судебные споры – их немало в рамках одного большого корпоративного конфликта.

Распространяющие слухи о смене руководства холдингом упускают важное обстоятельство, а именно: мы можем наконец уверенно объявить, что статус Николая Федорова и Антонины Безкоровайной как участников ООО «Холдинг машиностроительных заводов» подтвержден и к настоящему времени бесспорен. А это означает, что на сегодняшний день участниками ООО «ХМЗ» остаются Николай Федоров, Антонина Безкоровайная и Евгений Владыкин. И если последний на протяжении почти трех лет прилагал недюжинные усилия к тому, чтобы либо самому стать директором предприятия, либо «утвердить» на этой должности «своих» людей, то Николай Федоров и Антонина Безкоровайная, по-настоящему болеющие за родное предприятие, пока не допускают такого развития событий.

– Юлия Владимировна, насколько я помню, Евгений Владыкин оспаривал в арбитражном суде право Николая Федорова и Антонины Безкоровайной считаться участниками ООО «Холдинг машиностроительных заводов»?

– Да. Это было одно из многочисленных заявлений Евгения Владыкина, направленных в арбитражный суд, в котором он просил суд признать недействительными договоры дарения долей в уставном капитале от Владимира Федорова – Николаю Федорову и от Андрея Петровского – Антонине Безкоровайной. Господин Владыкин полагал, что указанными сделками нарушено его право на участие в управлении обществом, так как «без его согласия в состав участников общества были введены третьи лица». Но по уставу ООО «ХМЗ» на отчуждение доли в уставном капитале третьим лицам требуется согласие самого общества, а не отдельных его участников; что сами сделки дарения интересы Евгения Владыкина никоим образом не затронули, потому, что истцом пропущен срок исковой давности. Арбитражный суд Новгородской области с этой позицией согласился и отказал в удовлетворении исковых требований Евгения Владыкина. Данное решение пытался оспорить Андрей Петровский, представитель которого еще в суде первой инстанции неожиданно заявил, что якобы сам Петровский никакого договора дарения с Антониной Безкоровайной не заключал. Но ведь все необходимые документы были предоставлены суду, и подпись Андрея Петровского мог увидеть любой из участников процесса! Замечу, что представитель господина Петровского не воспользовался правом заявления о фальсификации доказательств и назначении почерковедческой экспертизы. В дальнейшем суды апелляционной и кассационной инстанции подтвердили законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

– И каков же окончательный результат?

– В данном споре действительно можно говорить об окончательном результате. 8 ноября заявления Владыкина и Петровского были рассмотрены коллегией судей Высшего Арбитражного суда РФ. Результат – все акты нижестоящих судов оставлены в силе.

– А это значит…

– Это значит, что в настоящее время руководителем холдинга остается исполняющий обязанности директора ООО «ХМЗ» Николай Федоров. До тех пор, пока участники общества не проведут, наконец, правомерное собрание и не решат вопрос об избрании исполнительного органа.

– И есть какой-то итог?

– Если говорить о конструктивном результате, то его, можно считать, нет. Тем не менее попытки собраться уже были – Евгением Владыкиным было созвано общее собрание участников. Однако собрание не состоялось из-за того, что стороны имеют разное представление о размере принадлежащих им долей. Тем не менее наша сторона успела озвучить господину Владыкину официальное предложение о приобретении его доли (по рыночной цене, разумеется) двумя другими участниками – Николаем Федоровым и Антониной Безкоровайной. Поскольку только им, и никому более, Евгений Владыкин может продать свою долю. На что господин Владыкин ответил, что со своей долей он расставаться не намерен. На этом и разошлись. Забавно, что в дальнейшем Евгений Владыкин извлек из этих несостоявшихся переговоров дивиденды иного рода – он заявил, что представитель Владимира Федорова заставлял его отдать свою долю. Незабавным в данной ситуации является то, что суд расценил заявление Владыкина как доказательство оказания давления подсудимым на потерпевшего. Но мы подстраховались – у нас имеется видеозапись этого собрания.

– И что теперь?

– Мы все складываем в копилочку – всему свое время. От предложения купить долю Владыкина другие участники ООО «ХМЗ» не отказываются. При таком разрешении ситуации выиграл бы и Евгений Владыкин – он получил бы рыночную стоимость доли в уставном капитале общества, за которую он в свое время не заплатил ни копейки, – и, главное, выиграл бы трудовой коллектив «Сплава». А к Владимиру Федорову все это уже несколько лет ни имеет никакого отношения. Это совсем другая история.