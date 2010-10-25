А самолеты сами не летают

Уважаемая Валентина Ивановна!

В момент отчаяния и тоски, который наступил, после того, как я слетал в город Санкт-Петербург, я решился обратиться к Вам. Честно говоря, не знаю, к какому ведомству относится аэропорт «Пулково» и подчиняется ли он губернатору. Но Вы воспринимаетесь как безусловная хозяйка этого действительно прекрасного города, к тому же мы с Вами хоть немного, да знакомы, так что уж разрешите, я – Вам. Потому что, мне кажется, если кто и сможет изменить что-нибудь в этой ситуации, так это Вы.

Знаете ли Вы, что в аэропорту «Пулково» есть как бы два аэропорта: с торца здания вылетают те счастливцы, которые пользуются одной замечательной питерской авиакомпанией. И там – с торца – прекрасный, чудесный мир. А с фасада – вход для тех, кто летает другими авиаперевозчиками. Вы, наверное, всегда с торца вылетаете, я тоже так делал, но вот тут полетел с фасада. И обалдел.

Сначала более получаса стоял в очереди, чтобы зарегистрироваться. Удалось. Я с тревогой посмотрел на огромную очередь нервных людей, спешащих войти в зону спецконтроля.

Собственно, вход в эту самую зону надо было брать штурмом. И снова – удача! Первое, что я увидел, попав в вожделенную зону: перед транспортером, на котором просвечивается ручная кладь, сидит один человек. Один! Точнее, одна. Когда эта милая девушка обнаружила в сумке пассажира бутылку водки, она довольно долго объясняла, почему ее нельзя проносить. Очередь росла…

К моему выходу надо было спускаться на эскалаторе. Он был недвижим буквально, как сфинкс. Спускаться по неработающему эскалатору – не очень приятное занятие, ну да ладно. Преодолели и это.

Дальше надо было ехать по длинному горизонтальному эскалатору. Он тоже был обездвижен, словно какая-то ужасная болезнь поразила эскалаторы «Пулкова» в этот день.

Пройдя путь по «больным» эскалаторам, я оказался в башне-отстойнике, где царил полумрак. Ни туалета, ни киоска, чтобы купить воды, здесь не обнаружилось. Зато обнаружились люди, которые терпеливо, сидя на стульях, ждали своего вылета.

Я ехал из любимого мною Питера, получив ТЭФИ. И настроение мне трудно было испортить. Но все-таки наступило на меня мгновение отчаяния и тоски. Все никак не мог понять: что же такое случилось, что ты спокойно, как человек, не можешь уехать из культурной столицы нашей страны?

Валентина Ивановна, может быть, поможете нам, отъезжающим из Вашего города, а?

Остаюсь с неизменным к Вам уважением и почтением, писатель, член Российской академии телевидения, Андрей МАКСИМОВ