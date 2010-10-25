ЧК, Аврора, Свобода, Ленинград

Снова пришло время «Ч», и возле крейсера «Аврора» «именем революции» петербургский «Чаплин-клуб» торжественно и экстравагантно открыл новый «чаплинительный» проект.

Новая версия

Эти несовместимые, казалось бы, понятия, перечисленные в заголовке, сошлись в этом месте города трех революций в некий культурно-политический рев-перформанс. В концертном крыле построенной в эпоху социализма гостиницы «Ленинград», что напротив крейсера «Аврора» и к которой ведет мост Свободы, развесело открылся «Чаплин-клуб» во второй своей версии, в виде «Чаплин-холла» (правда, Ленинград переименовали, Свободу тоже, «Аврору», говорят, после ремонта подменили на макет, но она так шарахнула в свое время, что дым и сейчас идет).

А началось это самое время «Ч» с того, что рядом с метро «Чернышевская» на улице Чайковского открылось 16 апреля 1997 г., в день рождения великого Чарли Чаплина, небольшое арт-кафе «Чаплин-клуб» (или ЧК), где выступают и поныне артисты веселого жанра, в том числе выпестованные здесь за многие годы в студии клоун-театра «Лицедеи».

Но оказалось, что творческих затей у «чекистов» масса, а места мало. И вот решили они развернуться и с «божьей помощью» открыли новую версию ЧК – театр-ресторан «Чаплин-холл» как подразделение сохранившегося ЧК на Чайковского. Учредителем его стал президент ЧК Виктор Кожеуров, главному «чекисту» именем юмористической революции удалось собрать достаточную «божью помощь». Так родились концертный зал и ресторан на 150 мест. В отличие от 60 мест материнского ЧК и его ограниченных сценических возможностей тут есть где развернуться даже циркачам.

– Две площадки будут работать, как сообщающиеся сосуды, – говорит художественный руководитель ЧК Лев Немировский. – Насколько энергетика «Чаплин-клуба» распространится и на дочерний «Чаплин-холл», зависит от нашей творческой активности, а возможности тут большие.

Резонансные перформансы

Что ж, место это на стыке набережных Невы и Большой Невки ведь и в новой истории прославилось резонансными перформансами. Из окон нового зала видна «Аврора», которую шутники-«чекисты» спят и видят превратить в элемент шоу. Даже интересно, удастся ли им, например, переплюнуть прошлогодний «разгул капитализма», что устроили на его борту «русский пионер» А. Колесников с куршевельским разгуляй-капиталистом М. Прохоровым и с некоторыми видными бывшими членами КПСС. Тогда в акции у «Авроры» принял участие еще и мат-мастер Шнур, и это была историческая встреча, с матерком и с выбрасыванием за борт некоторых персон капитализма, столичной «Длинно-Рублевки» с «ленинградским» коротким «Рублем».

Тут можно вспомнить и пожар в гостинице «Ленинград», когда великая Марина Влади совершала каскадерский трюк, выбираясь с 7-го этажа по лестнице пожарной машины. Именно в том году затем переименовали и город, и гостиницу.

Так что пространство очень провокативное. Не зря в планах ЧК уже даже драки, разгромы, погромы… инсценированные артистами. А в день открытия в зал прямо с улицы, как раз со стороны крейсера, уже врывался мотоцикл, наделавший переполох. Эта «контра» оказалась лицемерным клоуном от «Лицедеев». То ли еще будет!..

Ну а те, кто любит жареное, могут отведать его тут же в ресторане из рук приглашенного аж из прожаренной этим летом от денежного перегрева столицы шеф-повара Евгения Чередниченко.

Будут здесь и дни семейного отдыха. Зря что ли, обосновался здесь клоун-театр «Семьянюки», один из отпрысков «Лицедеев» (не путать с семенниками), с успехом объехавший полмира. Кстати, директор этого театра Борис Петрушанский, третий помимо Кожеурова и Немировского отец-основатель ЧК, театральный художник, весьма оригинально оформил все помещения «чаплинительного» сообщества 1997–2010 годов.

Петербургский Клуб юмора

Что ж за юмор ждет нас здесь? Мата не обещают. И вообще чего-то типа американообразного «комеди-клопа» столицы «ихней» родины здесь ждать не придется. Такова альтернатива культурной столицы в жанре юмора. Ни пяди ниже пояса! Быть может, это родился Петербургский центральный клуб юмора, подразумевающий большое разнообразие комедийных жанров, кроме клаб-московского.

На открытии «Чаплин-холла» куролесила лихая компания «Семьянюков» и других шутников, которые уже от входа погружали гостей в массу интерактивных выдумок и провокаций, стараясь соответствовать чаплинскому духу. Вообще же здесь будут выступать и музыканты, и певцы, и танцоры, и цирковые артисты. Рождается «Чаплин-бэнд». Но прежде всего это театр, подчеркивают здесь. Будут приглашаться и московские коллективы, и из других городов и стран, и конечно, создаваться свои спектакли.

О. Волкова намерена сделать программу «Немое кино». Готовит спектакль А. Скворцов, первый «лицедей» и партнер Полунина. Планируются выставки карикатуристов, признанный лидер которых в Петербурге – Виктор Богорад. Будут дни рождения звезд. Например, питерцев Ю. Гальцева, В. Полунина, на 60-летие которому вручат премию Чаплина, которая начнет свою жизнь с этого момента.

Новорожденных на сцене творчески приветствовали Сергей Мигицко, Михаил Светин, Ольга Волкова, «краснобаи» из «Красной бурды», Владимир Вишневский, Геннадий Ткаченко (клоун Папиж)... Выступил «полумодернтокинг» звездный Томас Андерс.

В 2011-м ЧК планирует масштабно отметить 100-летие А. Райкина. Потом – юбилей Ч. Диккенса. «Каждый год будем сочинять какой-то мощный арт-удар, связанный с юмором», – говорит Л. Немировский.

Что ж, арт так арт, – поддерживает своим историческим арт-калибром «Аврора».

Планируют на день рождения клуба и Чаплина собирать родившихся 16 апреля интересных личностей.