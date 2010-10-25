Профсоюзный детектив

В октябре этого года в Новгородской области пройдет знаковое событие: состоятся выборы председателя региональной федерации профсоюзов. А знаковое оно потому, что никогда раньше вокруг профсоюзных выборов не кипели такие страсти, как сейчас.

Тамара Маркова перебирает документы на своем рабочем столе. Кабинет у председателя профкома Корпорации «Сплав» более чем скромен: из роскошеств – две китайские розы и стеклопакет, все остальное убранство как будто вместе с руководителем честно соседствует все двадцать профсоюзных лет.

– Чем ближе выборы руководителя Новгородской областной федерации профсоюзов, тем острее становится ситуация. Как и в любых других выборах в России, здесь не обходится без продавливания и лоббирования конкретных интересов. И самый большой интерес в этой ситуации – получить доступ к недвижимости областных профсоюзов. А это – одни из лучших зданий в исторической части Великого Новгорода: само здание профсоюзов на улице Яковлева, Дворец спорта, Дворец культуры на улице Псковской, яхт-клуб, гостиница «Роза Ветров», часть акций в гостиницах «Россия», «Мста», «Валдайские Зори» часть акций курорта «Старая Русса» и другие.

Трое на одно кресло

Впервые за последние годы на место руководителя Новгородской федерации профсоюзов претендуют сразу несколько человек. В начале кампании о своем намерении участвовать в выборах заявили четверо: Василий Федосов, Тамара Маркова, Сергей Ян и Владимир Фишин. Ближе к середине кампании с дистанции решил сойти Владимир Фишин.

– Остались мы с Сергеем Яном и Василий Федосов. Яна знают многие, он опытный профсоюзный лидер, публичный человек, а вот Василий Федосов для меня, да и для многих профсоюзных делегатов – темная лошадка. Он, судя по представленным им документам, – человек военный, командир воинской части, если смотреть на его послужной список, – всю жизнь отдал армии. И что влечет его в нашу общественную работу – непонятно. Сейчас он государственный чиновник, работает в администрации области. Мы задали ему вопрос – «Зачем вам профсоюзы?», но толкового, на наш взгляд, ответа так и не получили. Я не исключаю его продвижения заинтересованными лицами. И эта компания, как принято говорить среди политтехнологов, грязная. Например, встречи с профсоюзными организациями на предприятиях города и области проводились без уведомления меня и Сергея Яна, таким образом, на них присутствовал только Василий Федосов. А это уже заведомо неравные условия. Доходило даже до того, что на встречах говорили, что Маркова и Ян просто отказались прийти, а пришел только один Федосов.

Не просить, а договариваться

Сидим, разговариваем о профсоюзах. О том, что сейчас это все уже не модно, точнее будет сказать, не так массово, как раньше. Люди стали каждый сам за себя в борьбе с работодателем, хотя вместе, как известно, – сила. И можно горы свернуть. Тамара Маркова вспоминает, как ей, тридцатилетней, предложили возглавить организацию. Говорит, если была бы тогда старше – вряд ли согласилась.

– Так совпало, что в сложные для страны 90-е годы именно я стала председателем заводского профсоюза. Это было очень тяжелое время, и экономически, и политически. Рабочий коллектив буквально был расколот, политические баталии пересекались с недовольством собственным положением. Накаляла обстановку нездоровая экономическая ситуация, я прекрасно помню глаза людей, которые не понимали, зачем они делают работу, за которую им не платят. Многие тогда выходили из профсоюза. Но грамотные действия руководителей ситуацию на предприятии стабилизировали. А мне, в свою очередь, защитой интересов коллектива удалось вернуть в профсоюз большинство работников, – вспоминает Тамара Маркова.

В своей работе с дирекцией Тамара Михайловна придерживается принципа «не просить, а предлагать».

– Наш профсоюз никогда не был коленопреклоненным перед администрацией завода, и мы никогда ничего не просили. Я считаю, что только так могут развиваться отношения между профсоюзами и властями. Отношения должны быть равноправными и деловыми, – говорит Тамара Маркова.

Все эти годы профсоюз Корпорации «Сплав» активно участвовал не только в заводской жизни, но и поддерживал всевозможные акции областных профсоюзов.

Собственность принадлежит народу

Поговорить спокойно не получается, все время кто-то звонит, заходит, просит помочь. И так каждый день. Зачем идти на новое место, где работы и проблем еще больше?

– Вы не первый, кто меня об этом спрашивает. Я всегда говорила и своим коллегам, и сейчас говорю вам, что на должности руководителя областной профсоюзной организации должен работать опытный профсоюзный лидер. Это наша профессия, но ей не научишься в институте или по книгам, это только опыт. И у меня этого опыта более 20 лет, – говорит Тамара Маркова.

Самая главная задача на данный момент – начать эффективно распоряжаться профсоюзной собственностью. Уберечь ее от такого руководителя, который ее распродаст или будет присваивать деньги от ее использования.

– Это раньше профсоюзная собственность никого не интересовала. А теперь, когда промышленность вся приватизирована, – добрались и до имущества трудящихся. Именно трудящимся принадлежит все то, что есть у профсоюзов. Новый руководитель профсоюзов должен навести порядок в документации на собственность, саму собственность сделать привлекательной для потенциальных арендаторов, а всю прибыль тратить на нужды трудящихся. И в том числе использовать эту недвижимость таким образом, чтобы это было выгодно членам профсоюзов. Могу привести пример: у Новгородской областной федерации профсоюзов есть часть акций курорта «Старая Русса», соответственно, члены профсоюзов должны получать путевки и отдыхать там. Сегодня это происходит очень редко, а если профсоюзы упустят эту собственность, то нашим жителям, в частности бюджетникам, вообще будет невозможно отдохнуть и полечиться на курорте на льготных условиях.

Новгородцы знают, кому доверять

Тамару Маркову поддерживают многие профсоюзники. И вообще репутация среди сообщества – весомая. Люди уверены, если пройдет она – то справится и наладит работу так, как надо.

– Только местный лидер сможет вернуть новгородскому профсоюзу былую боевитость. Кандидатура должна быть проверена временем и людьми. Если мы не знаем человека, не знаем его успехов в профсоюзной работе – как мы ему сможем довериться? Мы против варягов, особенно тех, которые не имели отношения к профсоюзной работе. И всем коллективом ветеранов педагогического труда заявляем, что будем поддерживать новгородца, в том числе Тамару Маркову, – говорит председатель совета ветеранов педагогического труда Великого Новгорода Надежда Юрченко.

– Сегодня предостаточно алчущих до профсоюзной собственности, до всего, что было нажито при советской власти. Поэтому важно, чтобы организацию возглавил тот человек, который будет отстаивать интересы трудящихся, а не работодателя. Нужен человек, чья работа в профсоюзах на виду, тот, у кого есть результат, у кого есть программа развития профсоюзов. Если руководителем станет Тамара Маркова – это будет неплохой вариант, – говорит актер, заместитель председателя областного комитета профсоюзов работников культуры Вячеслав Кормильцев.

Делегатам от профсоюзов различных организаций предстоит делать непростой, но осознанный выбор. Выборы председателя Новгородской областной организации профсоюзов пройдут 27 октября в 10 часов. Важно не бояться, не поддаваться давлению и уговорам, а голосовать так, как подсказывает здравый смысл, чтобы отстоять то, что еще по-настоящему принадлежит трудящимся Новгородской области.