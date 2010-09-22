Двойное предательство

Каждый день по дороге в редакцию вижу плакат, с которого смотрит маленький мальчик с очень грустными глазами. Поверх плаката два слова: «Ищу маму». Ребенок смотрит куда-то вдаль, откуда, может быть, придет добрая мама, возьмет за руку и уведет из детского дома в семью, где ему будут рады. Возможно, мечта этого мальчика осуществится. Но вот что сильно тревожит: около 30 тысяч детей, принятых в российские семьи, за последние два года были возвращены обратно в детские учреждения.

В истории о том, как порой обходятся иностранцы с взятыми на воспитание российскими детьми, не оставляют нас равнодушными. Гневно осуждая тех или иных приемных американских родителей за их жестокость, требуя и вовсе запретить усыновление иностранцами, увы, мы стараемся не замечать того предательства, что позволяют себе наши сограждане по отношению к детям, взятым в семью.

Жить в семье – это не просто

В детский дом Игорь (имя изменено. –Ред.) вернулся не по своему желанию. Через год приемные родители вдруг почувствовали, что им не по силам воспитание этого ребенка. И тогда они стали объяснять мальчику, что ему придется снова вернуться в детский дом. Пообещав, конечно, навещать паренька. Ребенок никак не мог понять, почему с ним теперь не хотят жить, почему им постоянно недовольны, почему он слышит все время упреки.

Возвращаться в детский дом было больно и обидно. По выходным Игорь ждет, когда его теперь уже бывшие родители приедут в детский дом, чтобы узнать, как у него дела, как ему там живется. Но они не едут. И, скорее всего, не приедут уже никогда. Как ответить этому дважды преданному ребенку на вопрос: «Почему же они не едут?»

А начиналось все очень радужно. Семейная пара, решившая взять Игоря, была немолодой. Она – главный бухгалтер, он – ювелир, возможности для воспитания ребенка были. Оба супруга находились во втором браке, у каждого их них были уже свои взрослые дети. К Игорю они присматривались несколько месяцев, брали его на каникулы и выходные дни домой. Но через несколько месяцев после начала совместной жизни приемные родители вдруг выяснили для себя, что мальчик оказался «не таким, каким хотели его увидеть». Не почувствовали они с его стороны ласки и лавины благодарности за то, что взяли его к себе в дом, окружили вниманием и заботой. А им, видимо, очень хотелось именно этого. Но, скажите, откуда у этого паренька могли быть навыки жить в семье, навыки иметь семейные обязанности, понимание того, что сегодня, допустим, важнее купить или сделать то, а не это? Ведь алгоритм жизни в детдоме был совсем иным. И на Игоря посыпалась лавина упреков. А тут еще у приемной мамы появилась вернувшаяся из-за границы внучка… Словом, оказавшись снова в детдоме, он как-то очень грустно и по-взрослому вздохнул: «Знаете, как это трудно – жить в семье...»

Кто кого должен выбирать?

Ныне государство развернуло активную кампанию по устройству детей в семьи. Идея благая. Но получилось не совсем так, как нам бы того хотелось. Детей стали возвращать обратно, словно не подошедшее по фигуре пальто, причем ничуть не задумываясь о том, каково им будет жить после. Еще одно предательство пережить очень трудно. Недоверие к взрослым останется навсегда.

– Детей в семьи теперь стали отдавать почти без оглядки, – говорит директор детского дома № 9 Светлана Николаевна Соколова, – а иностранцы вообще приходят к нам, словно в магазин, – выбирают и увозят. Однажды мне позвонили из Франции. Девочке было уже 16 лет, а взявшие ее люди были настроены категорично: забирайте! Россиянам взять ребенка сложнее, с будущими родителями работают психологи, они посещают специальные школы. Но и этого мало. Согласитесь, очень редко приемные дети быстро становятся родными. То, что мы безропотно принимаем от своих детей – обиды, двойки, непослушание, дурные поступки, – это, так сказать, наше, и никуда не денешься. А про приемного всегда можно сказать в свое оправдание: наследственность. Или другой пример. В наш детский дом привели обратно парня, которому через полгода должно было исполниться 18 лет! Поставили вещи на порог – и все. А он прожил в приемной семье пять лет! Знаете, очень многие просто боятся, что у приемного ребенка может проявиться «дурная наследственность». Люди живут в страхе, в ожидании чего-то нехорошего. И им нужно помочь избавиться от этого страха.

Когда рядом психолог

Детский дом действительно не может превратиться в магазин, где родители подбирают себе ребенка. Специалисты с тревогой говорят: такая система устройства ребенка в семью далека от совершенства. За рубежом давно признано, что более эффективен другой подход: когда под конкретного ребенка ищут подходящую семью. В этом случае проводят серьезные медицинские и психологические обследования, заранее «рисуют» портрет родителей, которые смогли бы ужиться с этим малышом.

– На мой взгляд, – объясняет Любовь Смыкало, координатор проекта «Приемная семья» общественной организации «Врачи детям», – у каждой семьи есть свои определенные рамки. Одни легко могут справиться с ребенком, у которого имеются нарушения в развитии, а для другой семьи это может стать непосильной ношей. Какая-то семья идеальна для 2–3-летнего ребенка, но совершенно не способна принять более старшего. Увы, вряд ли в ближайшее время мы перейдем на систему подбора семьи под определенного ребенка, но стремиться к этому необходимо.

Куда уезжают сироты По данным Санкт-Петербургского государственного учреждения социальной помощи семьям и детям «Региональный центр «Семья», в прошлом году иностранцы усыновили 328 петербургских сирот. Больше всего маленьких петербуржцев усыновили американцы (154 ребенка). В Италию уехали 105 детей, в Финляндию – 23, в Испанию – 8, в Израиль – 12, во Францию и Швецию – по 9, в другие страны – 8 детей.

Помочь пережить кризис

Представители социальных служб постоянно заглядывают в семьи, взявшие ребенка на воспитание. Проверяют, все ли в порядке. Внешне – да, игрушек полно, комната отдельная, ребенок сыт и весел, а кто из родителей признается постороннему человеку в том, что у них на душе? Ведь функция опеки больше контролирующая. Люди-то, по сути, остаются один на один с проблемным ребенком. И далеко не все получают необходимую помощь. Отсюда и волна массовых возвратов по всей России. О том, чем это вызвано, нам рассказала психолог Лидия Михайловна Абросова, работающая в Школе приемных родителей Санкт-Петербургской общественной организации «Врачи детям».

– В Петербурге социальная программа «Ищу маму» появилась несколько лет назад, город запестрел плакатами с грустными детскими личиками, призывающими быть рядом. Эта программа помогла сотням ребятишек обрести новую семью. Но выстраивать отношения с ребенком – это тяжкий труд! Даже с относительно благополучным ребенком всегда возникают проблемы, кризис отношений – это один из обязательных этапов адаптации ребенка в новой семье. Он может возникнуть и через день, и через месяц. Ребенок демонстрирует непослушание, вспышки агрессии, и вот отчаявшиеся родители в панике отдают ребенка обратно, говорят, что он неуправляем. Наверное, еще страшнее, когда семья отказывается от ребенка после многих лет совместной жизни во время кризиса подросткового возраста. Тут нужно очень тщательно работать с каждым претендентом на право взять на воспитание ребенка. Кому-то, если есть такой порыв души, мы лучше порекомендуем стать волонтером – двери детских домов открыты для всех, кто чувствует в себе силы и желание помочь детям. Ясно, что нельзя экономить на психологической подготовке родителей и дальнейшем сопровождении принимающей семьи. Психологи Школы приемных родителей продолжают курировать семьи и после того, как они взяли детей. И в этом гарантия того, что в трудную минуту мы сможем уберечь приемных родителей от неправильного шага. Но семье, взявшей ребенка, нужна еще и помощь государства, если, конечно оно в этом заинтересовано.