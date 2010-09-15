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У города на дотации

№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», подготовила Екатерина СЕРГЕЕВА ]

У города на дотации

До закрытия навигации на петербургских реках и каналах еще месяц, а чиновники уже спешат признать работу водных такси очень успешной. Первый блин, конечно, получился немного комковатым, но в целом у перевозок по водным артериям города есть очень большие перспективы.

В следующем году в Петербурге к ныне существующим четырем линиям добавится еще одна. Ей уже даже придумали маршрут и название. Катера будут возить пассажиров от Университетской набережной до Парка 300-летия Петербурга.

– Кто из перевозчиков будет обслуживать новую линию, пока не определено, – сообщила нашему корреспонденту официальный представитель комитета по транспортно-транзитной политике Ксения Горлевая. – Зимой проведем конкурс, в котором сможет принять участие любой желающий. После этого и выяснится, какая компания станет осуществлять перевозки.

Сеть водных маршрутов прирастет не только новой линией, но и продлением уже существующей «Приморской», оказавшейся самой успешной и популярной в нынешнем сезоне. Сейчас маршрут заканчивается рядом с Финляндским вокзалом, а весной 2011 г. протяженность линии увеличится до Рыбацкого!

Пока это лишь экзотика

Чиновники, ответственные за развитие городского транспорта, давно мечтают о том времени, когда водными маршрутками можно будет добраться в любую точку Петербурга, где есть вода. Идея, конечно, хорошая, но на сегодняшний день, стоит признать, очень отдаленная. При всех своих огромных плюсах катера не смогли в этом году составить даже минимальную конкуренцию привычным видам общественного транспорта. Водные маршрутки разве что штурмом не брали. Но только из-за того, что на линиях их работало всего полтора десятка, а желающих воспользоваться услугами катеров было в сотни раз больше.

– Увеличение количества катеров, работающих на центральных маршрутах, – необходимость, – призналась Ксения Горлевая. – Но закупка новых катеров для перевозчиков является весьма накладным удовольствием. Одна водная маршрутка стоит от 3,5 до 4,5 миллиона рублей.

Катера можно строить в Петербурге

По подсчетам экспертов, для того чтобы сделать водные маршруты реальным видом общественного транспорта, потребуется полторы тысячи катеров. В один момент сделать это, естественно, довольно тяжело. Перевозчики предлагают оригинальный выход из этой ситуации – начать делать катера в самом Петербурге. С такой идеей выступил Мелик Саркисян, руководитель одной из компаний, осуществляющих водные перевозки. Вместе с нижегородским предприятием, специализирующимся на производстве маломерных судов, он хочет открыть в Петербурге филиал судостроительного завода. Стоить катера будут дешевле – ведь не потребуется оплачивать расходы на их транспортировку из Нижнего Новгорода. Власти пока смотрят на идею бизнесмена с интересом, но как бы «со стороны», это же частная инициатива предпринимателей. Если они захотят продавать свои суда для использования их в качестве водных такси на петербургских реках, будет проведена экспертиза. И в том случае, если никаких нарушений не найдут, катера будут допущены до участия в программе развития водных артерий. Но это ни в коем случае не означает, что, кроме корабликов этой компании, остальные перевозчики не смогут использовать никакие другие.

Где причалить?

Нехватка катеров – это всего лишь небольшая часть айсберга, тянущего на дно прекрасный проект водных такси. Пусть катера подходят к остановкам хоть каждые полторы минуты, но без нормальной причальной инфраструктуры новый вид общественного транспорта обречен. Существующие остановки представляют собой пустые понтоны, на которых нет ни скамеек, ни тентов, ни навесов. Чиновникам понадобилось полгода только для того, чтобы разработать концепцию «Аквабуса». А когда на пустых понтонах появятся сиденья и крыша, информационные стенды с указанием времени прибытия такси, их маршрута и стоимость проезда – никому пока не известно. Что касается стоимости, то повышать цены на билеты в будущем году пока не планируется.

Водные такси – дотационный вид транспорта, за каждого неперевезенного пассажира город выплачивает предпринимателям определенную компенсацию. Если проект получит развитие и все водные маршрутки будут курсировать без единого свободного места, размеры этой компенсации город может пересмотреть.

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