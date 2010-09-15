Немецкая «Аврора» придет на помощь

В Петербурге нужно строить метро – причем как можно быстрее и дешевле. Таков главный итог специального совещания, которое провела в Смольном со строителями и представителями городской подземки Валентина Матвиенко.

Городские власти пытались понять, сколько денег потребуется выделить из бюджета города (в эти дни как раз идет активное обсуждение трехлетнего главного финансового документа Петербурга) для реализации намеченных проектов строительства.

В первую очередь речь идет о завершении работ на «Обводном канале», «Адмиралтейской», «Бухарестской» и «Международной». Эти станции «Фрунзенского радиуса», напомним, должны вступить в строй до 2013 года. По словам руководителя «Метростроя» Вадима Александрова, никаких опасений по поводу окончания строительства у него нет, уже нынешней осенью подземное строительство на «Международной» и «Бухарестской» будет завершено. А вот с «Обводным каналом» ситуация более неопределенная. С одной стороны, метростроевцы все от них зависящее сделали и готовы полностью сдать станцию в намеченный срок. Только вот пассажиры смогут воспользоваться ей лишь в том случае, если инвестор (компания «Адамант») вовремя построит на поверхности наземный вестибюль с торговым центром. Валентина Матвиенко и слушать не захотела о возможном переносе открытия станции.

– Зачем нам становиться заложниками бизнес-проектов? – негодовала губернатор. – Если не способен бизнес в сроки укладываться, сами стройте! Я вам сроки не перенесу!

«Строительство вестибюля потребует дополнительных 600 миллионов рублей», – робко пытались оправдываться метростроевцы. На что губернатор жестко и справедливо заметила: при тех деньгах, которые тратятся на строительство подземки, 600 миллионов не выглядят неподъемной суммой.

А деньги действительно расходуются огромные. После того как федеральный центр перестал выделять средства на развитие петербургского метрополитена, вся нагрузка по финансированию работ легла на городской бюджет. Прокладка одного километра подземного тоннеля обходится более чем в 4,6 млрд. рублей! Губернатору такие расценки пришлись не по душе. Она потребовала собрать информацию о стоимости аналогичных работ за рубежом. Кроме того, на совещании не раз озвучивалась мысль о необходимости уменьшить расходы и строить метро в режиме строгой экономии.

Тем не менее в ближайшие годы строители получат из городского бюджета достаточно средств для продолжения работы. В 2011 г. эта цифра превысит 8,5 млрд. рублей, а в 2012‑м – более 5 миллиардов.

Никаких вопросов не вызывает на сегодняшний день и ввод в эксплуатацию «Адмиралтейской». По словам Вадима Александрова, в сентябре начнет работу германский горнопроходческий щит «Аврора», с помощью которого будут рыть наклонный ход.

Из более отдаленных перспектив стоит отметить развитие «фиолетовой» ветки. От «Международной» она должна уйти дальше, аж за КАД, где по плану построят станцию «Южная». Однако когда это произойдет, сейчас сказать никто не может. Проектировщики лишь посчитали, сколько на это потребуется времени и денег: 4,5 года и около 25 млрд. рублей, по нынешним расценкам. При этом данный участок уже обошелся городу в 350 млрд. рублей – эти деньги ушли на создание проекта и оформление его в бумажном виде.

Под большим вопросом и скорое появление второго выхода со «Спортивной», который должен разгрузить устаревший морально и физически вестибюль «Василеостровской». Новый выход, по плану, появится на набережной Макарова, но, чтобы начать работы по его сооружению, требуется полностью закрыть Тучков мост, а значит, отрезать Васильевский остров от Петроградской стороны. Работы займут по меньшей мере четыре месяца. Но такое решение вряд ли обрадует горожан.

Судя по всему, после открытия «Обводного канала», «Адмиралтейской», «Бухарестской» и «Международной» о развитии городской подземки можно будет на долгие годы забыть. Если, конечно, на наше метро не прольется золотой дождь в виде федерального финансирования.