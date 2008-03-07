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Абхазия собирается провозгласить независимость

7 марта 2008, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

 НЕПРИЗНАННАЯ республика Абхазия намерена провозгласить независимость. Соответствующее обращение к международной общественности планирует принять абхазский парламент, сообщает «Ореанда».

 Обращение с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики Абхазия и установить с ней межгосударственные отношения абхазские парламентарии намерены направить странам мира, а также в ООН, Евросоюз и ОБСЕ. Отдельно депутаты парламента Абхазии собираются просить своих коллег из России, чтобы они посодействовали международному признанию республики, сообщает радио «Эхо Москвы».

 В качестве одного из аргументов в пользу признания независимости власти Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья ссылаются на недавнее одностороннее провозглашение независимости Косово. Тем временем Государственная дума планирует на следующей неделе провести парламентские слушания, посвященные проблеме непризнанных республик.

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