//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Роман с Норвегией

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Галина СМИРНОВА  ]

Роман с Норвегией

 Норвегия ошеломляет даже искушенного путешественника. Фантастической красоты фьорды влекут туристов со всех концов света. Особенно востребован юго-запад страны, где эти узкие заливы со скалистыми берегами самые глубокие и протяженные. А цвет воды в них варьируется от светло-голубого до изумрудно-зеленого. Для нас же, московских журналистов, удивительное знакомство с Норвегией началось с ее Лапландии – заполярного Финнмарка и северной области Тромсе.

Отправная точка

 ЦЕЛУЮ неделю мы колесили по лучшим в Европе норвежским дорогам, пересекали воздушное пространство на самолетах местных авиалиний, переправлялись на трехпалубных паромах, курсировавших между берегами фьордов. Мы бесшумно подплывали на яхте к птичьим «базарам» на островах, рассекали прозрачную речную гладь на моторных лодках; карабкались в горы. Чтобы увидеть следы поселений древнего человека; приближались, промокнув до нитки, к грохочущему, казалось, со всех сторон водопаду. И всякий раз щелкали-щелкали фотоаппаратами, стремясь увезти мгновение с собой.

 Город Альта, отправная точка многих северных маршрутов, встретил моросящим дождиком и пеленой тумана, застилавшего вершины гор. Зато теплый дружеский прием и длинный стол, уставленный различными яствами, быстро поднял всем настроение.

 Какой вкусной оказалась традиционная норвежская сельдь с картошкой в мундире и шкварками. А копченая треска, мясная похлебка с зеленью, запеченная оленина – пальчики оближешь! Потом мы еще не раз испытывали гастрономическое удовольствие от простой и сытной норвежской кухни. У каждого были свои приоритеты, у меня – домашняя выпечка, сыр и красное вино из ягоды вороники.

 В Альте, называемом городом северного сияния, интересный музей и древние наскальные изображения. Им 6500 лет – объект культурного наследия ЮНЕСКО. Со смотровой площадки музейного кафе открывается красивый вид на Альта-фьорд – самый большой в Финнмарке.

 Среди достопримечательностей – Альтаэльва. Это одна из лучших в мире семужных рек. Немецкие и английские фанаты рыбалки уже давно ее облюбовали. Россияне только-только осваивают, но лиха беда начало.

 Если приехать сюда самостоятельно, не покупая пакет услуг у туроператора, то можно снять уютный деревянный домик в кемпинге. Там же вам предоставят в аренду лодки и все, что необходимо для отдыха и рыбалки.

 Однако, жилище лучше забронировать заранее, особенно в летний период. Аренда такого домика на четверых с дополнительным спальным местом, кухней, туалетом и душем обойдется в 100–120 евро за сутки. Разрешение на рыбную ловлю стоит 20 евро, морская рыбалка на удочку бесплатна круглый год. Прикиньте также другие расходы. Цена литра 95-го бензина – от 1,7 евро.

 Хороший ужин из трех блюд, приготовленный из местных продуктов, примерно – 60 евро, шампанское в ресторане – 60 евро, а бутылка пива (0,5) в магазине – 2,5 евро, в баре она в два раза дороже. Норвегия недешевая страна. Возможно, объясняется это и тем, что только чуть больше 10% территории пригодны для землепользования.

 Путешествуя по Северной Норвегии, не откажите себе в поездке на мыс Нордкап – самую северную точку Европы. Даже если чуть-чуть не повезет и вы на высоте 309 метров будете стоять окутанные белым холодным туманом, тщетно пытаясь разглядеть что-либо, знайте, что под вами волны Баренцева моря. Впереди студеное дыхание Северного Ледовитого океана, а позади – вся Европа.

В Карашьоке – столице народа саами

 КАРАШЬОК – довольно небольшой городок посреди леса. К свежести в воздухе здесь примешиваются запахи мха и можжевельника. По дороге сюда нам не раз встречались пасущиеся олешки, живые деньги саами – потомственных оленеводов. Правда, таких всего десять процентов. (Численность населения саамов – коренного народа Норвегии примерно 80–100 тысяч.) Спросить у саама о количестве принадлежащих ему оленей считается верхом бестактности. Состоятельная семья та, у которой в оленьем стаде не меньше пятисот голов. Мясо оленя, широко используемое в норвежской кухне, абсолютно экологически чистое и содержит всего 3% жира.

 Труд оленевода по-преж­нему нелегок, несмотря на современные блага – квадрациклы, мобильную телефонную связь, городские квартиры, летние домики в местах пастбищ.

 К культуре саамов мы приобщились, посетив их традиционное жилище – вместительную крытую оленьими шкурами лавву. От души накормив нас настоящим саамским обедом у костра, хозяева рассказывали о премудростях устройст­ва лаввы и народных традициях.

 Но настоящим потрясением для нас стала экскурсия по зданию парламента народа саами. Он построен на деньги норвежского правительства. Это оригинальной архитектуры здание выполнено целиком из ценных пород дерева. Просторное, с огромными окнами, с прекрасной библиотекой и кинозалом. Больше всего удивил зал, где проходят заседания парламента, возглавляемого, между прочим, женщиной. Установленная здесь электроника, стоящая огромных денег, позволяет слушать выступление докладчика на одном из трех языков.

В гостях у Свена

 ОТ КАРАШЬОКА рукой подать до хорошо известной в округе собачьей фермы. Там обитает 46 голубоглазых лаек породы хаски. Умные и выносливые, они незаменимы в зимних сафари. Туристы получают массу удовольствия, думая, что это они сами так ловко управляют упряжкой. Но это не так, все дело в обученности и слаженной работе собачек, рассказывал их хозяин Свен.

 Он в прошлом моряк и почти легендарная личность. Был на Северном полюсе, двенадцать раз участвовал в гонках на собачьих упряжках (забеги на пятьсот и тысячу километров, стартуют ежегодно в Альте). Четыре раза – в таких же соревнованиях на Аляске.

 Свен с гордостью показывал свои владения: участок леса, выходящий к реке, полной всякой рыбы, и четыре бревенчатых дома, рубленных им самим. С кухней-гостиной, камином и эксклюзивным интерьером, тоже придуманным им и мастерски сделанным вручную.

 В каждом таком доме могла бы остановиться компания не меньше, чем из пяти человек, на днях он как раз ожидал такую из Питера. Чистый лес, птицы и белки, полярный день с сияющим полночным солнцем вместо луны, лай собак в вольерах – все оставляло ощущение состоявшейся сказки, из которой не хотелось уходить. Продлить удоволь­ствие на сутки стоило бы около 65 евро за аренду дома и 110 евро за завтрак с ужином на человека.

 …В Москве, распрощавшись с коллегами в Шереметьево, я очень скоро поняла, что снова хочу в Норвегию. Благо, новогодние каникулы не за горами.

Турсоветы

  • Стоимость туристической визы составляет 1250 рублей. Всю дополнительную информацию о получении норвежской визы можно получить на сайте www.norvegia.ru
  • В крупных городах и деревнях время работы супермаркетов и универмагов разное, хотя некоторые из них открыты до восьми вечера. Автозаправочные станции часто также торгуют продуктами и открыты до 23.00 часов.
  • Телефоны скорой помощи, милиции – 110011, справочной аэропорта – 125050. Телефон российского консульства в Осло: (47) 22551763. Для телефона-автомата нужна монета достоинством в одну крону.
  • Удобно взять с собой банковскую карту, которую принимают в любом магазине, а банкоматы расположены в большинстве общественных мест и работают круглосуточно. В банкоматах можно также поменять валюту.
  • Местной валютой является норвежская крона. Один евро стоит 7,84 норвежской кроны, доллар – 5,41 кроны.
  • Проездная «Карточка Осло» дает право бесплатного проезда на общественном транспорте, на посещение большинства музеев и бесплатную парковку. Стоимость карточки для взрослого – от $20 (на 24 часа) до $50 (на 72 часа).
  • Чаевые – суммы в ресторане и такси следует округлять до целых крон.
  • Автомобильные фары ближнего света должны быть включены всегда, даже в самый солнечный день.
  • Вино и крепкие напитки можно купить только в специализированных государственных магазинах (Vinmonopolet), которые есть в любом крупном населенном пункте.
  • Курение запрещено не только на борту самолета, но в любом другом общественном транспорте. А также в барах, ресторанах, клубах и т.д.
  • Ввоз особых лекарств для личного пользования возможен только при наличии письменного разрешения от врача.
  • Беспошлинно можно ввезти: 2 литра пива; 1 литр крепких алкогольных напитков; 1 литр вина. Ввоз крепких спиртных напитков разрешается лицам, достигшим 20 лет, пива и вина – достигшим 18 лет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//Шоу-бизнес

Иван Ургант похвалился красавицей-женой и надёжным браком с бывшей одноклассницей

Иван Ургант похвалился красавицей-женой и надёжным браком с бывшей одноклассницей

Популярный телеведуший Иван Ургант опубликовал редкое фото с красавицей-женой. Наталья Кикнадзе - бывшая одноклассница Урганта-младшего. Она стала второй женой Ивана.

//Новости партнеров

//В мире

Посол РФ рассказал, почему российские туристы все чаще гибнут в Турции

Посол РФ рассказал, почему российские туристы все чаще гибнут в Турции

Посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов в минувший вторник, 10 сентября, рассказал, почему в последнее время увеличилось количество смертей россиян во время отдыха в этой стране.

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Новости СМИ2

//Здоровье

В Китае создали новый метод ранней диагностики онкологии

В Китае создали новый метод ранней диагностики онкологии

Китайские ученые провели ряд исследований и разработали принципиально новый метод определения микроРНК, благодаря которому появляется возможность диагностировать разные виды рака на ранней стадии.

//В мире

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе во время проведения экстренного заседания. Роспуск кабмина связан с кадровыми перестановками, которые провадит премьер-министр Японии Синдо Абэ.

//Общество

В Крыму построят два первых российских вертолетоносца

В Крыму построят два первых российских вертолетоносца

Первые два российских вертолетоносца начнут строить в Крыму. Строительство универсальных десантных кораблей (УДК) начнется на судостроительном заводе "Залив" в Керчи весной 2020 года.

//В мире

Украинские власти приостановили расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украинские власти приостановили расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украина под руководством президента Владимира Зеленского приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, разивавшийся при бывшем главе государства Петре Порошенко.

//Общество

На Сахалине спасли пациента, сердце которого не билось 25 минут

На Сахалине спасли пациента, сердце которого не билось 25 минут

В Сахалинской областной больнице врачи смогли сделать практически невозможное. Согласно последней информации, медики вернули к жизни пациента, сердце которого не работало в течение 25 минут.

//В мире

Британский генерал убежден, что существует угроза новой "Большой игры" с Россией

Британский генерал убежден, что существует угроза новой "Большой игры" с Россией

Глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс накануне заявил, что существует угроза новой "Большой игры" с Россией. По словам генерала, ее может возобновить именно Москва.

//Новости партнеров

//Политика

Польша предложила научить украинских чиновников дипломатии

Польша предложила научить украинских чиновников дипломатии

Польское Министерство иностранных дел ведет переговоры с Украиной об организации обучения для украинских чиновников в Дипакадемии МИД Польши. Об этом сообщил глава МИД республики Яцек Чапутович.

//Происшествия

Самолет вернулся в Шереметьево после взлёта

Самолет вернулся в Шереметьево после взлёта

В Шереметьево самолёт, следовавший рейсом Москва – Варшава, вернулся обратно в аэропорт. Сообщается, что причиной возвращения лайнера стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

//Здоровье

Ученые назвали самые опасные причины, которые влияют на перепады настроения

Ученые назвали самые опасные причины, которые влияют на перепады настроения

Исследователи назвали самые опасные причины, влияющие на изменение настроения. Его перепады следует связывать с химическим дисбалансом в головном мозге, который появляется благодаря некоторым лекарственным препаратам.

//Авиа, ж/д транспорт

В ФАС прокомментировали рост стоимости авиабилетов

В ФАС прокомментировали рост стоимости авиабилетов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опровергли информацию о резком увеличении цен на авиабилеты в России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

//Шоу-бизнес

Бузова устроила скандал во время съёмок

Бузова устроила скандал во время съёмок

В Сети появилось видео, где телеведущая Ольга Бузова устроила скандал во время съёмок шоу. Звезду возмутила непунктуальность работников съёмочной группы, о чем она и заявила.

//Интервью

Бышовец: Думаю, лучший вариант для Кокорина – вернуться в «Зенит»

Бышовец: Думаю, лучший вариант для Кокорина – вернуться в «Зенит»

«У Кокорина и Мамаева есть прекрасная возможность реабилитироваться», - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры