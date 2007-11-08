Роман с Норвегией

Норвегия ошеломляет даже искушенного путешественника. Фантастической красоты фьорды влекут туристов со всех концов света. Особенно востребован юго-запад страны, где эти узкие заливы со скалистыми берегами самые глубокие и протяженные. А цвет воды в них варьируется от светло-голубого до изумрудно-зеленого. Для нас же, московских журналистов, удивительное знакомство с Норвегией началось с ее Лапландии – заполярного Финнмарка и северной области Тромсе.

Отправная точка



ЦЕЛУЮ неделю мы колесили по лучшим в Европе норвежским дорогам, пересекали воздушное пространство на самолетах местных авиалиний, переправлялись на трехпалубных паромах, курсировавших между берегами фьордов. Мы бесшумно подплывали на яхте к птичьим «базарам» на островах, рассекали прозрачную речную гладь на моторных лодках; карабкались в горы. Чтобы увидеть следы поселений древнего человека; приближались, промокнув до нитки, к грохочущему, казалось, со всех сторон водопаду. И всякий раз щелкали-щелкали фотоаппаратами, стремясь увезти мгновение с собой.

Город Альта, отправная точка многих северных маршрутов, встретил моросящим дождиком и пеленой тумана, застилавшего вершины гор. Зато теплый дружеский прием и длинный стол, уставленный различными яствами, быстро поднял всем настроение.

Какой вкусной оказалась традиционная норвежская сельдь с картошкой в мундире и шкварками. А копченая треска, мясная похлебка с зеленью, запеченная оленина – пальчики оближешь! Потом мы еще не раз испытывали гастрономическое удовольствие от простой и сытной норвежской кухни. У каждого были свои приоритеты, у меня – домашняя выпечка, сыр и красное вино из ягоды вороники.

В Альте, называемом городом северного сияния, интересный музей и древние наскальные изображения. Им 6500 лет – объект культурного наследия ЮНЕСКО. Со смотровой площадки музейного кафе открывается красивый вид на Альта-фьорд – самый большой в Финнмарке.

Среди достопримечательностей – Альтаэльва. Это одна из лучших в мире семужных рек. Немецкие и английские фанаты рыбалки уже давно ее облюбовали. Россияне только-только осваивают, но лиха беда начало.

Если приехать сюда самостоятельно, не покупая пакет услуг у туроператора, то можно снять уютный деревянный домик в кемпинге. Там же вам предоставят в аренду лодки и все, что необходимо для отдыха и рыбалки.

Однако, жилище лучше забронировать заранее, особенно в летний период. Аренда такого домика на четверых с дополнительным спальным местом, кухней, туалетом и душем обойдется в 100–120 евро за сутки. Разрешение на рыбную ловлю стоит 20 евро, морская рыбалка на удочку бесплатна круглый год. Прикиньте также другие расходы. Цена литра 95-го бензина – от 1,7 евро.

Хороший ужин из трех блюд, приготовленный из местных продуктов, примерно – 60 евро, шампанское в ресторане – 60 евро, а бутылка пива (0,5) в магазине – 2,5 евро, в баре она в два раза дороже. Норвегия недешевая страна. Возможно, объясняется это и тем, что только чуть больше 10% территории пригодны для землепользования.

Путешествуя по Северной Норвегии, не откажите себе в поездке на мыс Нордкап – самую северную точку Европы. Даже если чуть-чуть не повезет и вы на высоте 309 метров будете стоять окутанные белым холодным туманом, тщетно пытаясь разглядеть что-либо, знайте, что под вами волны Баренцева моря. Впереди студеное дыхание Северного Ледовитого океана, а позади – вся Европа.



В Карашьоке – столице народа саами



КАРАШЬОК – довольно небольшой городок посреди леса. К свежести в воздухе здесь примешиваются запахи мха и можжевельника. По дороге сюда нам не раз встречались пасущиеся олешки, живые деньги саами – потомственных оленеводов. Правда, таких всего десять процентов. (Численность населения саамов – коренного народа Норвегии примерно 80–100 тысяч.) Спросить у саама о количестве принадлежащих ему оленей считается верхом бестактности. Состоятельная семья та, у которой в оленьем стаде не меньше пятисот голов. Мясо оленя, широко используемое в норвежской кухне, абсолютно экологически чистое и содержит всего 3% жира.

Труд оленевода по-преж­нему нелегок, несмотря на современные блага – квадрациклы, мобильную телефонную связь, городские квартиры, летние домики в местах пастбищ.

К культуре саамов мы приобщились, посетив их традиционное жилище – вместительную крытую оленьими шкурами лавву. От души накормив нас настоящим саамским обедом у костра, хозяева рассказывали о премудростях устройст­ва лаввы и народных традициях.

Но настоящим потрясением для нас стала экскурсия по зданию парламента народа саами. Он построен на деньги норвежского правительства. Это оригинальной архитектуры здание выполнено целиком из ценных пород дерева. Просторное, с огромными окнами, с прекрасной библиотекой и кинозалом. Больше всего удивил зал, где проходят заседания парламента, возглавляемого, между прочим, женщиной. Установленная здесь электроника, стоящая огромных денег, позволяет слушать выступление докладчика на одном из трех языков.

В гостях у Свена



ОТ КАРАШЬОКА рукой подать до хорошо известной в округе собачьей фермы. Там обитает 46 голубоглазых лаек породы хаски. Умные и выносливые, они незаменимы в зимних сафари. Туристы получают массу удовольствия, думая, что это они сами так ловко управляют упряжкой. Но это не так, все дело в обученности и слаженной работе собачек, рассказывал их хозяин Свен.

Он в прошлом моряк и почти легендарная личность. Был на Северном полюсе, двенадцать раз участвовал в гонках на собачьих упряжках (забеги на пятьсот и тысячу километров, стартуют ежегодно в Альте). Четыре раза – в таких же соревнованиях на Аляске.

Свен с гордостью показывал свои владения: участок леса, выходящий к реке, полной всякой рыбы, и четыре бревенчатых дома, рубленных им самим. С кухней-гостиной, камином и эксклюзивным интерьером, тоже придуманным им и мастерски сделанным вручную.

В каждом таком доме могла бы остановиться компания не меньше, чем из пяти человек, на днях он как раз ожидал такую из Питера. Чистый лес, птицы и белки, полярный день с сияющим полночным солнцем вместо луны, лай собак в вольерах – все оставляло ощущение состоявшейся сказки, из которой не хотелось уходить. Продлить удоволь­ствие на сутки стоило бы около 65 евро за аренду дома и 110 евро за завтрак с ужином на человека.

…В Москве, распрощавшись с коллегами в Шереметьево, я очень скоро поняла, что снова хочу в Норвегию. Благо, новогодние каникулы не за горами.

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