Когда исчезнут «трассы смерти»?

Как известно, у России две главные беды: дураки и дороги. С современными митрофанушками возится министр образования и науки Андрей Фурсенко. Не менее тяжкая доля выпала и руководителю Федерального дорожного агентства Олегу Белозерову. Победить печально знаменитое российское бездорожье еще никому не удавалось.



Но 9 ноября 2007 г. пройдет коллегия Министерства транспорта по обсуждению первичного варианта программы «Развитие транспортной системы России на 2010–2015 гг.». На нее главный дорожник страны возлагает особые надежды.

«Колыма» и «Лена» теряют дурную славу



– ОЛЕГ Валентинович, на коллегии вы будете обсуждать перспективы. А как сейчас идет дорожное строительство? Что ждет нас в 2008 году?

– Начнем с денег. В этом году в нашем бюджете заложено 223 млрд. рублей.

В следующем году – 251 млрд. плюс порядка 40 млрд. денег из инвестиционного фонда.

Что нас ждет в километрах? В этом году проведем капитальный ремонт 3,5 тыс. км, а в следующем – более 5 тыс. километров. И вы, уверен, сразу же это заметите.

– Ремонт – это хорошо. Но новые дороги – еще лучше. Чем порадуете автомобилистов?

– Строительством более 1000 км дорог. Основные направления – это прежде всего трасса Чита – Хабаровск. У трассы «Дон» – строительство объезда Сочи. Также трассы М-5 – «Урал», М-7 – «Волга». Плюс огромная и очень важная задача по трассам «Лена» и «Колыма».

– Правда, что эти дороги были признаны самыми худшими в мире?

– Да, в прошлом году трасса «Лена», наверное небезосновательно, была признана самой плохой дорогой мира. Но в этом году все ее недостатки были устранены. Для начала отремонтировали трассу более чем на 100 км и теперь будем асфальтировать ее. К 2009 г. ликвидируем на этой трассе все грунтовые разрывы. Такую задачу перед нами поставил президент.



В России только треть нормальных дорог. Остальные – направления



– ОЛЕГ Валентинович, и все-таки, когда мы будем ездить по нормальным дорогам? Наступят ли такие времена?

– Такие времена обязательно наступят. Я считаю, что уже в 2013 г. мы будем ездить по нормальным дорогам.

В целевой программе на 2010–2015 годы указано, что практически все дороги будут отремонтированы либо построены заново. Во всяком случае, такого положения, как сейчас, когда только 37% дорог можно назвать нормальными, у нас не будет.

– А что делается сегодня?

– В этом году федеральные дороги прирастут более чем на 500 километров. Для сравнения скажу, что в 2005 г. нами было построено всего 160 километров. В следующем году и в 2009-м мы планируем сдать более 1000 и 1500 новых километров дорог.

Что касается уже существующих дорог, то мы начинаем существенно изменять их облик. Реконструируем с учетом современных требований. Это приносит свои плоды. По итогам девяти месяцев 2007 г. количество дорожно-транспортных происшествий в сравнении с предыдущим годом снизилось на 0,7%. Вместе с тем, к нашему несчастью, тяжесть дорожно-транспортных последствий увеличилась, как и количество пострадавших.

С чем это связано? Прежде всего с высокой скоростью движения. Как это ни парадоксально, чем лучше становятся у нас дороги, тем выше тяжесть ДТП. В этом году достаточно серьезное внимание уделялось в части безопасности движения и ликвидации мест дорожно-транспортных происшествий. Мы построим более 160 км линий освещения и более 140 км линий барьерных ограждений и разделяющих полос.

– Многие наши дороги не зря называют «трассами смерти». В автокатастрофах гибнет в десятки раз больше людей, чем в локальных войнах. Не мучает ли вас совесть? Не чувствуете ли вы, как главный дорожник страны, свою вину?

– Такие вопросы, честно говоря, слышать достаточно больно. Мы делаем все, что от нас зависит. В качестве примера, приведу трассу Москва – Санкт-Петербург. 40% дороги проходит по населенным пунктам. Что происходит на этой трассе, вы прекрасно понимаете. Основная масса грузового транспорта, идущего из Европы, проходит именно по населенным пунктам. Но можем ли мы в течение нескольких лет устранить недостатки, которые были накоплены за последние полвека?

Платные дороги – не панацея



– Кто будет хозяином вновь построенных дорог?

– Хозяином дорог всегда будет оставаться Российская Федерация, государст­во. Ни одна дорога полностью в частную собственность не перейдет. Возможны варианты эксплуатации дороги на платной основе, на основании закона о концессионных соглашениях. В нем предусматривается, что инвестор совместно с государством строит новую дорогу и за это имеет право некоторое время ее эксплуатировать, получая плату. Но право собст­венности закрепляется за Российской Федерацией.

– А какая же выгода частнику? Защище­ны ли его права законом?

– Сейчас принимается закон об автомобильных дорогах. Там более четко указаны критерии, в чьей собственности могут находиться дороги. Четко прописано, как они могут эксплуатироваться.

– Намного ли качественнее платные дороги, чем бесплатные?

– У нас в стране пока есть четыре участ­ка платных трасс. К несчастью, система финансирования до сих пор построена таким образом, что все деньги мы пропускаем через бюджет и после этого они распределяются ровно так же, как и на все остальные дороги. Соответственно, те платные участки, которые у нас пост­роены, это не аналог тех будущих платных дорог, которые мы обязаны построить. Более того, на сегодняшний момент в законе прописано, что правительство должно разработать правила по состоянию платных автомобильных дорог.

Я вас уверяю, что эти правила будут жестко регламентировать качественный проезд пользователя по дороге.

– Дорого будем платить?

– Я считаю, что у нас все дороги платные и сейчас. Вопрос кто платит? Федеральный бюджет формирует расходы на дорожное хозяйство из подоходного налога, который мы с вами платим.

Но вот вопрос, сколько платить, сегодня решается. Более того, рыночный механизм платных дорог подразумевает то, что на дороге должен быть обеспечен определенный поток. И мы с вами будем выбирать – хотим пользоваться этой дорогой или нет.

Аргумент в пользу того, что альтернативный проезд будет такого состояния, что по нему нельзя будет проехать, тоже на сегодня несостоятелен. Потому что правительство приняло решение о переходе с 2011 г. на полные нормативные расходы на дорожное хозяйство – содержание и ремонт существующей дорожной сети. Соответственно, и к дорожникам будут применяться другие требования. Если вас что-то будет не устраивать, а у нас прописаны достаточно жесткие требования, соответственно, любой потребитель может подать на нас в суд.

– Олег Валентинович, тут вы не обрадовали. Судиться с государством в России всегда было себе дороже. Последний вопрос: когда у нас исчезнут «трассы смерти»?

– Через пять лет. Программа дорожного строительства рассчитана на 2010–2015 годы. На сегодня туда заложено более 7 трлн. рублей. В результате реализации этой программы мы должны будем построить дополнительно более 60 тыс. новых километров.