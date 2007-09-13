Чубайс займется нанотехнологиями

МЕНЕЕ чем через год вместе с завершением реформы электроэнергетики перестанет сущест­вовать и РАО «ЕЭС России», возглавляемое Анатолием Чубайсом. Куда уйдет неутомимый реформатор?

По всей видимости, Анатолию Борисовичу поручат развивать модные сейчас нанотехнологии. На прошлой неделе гендиректором Российской корпорации нанотехнологий («Роснанотех») указом президента назначен друг Чубайса Леонид Меламед. Это бывший заместитель главы РАО «ЕЭС», занимавшийся выстраиванием финансовой системы. Как говорят близкие к РАО источники, он сохранил теплые отношения с Чубайсом и продолжает поддерживать с ним контакты.

Кроме того, по некоторым данным, Чубайс недавно имел разговор с президентом Путиным о том, чем он будет заниматься после ликвидации энергохолдинга. В свете этих событий неудивительно, что главный энергетик вошел в наблюдательный совет госкорпорации.

С одной стороны, «Роснанотех», которому государство выделит 130 млрд. руб., слишком маленькая рыба для Чубайса, управляющего энергосистемой с выручкой в 895 млрд. рублей. С другой – ставится задача развить нанотехнологии в крупную отрасль с высокой добавленной стоимостью, способную стать локомотивом экономики. А это совсем другие перспективы.