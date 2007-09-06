Сапожник с сапогами

Когда-то молодая актриса Ника ГАНИЧ пришла на телевидение от безысходности. Теперь ТВ стало ее основной профессией. Сегодня Ганич - лицо канала «Россия», ведущая передачи о бытовых проблемах «Субботник». Телевидение привлекает ее тем, что работы здесь - навалом!

- КАК ВЫ, выпускница театрального института, стали работником телевидения?

- Время было послеперестроечное. Все тогда дружно переходили на хозрасчет, и пьесы ставились в основном на тему - «что-то из жизни трансвеститов»… А я, между прочим, Щукинский закончила, в спектаклях по Чехову играла… Не вынесла моя душа, и ушла я в свободное плавание… Пришла на радио, сделала несколько программ и попросилась на ТВ. Просто взяла, позвонила и спросила: «Вам нужны корреспонденты?» Через месяц я стала редактором, еще через месяц шеф-редактором, а потом продюсером спецпроектов. Поэтому никогда не верьте, что на ТВ невозможно самому устроиться - все это ерунда.

- Вам работы сегодня хватает или хотелось бы большего?

- Работы хватает. Помимо «Субботника» я занимаюсь радио, делаю часовое шоу «Кулинарное приключение», куда мы приглашаем шеф-поваров со всего мира. Они рассказывают о культуре своей страны, ее истории, народе.

- Есть примета - ведущие программ о бытовых проблемах забывают о собственном доме. Как у вас с этим?

- Мне было бы неудобно рассказывать что-то людям, если бы у самой дома был бардак. Пословица «сапожник без сапог» не про меня. Я постоянно совершенствую свою квартиру: мебель двигаю, покупаю новые гардины, салфетки, очень люблю посуду, хрусталь, текстиль. Недавно у меня появилась дача, и теперь занимаюсь ее обустройством.

- В свое время писали о вашем конфликте с соведущей Оксаной Федоровой. Какие у вас сегодня отношения?

- У нас нормальные профессиональные отношения. На ТВ неважно, «Мисс Вселенная» ты или нет. Здесь предъявляются совершенно другие требования. А поскольку мы профессионалы, то никаких трудностей не возникает.

- Не так давно вы участвовали в программе «Форт Баярд». Для чего вам это было нужно?

- Мне это было не нужно, но «партия» сказала: «Надо!» Когда с канала позвонили и предложили поучаствовать в шоу, я отказалась. На что мне не без юмора сказали: «А вас никто и не спрашивает». У меня сложилось очень хорошее впечатление о «Форте». Это шоу просто эталон в области организации съемок. Никаких вопросов и никаких проволочек у нас не возникало. Созданы все условия, ты только бегай, прыгай и виси на поручнях.

- Выходит, если вам еще раз предложат участвовать в подобном шоу, то согласитесь?

- Постараюсь уйти от этого. Конечно, публичный человек должен каждый раз что-то доказывать, утверждать свое право на свое место, но можно обойтись и без экстрима.

- До «Субботника» вы вели рубрику «Стиль» в утреннем эфире НТВ и заработали себе имидж стилиста. Каков ваш собственный стиль?

- Я проработала в «Стиле» три года. Можно сказать, что это было второе образование. Если вспомнить первый год и последний, то разница, конечно, огромная. Сначала я ходила вся блестящая, в стразах - мода тогда такая была, а я меры не знала, просто как новогодняя елка. Но сейчас пришла к тому, что джинсы, свитер, хорошая обувь и элегантная сумка - отличный вариант для повседневной жизни. Если хочется устроить празд­ник, то можно надеть элегант­ный костюм. Чего выпендриваться-то?

- Ваш муж американец, и вы живете на две страны. Вас это уст­раивает?

- Меня это совсем не устраивает, и я не знаю, что будет дальше. Поэтому сейчас предпочитаю не ломать голову, а получать удовольствие от жизни, от ее процесса. Мы сегодня вместе, и это замечательно. А что будет дальше - покажет время.