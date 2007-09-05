Когда человечество научится управлять погодой?

Ежегодно на земле происходят сот­ни тысяч землетрясений. По статистике, только в прошлом году от них погибло 50 тысяч человек. Ураганы топят морские суда, сворачивают нефтяные платформы, только одно упоминание о них сотрясает мировые финансовые рынки. Наводнения опустошают целые регионы. Чтобы противостоять природе, люди давно стремятся взять ее под контроль. Но научится ли человечество управлять опасными стихиями?

Человек дождя



НАУЧНЫЕ попытки воздействия на погоду начались во всех развитых странах примерно в одно время. В СССР в середине 1930-х годов появился Институт искусственного дождя. В начале 1960-х годов ученые работали над искусственным увеличением осадков на Украине, а в 1972 г. начались оперативные работы по борьбе с градом.

Вносить «коррективы в погоду» на территории нашей страны имеет право только Росгидромет. Его специалисты применяют химические реагенты – йодистое серебро или сухую углекислоту. Пресс-секретарь Росгидромета Наталья Ершова сообщила, что эффективность этой методики довольно высока и позволяет снижать убытки от порчи сельскохозяйственных культур непогодой в 4–5 раз. Так, например, в июле от прошедшего в Карачаево-Черкесии града пострадал всего один процент особо ценных виноградников – значительную часть туч расстреляли ракетами. Метод ракетного воздействия на град является российским ноу-хау.

Но не отстают и конкуренты. Американские военные признают, что в ходе вьетнамской войны они занимались авиационным «засевом» облаков, «начиняя» их с самолетов кристаллами йодистого серебра. Это вызывало муссонные дожди. Американцы надеялись, что продолжительные ливни погубят плантации риса на территории, где действовали партизаны, и заодно размоют знаменитую «Тропу Хо Ши Мина» (маршрут, по которому вьетнамская армия снабжалась оружием и продовольствием).

Впрочем, результаты применения «засева» облаков плохо предсказуемы. Кроме того, не существует технологий, позволяющих вызвать дождь при ясном небе. Не лучше обстоят дела и с предотвращением ливней. В России для разгона грозовых туч используются ракеты «Град». Но, по словам Натальи Ершовой, ракетный метод не может справиться со сплошной фронтальной облачностью.

Запретные технологии



В США на Аляске в 450 км к востоку от Анкориджа расположена примечательная военная база. На территории в 15 га развернута система из 180 высокочастотных антенн, которые излучают направленные радиоволны в верхние слои атмосферы. Теоретически она по­зволяет создать ионизированный слой, служащий своеобразным энергетическим щитом против баллистических ракет. Но такая техника идеально подходит и для ведения скрытой войны посредством управления климатом.

Разработка такого оружия началась с подачи выдающегося математика, одного из создателей современных компьютеров Джона фон Неймана. В конце 40-х годов он убедил американское Министерство обороны выделить средства на климатические исследования. Победу над коммунизмом Штаты рассчитывали одержать, истощая СССР засухами и неурожаями.

Нынешний проект Пентагона на Аляске изначально разрабатывался в рамках рейгановской программы «Звездные войны». Он носит нейтральное название HAARP («Программа исследования высокочастотного активного полярного сияния»). О возможностях HAARP ходят легенды. Одни утверждают, что система способна вызывать полярное сияние, останавливать ураганы, конт­ролирует движение грозовых облаков и даже – что именно она вызвала наводнения, разразившиеся в Европе в 2002 году. При этом находятся люди, уверяющие, будто продолжительная засуха в Калифорнии в 80-х годах была вызвана аналогичной HAARP русской системой «Дятел», способной изменять направления высотных воздушных течений. Никаких доказательств сторонники теории заговоров, разумеется, не приводят.

Трезвомыслящие исследователи указывают, что, даже если бы у человечества была технология, позволяющая управлять ураганом, для этой операции потребовалась бы энергия примерно в миллион мегаватт. Тогда как мощность излучения HAARP не превышает 3,5 мегаватт.

«Мы не в состоянии управлять такими природными явлениями, как тайфуны и ураганы, – настаивает руководитель отдела изучения Земли из космоса Института космических исследований РАН Евгений Шарков, – чтобы изменить направление движения, например, одного тайфуна, нужно поменять глобальную циркуляцию земной атмосферы. Энергетические затраты на это эквивалентны взрыву ста водородных бомб».

Зато на что система HAARP точно способна – так это на борьбу с военными спутниками. Она не только может нарушить работу орбитальных систем связи – мощности импульса достаточно, чтобы «поджарить» начинку спутника, а серией подобных ударов – полностью лишить противника космического флота.



Погоня за тайфуном



НЕСКОЛЬКО лет назад группа исследователей попыталась попасть в «око» мощного тайфуна. Они стремились в так называемую зону спокойствия, окруженную стеной из громадных волн, которые кружит ветер, разгоняющийся до сотен метров в секунду. Для экспедиции выбрали самое живучее судно – боевой крейсер. Последняя радиограмма, посланная в эфир терпящим бедствие кораблем, звучала: «Мы попали в ад. Высота волн достигает сорока метров».

«Ураганы набирают силу из-за тепла, образующегося на поверхности моря, – объясняет академик Георгий Голицын, – если покрыть поверхность моря обширной масляной пленкой, сила урагана из-за охлаждения воды уменьшится. Теоретически таким способом можно также изменить направление стихии».

Чтобы совершить прорыв в области управления погодой, нужны кардинально новые технологии. «Традиционный, «химический» путь ведет в тупик – реагенты обходятся слишком дорого, а толку мало. «Скорее всего, эффективные средства управления климатом будут основаны на лазерах и микроволновых излучателях. Вероятнее всего – космического базирования», – рассказывает Евгений Шарков.

Но прежде чем вмешиваться в климатический баланс планеты, нам надо лучше разобраться в том, как он устроен. В природе все взаимосвязано – вызвав дождь в одной части света, мы рискуем получить засуху в другой. Остановив тайфун, можем ненароком устроить наводнение. Ведь, принимаясь за уборку в собственном доме, никто не хочет вынести вместе с мусором стены и потолок.

Укротители вулканов

СЕЙЧАС единственный инст­румент предсказания землетрясений – сейсмический мониторинг. Данные с тысяч станций наблюдения стекаются в аналитический центр. К ним применяют статистические методы и, если некий показатель выглядит подозрительно, делают вывод о вероятном приближении катастрофы. Прогресс в этой области невелик. Качество краткосрочных предсказаний оставляет желать лучшего. Угадать вероятность события не только день в день удается крайне редко.

Впрочем, скоро все может измениться – появились новые методы. Исследователи из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) утверждают, что научились точно предсказывать землетрясения, наблюдая за состоянием ионосферы (часть атмосферы на высотах от 60 до 2000 км). Известно, что во время геомагнитных возмущений, вызываемых вспышками на Солнце, в ионосфере возникают электрические токи, интенсивность которых настолько велика, что способна индуцировать токи в земной коре.

В ИЗМИРАН установили, что имеет место также обратный процесс – элект­рические поля в земной коре или на поверхности земли вызывают токи в ионосфере над областью, где готовится сильное землетрясение.

«Наши эксперименты подтверждают, что за несколько дней до начала землетрясения над местом, в котором оно произойдет, появляются интенсивные электрические поля. После того как катастрофа произошла, поля исчезают», – рассказывает директор отделения космической электродинамики ИЗМИРАН Сергей Пуинец.

Еще одну перспективную разработку предлагает Институт физики Земли. Речь идет о подземной гелиевой бомбе, с помощью которой можно будет укрощать вулканы. Причина землетрясений – жидкая магма, вырывающаяся на поверхность в местах тектонических разломов. В Институте физики Земли предложили перекрывать глубинные потоки магмы с помощью направленных ядерных взрывов. Точно рассчитанная траектория взрыва не позволит опасным веществам вырваться в атмо­сферу.