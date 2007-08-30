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Бабушка Джейн настаивает на эротике

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Александр НЕВСКИЙ, Беверли-Хиллз, Калифорния (специально для «Аргументов неделi»)  ]

Бабушка Джейн настаивает на эротике
Александр Невский и знаменитая Джейн Фонда

 Легендарная американская актриса Джейн Фонда стала известной еще в начале 60-х гг. прошлого века. Она добилась славы и признания, была удостоена двух «Оскаров» и семи «Золотых Глобусов». В 70-х Джейн активно выступала против войны во Вьетнаме и увлеклась политикой. Но это не помешало ей стать «королевой аэробики» в 80-х и выпустить несколько тренировочных книг и видеокассет, которые пользовались огромной популярностью во всем мире.

 В 2005 г., после 14-летнего перерыва, Фонда вернулась в большое кино и сейчас активно снимается.

 – ДЖЕЙН, как вам удается так молодо выглядеть?

 – Я веду здоровый и активный образ жизни. К примеру, я только что вернулась с моего ранчо, где все время только активно отдыхала – каталась верхом, рыбачила и гуляла на свежем воздухе. Также я слежу за своим питанием и стараюсь не забывать про тренировки. Ведь это именно я когда-то ввела моду на аэробику! Мне почти 70, но я не скрываю моего возраста. Скажу вам больше – я не успокоюсь, пока не снимусь в фильме о страстной любви мужчины и женщины, которым уже за 70. И буду настаивать на присутст­вии в этом фильме красивых эротических сцен – чтобы всем напомнить, что жизнь не заканчивается в 50,60, 70 и так далее!

 – Это правда, что актрисам старшего возраста, даже извест­ным, не просто найти работу в Голливуде?

 – Абсолютная правда. Гол­ливуд буквально помешан на молодых. Актрисе с именем сложно получить большую роль, если ей за 40–45. Что уж говорить о тех, кто старше? Я долго не снималась в кино, так как была занята другими делами. Но Голливуд за время моего отсутствия не изменился в лучшую сторону. В этом плане мне намного ближе европейские страны – там ценят своих кумиров вне зависимости от их возраста.

 – Вы вернулись в кино, не планируете ли вернуться и в фитнес-индустрию и выпустить новое видео?

 – Это хорошая идея! Я даже знаю название – «Аэробика после 70» (смеется). Если будет время – то почему бы и нет? Если вы хотите быть в форме, то возраст не помеха! Нужно просто сказать себе, что вам все по плечу, и приступать к тренировкам. В 80-х и 90-х я выпустила целых 8 книг на эту тему – причем не только про аэробику, но и про правильное питание и про специальные тренировки для беременных женщин. А мои видеокассеты, как я слышала, добрались даже до Советского Союза. И мне очень приятно, что и я, и мой бывший муж Тед Тернер, принимали самое активное участие в перестройке и налаживании дружеских отношений между Россией и США!

 – Вы и сейчас активно интересуетесь политикой, не так ли?

 – Конечно, не так, как раньше, но интересуюсь. Снова участвую в антивоенных демонстрациях в Вашингтоне, как и много лет назад… Тогда я протестовала против войны во Вьетнаме, а теперь против войны в Ираке. Тогда я была с маленькой дочкой на руках, теперь – рядом со мной не только дочь, но и двое внуков. Я очень благодарна им за поддержку, но мне грустно, что политики совершают одни и те же ошибки снова и снова, и возможно, моим внукам и правнукам тоже придется выходить на подобные демонстрации.

 – Чем сейчас наполнена ваша жизнь, кроме кино?

 – Если я не занята на съемках и не должна нигде выступать с лекциями и семинарами, то стараюсь все свободное время проводить с моими внуками. Также я сейчас одновременно работаю над несколькими книгами. Они не о фитнесе, а о не менее важной для меня теме – возможности быть счастливой в любом возрасте. Пару лет назад вышел в свет том моих мемуаров. Он стал бестселлером, и издательст­во сразу заказало мне несколько книг. А так как я искренне считаю, что в 60 лет жизнь у меня только началась, и сейчас продолжается новая и лучшая ее часть, то тема следующей книги определилась сама собой. И еще у меня в работе пособие для родителей.

 – Пересматриваете ли вы фильмы, в которых снимались?

 – Очень редко. И в этом я похожа на моего отца – Генри Фонда и на брата Питера. Мне пришлось вновь посмотреть несколько картин, когда я работала над мемуарами. Смотрела «Возвращение домой», «Китайский синдром» и «На золотом пруду». И как будто снова оказывалась на съемочных площадках этих фильмов. Но, по моему мнению, такие «путешествия во времени»

нельзя устраивать слишком часто… Хотя открою вам маленький секрет – я всегда ношу с собой мое фото из фильма «Барбарелла» почти 40-летней давности. Этот снимок – доказательство того, что когда-то и я была настоящей секс-бомбой!

  Вы и сейчас очень привлекательны!

 – Спасибо за комплимент! Но не заигрывайте со мной, так как мое сердце уже занято (смеется). К счастью, мой избранник – обычный человек и не имеет отношения к политике или шоу-бизнесу. Он живет в Нью-Йорке, и когда мы встречаемся, то нас не преследует пресса или фотографы. Мы можем спокойно наслаждаться обществом друг друга. Я счастлива, что в моей жизни снова есть место для настоящей любви. Как я вам и сказала – лучшая часть моей жизни только началась!

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