Бабушка Джейн настаивает на эротике
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Александр НЕВСКИЙ, Беверли-Хиллз, Калифорния (специально для «Аргументов неделi») ]
Легендарная американская актриса Джейн Фонда стала известной еще в начале
В 2005 г., после
– ДЖЕЙН, как вам удается так молодо выглядеть?
– Я веду здоровый и активный образ жизни. К примеру, я только что вернулась с моего ранчо, где все время только активно отдыхала – каталась верхом, рыбачила и гуляла на свежем воздухе. Также я слежу за своим питанием и стараюсь не забывать про тренировки. Ведь это именно я
– Это правда, что актрисам старшего возраста, даже известным, не просто найти работу в Голливуде?
– Абсолютная правда. Голливуд буквально помешан на молодых. Актрисе с именем сложно получить большую роль, если ей за 40–45. Что уж говорить о тех, кто старше? Я долго не снималась в кино, так как была занята другими делами. Но Голливуд за время моего отсутствия не изменился в лучшую сторону. В этом плане мне намного ближе европейские страны – там ценят своих кумиров вне зависимости от их возраста.
– Вы вернулись в кино, не планируете ли вернуться и в
– Это хорошая идея! Я даже знаю название – «Аэробика после 70» (смеется). Если будет время – то почему бы и нет? Если вы хотите быть в форме, то возраст не помеха! Нужно просто сказать себе, что вам все по плечу, и приступать к тренировкам. В
– Вы и сейчас активно интересуетесь политикой, не так ли?
– Конечно, не так, как раньше, но интересуюсь. Снова участвую в антивоенных демонстрациях в Вашингтоне, как и много лет назад… Тогда я протестовала против войны во Вьетнаме, а теперь против войны в Ираке. Тогда я была с маленькой дочкой на руках, теперь – рядом со мной не только дочь, но и двое внуков. Я очень благодарна им за поддержку, но мне грустно, что политики совершают одни и те же ошибки снова и снова, и возможно, моим внукам и правнукам тоже придется выходить на подобные демонстрации.
– Чем сейчас наполнена ваша жизнь, кроме кино?
– Если я не занята на съемках и не должна нигде выступать с лекциями и семинарами, то стараюсь все свободное время проводить с моими внуками. Также я сейчас одновременно работаю над несколькими книгами. Они не о фитнесе, а о не менее важной для меня теме – возможности быть счастливой в любом возрасте. Пару лет назад вышел в свет том моих мемуаров. Он стал бестселлером, и издательство сразу заказало мне несколько книг. А так как я искренне считаю, что в 60 лет жизнь у меня только началась, и сейчас продолжается новая и лучшая ее часть, то тема следующей книги определилась сама собой. И еще у меня в работе пособие для родителей.
– Пересматриваете ли вы фильмы, в которых снимались?
– Очень редко. И в этом я похожа на моего отца – Генри Фонда и на брата Питера. Мне пришлось вновь посмотреть несколько картин, когда я работала над мемуарами. Смотрела «Возвращение домой», «Китайский синдром» и «На золотом пруду». И как будто снова оказывалась на съемочных площадках этих фильмов. Но, по моему мнению, такие «путешествия во времени»
нельзя устраивать слишком часто… Хотя открою вам маленький секрет – я всегда ношу с собой мое фото из фильма «Барбарелла» почти
– Вы и сейчас очень привлекательны!
– Спасибо за комплимент! Но не заигрывайте со мной, так как мое сердце уже занято (смеется). К счастью, мой избранник – обычный человек и не имеет отношения к политике или
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