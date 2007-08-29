«Маленький» человек в большой жизни

Один из самых уважаемых людей в дошкольном образовании – Баатр ЕГОРОВ, кандидат педагогических наук. Он долгое время был единственным мужчиной в Москве – воспитателем в детском саду. Потом работал замдиректора Института дошкольного образования и семейного воспитания Российской академии образования, и под руководством Владимира Кудрявцева создал уникальную технологию оздоровления детей в садике. Сейчас он служит директором Центра образования «Горки» – того самого, куда еще в советское время свозили талантливых ребят из всей страны и делали из них гениев. Сейчас Егоров работает для того, чтобы вернуть этой школе прежний почетный статус. Но и о детсадовских малышах не забывает. В собст­венный отпуск успел объездить свои экспериментальные площадки в регионах – детсады в Якутии, Коми, Калмыкии и Волгоградской области.

– БААТР Борисович, сейчас многие родители считают, что воспитанием ребенка до 7 лет всерьез заниматься не стоит – он все равно ничего еще не понимает. Согласны?

– Приведу несколько фактов. До 7 лет ребенок усваивает 70% знаний об устройстве окружающего мира. За всю оставшуюся жизнь он получает еще 30% такой информации и углубляет полученные в детстве знания. Маленький человек учится общаться со взрослыми и со сверстниками. Основы будущего здоровья тоже закладываются в дошкольном возрасте.

Влюбиться в снег

– В ЧЕМ суть вашей технологии оздоровления малышей в садике?

– Детей не удастся оздоровить, пока мы не решим их психологические проблемы. Вот болит у ребенка животик. И никакие таблетки не помогают. Стоит маме погладить по животику – и все прошло. Физическую боль «выключила» голова! Другой пример. Как вы думаете, детей нужно закаливать одинаково в холодной Воркуте и в жарком Краснодаре? Очевидно, что нет! Только программы, которые применяются сегодня, разницы в климате не учитывают. Поэтому и дети болеют. Не то, что в каждом саду отдельного города, – в каждой группе одного садика оздоровление должно строиться по-разному.

– Например?

– В Воркуте в среднем один ребенок пропускает по болезни 19,5 дней за год. Мы же добились того, что в одной из групп дет­сада малыши практически не болели! Там дети ходят босиком по снегу, хотя это противоречит всем правилам оздоровления! А получилось вот как. Я давно говорил местным воспитателям, что в их климате, когда 10 месяцев длится зима, у детей нужно формировать положительное отношение к снегу. Если будешь каждый раз выходить из дому и говорить: «Елки-палки, опять этот снег!» – из депрессии не вылезешь. Есть такая модная сейчас в детсадах процедура контраст­ного закаливания: малыши проходят босиком по цепочке из тазиков, которые через один наполнены теплой и холодной водой. Воспитатели из Воркуты рядом с тазиком с холодной водой поставили емкость со снегом с улицы – чтобы ребенок сам мог выбрать, как пройти. Детям ужасно понравился снег! Со временем они стали не просто наступать в него, а топтаться в этом тазике. И болеть перестали.

– Реально ли внедрить ваши методики по всей стране?

– До этого еще очень далеко. Пока мы стараемся разработать простые технологии, чтобы их можно было применять без проблем. Например, в одном детсаду воспитатели решили, что дети каждый день будут ходить пешком вокруг садика. Как быть, когда идет дождь? Попросили родителей купить детям резиновые сапоги и один рулон полиэтилена на всех. Ребята несли над собой пленку – и шли гуськом друг за другом. Через полгода дети стали значительно меньше болеть.

– Думаю, такой эффект объясняется тем, что малыши сейчас вообще мало двигаются.

– Действительно, ни в квартире, ни в дет­саду никто стоять на ушах не разрешит. Вслушайтесь: малыш имеет право просто побегать лишь два раза в неделю на физкультурных занятиях! Таких уроков должно быть как минимум пять. Кроме того, дети должны бегать и играть во время прогулки. Но так бывает далеко не всегда. Часто вы видели, чтобы воспитатель резвился с детворой и организовывал игру?

– Другой вопрос – имеем ли мы право требовать от воспитательницы за ее 3 тысячи в месяц, чтобы она еще и скакала на прогулке?

– Если в моем садике педагог отказывается что-то делать, я ему говорю: «Нет – так нет». Те, кто делает (и таких много), получает в награду отличные результаты! В саду на сегодняшний день могут работать только те люди, которые по-настоящему любят детей.

– В первом классе сегодня можно увидеть ребят от 5 до 9 лет. В каком возрасте лучше всего отдавать малыша в школу?

– По науке – в 7 лет. В этом возрасте ребенок абсолютно готов к школе. Обычно малышей ведут в первый класс в 6 лет. 48% девочек и 29% мальчиков в этом возрасте физически не готовы к такому испытанию. Ребенок, идущий в школу раньше времени, станет болеть, пропускать, отставать. А взрослый ребенок будет успешнее, он займет место лидера в коллективе. Увы, на все это приходится закрывать глаза. Парень, поступивший в школу в 7 лет, имеет все шансы загреметь в армию после 11-го класса, даже не попробовав поступить в вуз. Законодатели обязательно должны пересмотреть этот порядок.

– Многие родители буквально насилуют малышей, заставляя их зубрить иностранные слова. В дет­ском саду нужно изучать иностранный?

– Еще в конце XIX в. было известно, что иностранный язык нужно накладывать на выученный родной. Иначе с последним возникают проблемы. Думаете, почему в детских поликлиниках сейчас огромные очереди к логопедам? Есть и другая точка зрения: тот, кто в детстве начал учить иностранный, сможет в будущем говорить на трех-четырех язы­ках. Я считаю так. Сначала родители или воспитатели должны научить ребенка говорить на родном языке. Потом можно заниматься иностранным в игровой форме. В московской школе №1306 мы придумали вот что. В детсад из университета направили русскую девушку, которую все – и дети, и родители, и другие воспитатели – договорились называть мисс Мери. Она играет роль англичанки из Лондона и русского не знает. Это дети учат ее русскому языку! Малыши рассказывали мамам вечером: «Мы научили мисс Мери говорить «яблоко». Она так смешно произносила «йафлоко»!» – «А она вас научила, как будет яблоко по-английски?» – «An apple».

Я взрослый – я прав?

– ПРИЛАВКИ магазинов завалены литературой, посвященной воспитанию детей. Как выбрать полезные издания?

– Избыток такой литературы превратился в серьезную беду. Книги Бенджамина Спока есть почти в каждой российской семье. Между тем издатели «забывают» предупредить читателей: Спок извинялся перед американцами за ошибочность некоторых своих выводов. Сейчас стало модно воспитывать детей в традициях «личностно ориентированной педагогики» (книг о ней очень много). В результате такого воспитания у детей появились слова «я думаю», «я считаю». Но потом родители возмущаются: «Почему ребенок нас не слушается? Он еще сопливый, а уже имеет свое мнение! Я взрослый – я прав!» А каково «личностно» воспитанным детям в саду и в школе?! Это ведь советские, по сути, учреждения. Всех педагогов в CCCР учили работать не с личностью, а с коллективом. И учителя начинают ломать детей через колено.

– Не детей нужно переучивать, а преподавателей. За личностью будущее.

– Согласен. Когда веду занятия у педагогов из детсадов, стараюсь научить их для начала по-разному воспитывать разнополых малышей. Например, в дошкольном возрасте девчонки часто физически сильнее пацанов. Но я все равно рекомендую на уроках физкультуры мальчикам отжиматься и поднимать небольшие гири, а девочкам – заниматься гимнастикой и танцами. Потому что пацан должен вырасти рыцарем, а девочка – леди. Думаете, просто вложить это в голову педагогу? Ничего подобного! Когда это будет сделано, перейдем к следующим этапам: будем по-разному воспитывать детей с различными способностями, характерами, малышей из более и менее благополучных семей… Так рано или поздно дойдем до воспитания отдельной личности.

– Но такими темпами это случится лет через 50!

– Да. И ничего с этим не поделаешь. Я вижу такой выход: родители, воспитатели, учителя должны работать вместе. Отметать советскую педагогику тоже нельзя – человек ведь не перестает жить в обществе от того, что возросла роль личности. По всем вопросам (в том числе связанным с выбором литературы) нужно советоваться в садике. 100%-ной гарантии нет – но сейчас в России ОЧЕНЬ высока вероятность того, что вашего ребенка в детсаду воспитывает хороший педагог.

Дарья МАРТЫНКИНА

Аргумент от Баатра Егорова:

– ЧАЩЕ всего я даю родителям такой совет: начните общаться с ребенком. Пусть проблемы, с которыми он приходит к вам в 5–6 лет, кажутся незначительными (машинку, к примеру, отобрали), но их обязательно нужно решать. Через 3–5 лет родители, отчитывая своего подросшего ребенка, будут удивляться: «Почему ты не пришел ко мне посоветоваться, когда тебе предложили первую сигарету?» Ребенок промолчит. На самом деле, он вправе ответить: «Я уже не раз приходил, когда мне было 5–6 лет. И вы меня посылали. Теперь ваши советы мне не нужны».

Есть такое правило: ребенок, которому сегодня что-то интересно, должен получить это сегодня, а не завтра. Если малыш в 4 года приходит и говорит: «Хочу меч!», нужно сделать меч прямо сейчас, даже если болит голова или нужно работать. Меч можно вырезать из картона, придумать какую-нибудь деревяшку или пластмассу… А лучше сделать два меча, чтобы ребенок мог устроить с папой рыцарский турнир.

То же самое – с летним отдыхом. Я посоветовал одному папе свозить ребенка не в самый дорогой отель Турции, а в Копенгаген (там находится центр «Лего», по этому конструктору с ума сходил его сын). Папа чуть ли не прямиком из аэропорта залетел ко мне в кабинет: «Баатр Борисович, да это же… да я же такой кайф… да у ребенка такие глаза были, когда он так много увидел… да я же на свете ради этого живу… да, родителям обязательно нужно рассказывать, как это бывает…»