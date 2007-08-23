Турчинский стал женщиной
И ему это понравилось
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Юлия МИНАЕВА ]
Владимир Турчинский известен под «взрывным» прозвищем Динамит. Неоднократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, обладатель множества званий по бодибилдингу, президент Профессиональной лиги силового экстрима России, ведущий
– ВЕДЯ программу «Фактор страха», вы узнали о фобиях не понаслышке. Чего больше всего боятся именно наши соотечественники? Были ли на съемках опасные эпизоды, не вошедшие в программу?
– Наши соотечественники боятся разных
– Вы увлекаетесь танцами. Удается потанцевать «для себя», а не для съемок?
– Иногда танцую, когда есть время. Мне нравится танго, сальса. Чаще получается танцевать с дочкой. Недавно мы праздновали в Киеве, на съемках, день рождения моей жены. Пошли с ней в клуб на Майдане. Там проходил конкурс танцев. Решили присоединиться и… вышли в финал!
– Сейчас существует такое количество рекомендаций по правильному питанию и физическим упражнениям, что голова кругом идет – сложно разобраться, что хорошо, а что вредно. Как вы, профессиональный спортсмен, постоянно поддерживаете прекрасную форму?
– Читайте мою книгу. Там есть все рекомендации. Хотите покурить – вот эти сигары хорошие, хотите выпить – вот это вино неплохое, хотите «покачаться» или похудеть – вот вам комплекс реальных упражнений. Сейчас мы с женой готовим вторую часть этой книги. Я по своим же рекомендациям похудел за полгода на 28 килограммов. Просто есть некоторые аксиомы, которые надо соблюдать. Тренироваться и не жрать – тяжелее, чем не тренироваться и жрать.
Нашим культуристам часто продают препараты для увеличения мышечной массы без инструкции по применению. Ребята, не зная правил применения, начинают увеличивать дозу. А потом долгое время восстанавливают гормональный фон.
– Правда ли, что недавно вы сыграли женщину?
– Я сыграл цыганскую гадалку в «Фитиле». Маша Рязанова мне сказала: «Не пытайся играть женщину, лучше Калягина все равно не сыграешь. Просто представь, что ты и есть женщина». Я представил, и у меня действительно получилось. Даже понравилось. Правда, когда покрутил бедрами, изображая женскую походку, спина сильно разболелась.
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