Турчинский стал женщиной

Владимир Турчинский известен под «взрывным» прозвищем Динамит. Неоднократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, обладатель множества званий по бодибилдингу, президент Профессиональной лиги силового экстрима России, ведущий спортивно-развлекательных программ на радио и ТВ успел попробовать себя и в качестве актера.

– ВЕДЯ программу «Фактор страха», вы узнали о фобиях не понаслышке. Чего больше всего боятся именно наши соотечественники? Были ли на съемках опасные эпизоды, не вошедшие в программу?

– Наши соотечественники боятся разных жуков-пауков. Вернее, не то, чтобы боятся, а брезгуют. А если говорить об опасных эпизодах… Была одна женщина, которую, к сожалению, не «раскрыли» редакторы программы. Дело в том, что каждого человека готовят к определенному испытанию, проверяют на адекватность, фобии и т.п. Так получилось, что у этой участницы страх «просмотрели». Испытание было довольно простое – человека клали в гроб и засыпали землей. Через некоторое время крышка открывалась, и участник должен был оттуда выбраться. Закапывают неглубоко – слышна работа съемочной группы. К тому же игрока страхуют каскадеры. Если что-то идет не так – участника быстренько вытаскивают из гроба. Эта женщина уже по пояс выбралась. Подсел к ней, думаю, пошучу для камеры. «Дорогая, – говорю, – откапывать тебя никто не собирается. Я сейчас ухожу. Так что ты уж давай сама выкарабкивайся». И тут у нее началась жуткая истерика – орет, рыдает навзрыд, вытащите, мол, меня отсюда. Ее откопали и еле успокоили.

– Вы увлекаетесь танцами. Удается потанцевать «для себя», а не для съемок?

– Иногда танцую, когда есть время. Мне нравится танго, сальса. Чаще получается танцевать с дочкой. Недавно мы праздновали в Киеве, на съемках, день рождения моей жены. Пошли с ней в клуб на Майдане. Там проходил конкурс танцев. Решили присоединиться и… вышли в финал!

– Сейчас существует такое количество рекомендаций по правильному питанию и физическим упражнениям, что голова кругом идет – сложно разобраться, что хорошо, а что вредно. Как вы, профессиональный спортсмен, постоянно поддерживаете прекрасную форму?

– Читайте мою книгу. Там есть все рекомендации. Хотите покурить – вот эти сигары хорошие, хотите выпить – вот это вино неплохое, хотите «покачаться» или похудеть – вот вам комплекс реальных упражнений. Сейчас мы с женой готовим вторую часть этой книги. Я по своим же рекомендациям похудел за полгода на 28 килограммов. Просто есть некоторые аксиомы, которые надо соблюдать. Тренироваться и не жрать – тяжелее, чем не тренироваться и жрать.

Нашим культуристам часто продают препараты для увеличения мышечной массы без инструкции по применению. Ребята, не зная правил применения, начинают увеличивать дозу. А потом долгое время восстанавливают гормональный фон.

– Правда ли, что недавно вы сыграли женщину?

– Я сыграл цыганскую гадалку в «Фитиле». Маша Рязанова мне сказала: «Не пытайся играть женщину, лучше Калягина все равно не сыграешь. Просто представь, что ты и есть женщина». Я представил, и у меня действительно получилось. Даже понравилось. Правда, когда покрутил бедрами, изображая женскую походку, спина сильно разболелась.