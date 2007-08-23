Школа возрождения российского ТВ

На российском телевидении мало настолько уважаемых и узнаваемых людей, как Татьяна Судец. Всероссийская тетя Таня получила народную славу, ведя такие популярные передачи, как «Время», «Голубой огонек», «Умелые руки», «Больше хороших товаров», «Наш адрес Советский Союз», «Песня года», «Москва и москвичи», «Игрушки».

Последние 3 года Татьяна передает свои знания и опыт студентам Первой Национальной школы телевидения.

– КАК вы попали в школу телевидения?

– Пригласили друзья. Около 5 лет назад на телевидении сложилась ужасная ситуация. Профессионалы ушли из-за нищенской зарплаты, уровень образования новичков не выдерживал никакой критики и т.д. Тогда и возникла идея создания школы, в которой лучшие профессионалы России могли бы передавать свои знания будущим звездам эфира.

Я счастлива работать в таком коллективе, который сложился в школе. Да и цель, поставленную нами, считаю очень благородной – вернуть на телевидение высокий уровень профессионализма за счет правильного и систематического обучения молодежи.

– Чему вы учите своих студентов?

– В первую очередь профессионализму. Зрителя обязательно надо любить и, что не менее важно, уважать. По­этому нельзя выносить на экран плохое настроение, давать себе расслабиться… Есть очень много «нельзя», и не меньше – «нужно».

Моего знакомого однажды попросили вспомнить какие-нибудь смешные ошибки известных режиссеров спортивных трансляций Раисы Паниной и Яна Садекова, с которыми он работал. И он не смог вспомнить вообще ни одной ошибки. Раньше наше телевидение действительно было эталоном этикета и правильной речи. Считалось одним из лучших в мире.

– Какова сейчас, на ваш взгляд, ситуация на нашем телевидении?

– Раньше на нас равнялись. В последние годы, к сожалению, равняться часто не на что — на экране все больше и больше ширпотреба. ТВ идет на поводу у не самой лучшей части населения, их потребностей и вкусов. И в культуре, и в одежде, и особенно в речи.

Как сказала моя знакомая поэтесса Любовь Терехова: «Чтобы убить нацию, необязательно победить ее в войне, достаточно отобрать у ней ее язык». Язык надо беречь и защищать. И телевидение как государственный институт обязано это делать в первую очередь. Многие развлекательные программы передраны со старых западных, которые у них давно сошли с эфира. У нас же это преподносится как новое, необычное. Обидно, что многое действительно оригинальное и свое утеряно. Прямо идеологическая диверсия какая-то.

Меня очень удивляет пошлость, которая часто царит на экране.

Телевидение – это серьезный инструмент влияния на массы. Зачем же оболванивать людей, особенно молодежь? Потом мы удивляемся, почему падает культурный уровень. А с чего ему расти?!

Одной из задач телевидения, возможно главной, является просвещение телезрителей.

– Уже есть какие-то результаты работы школы?

– Слава богу, сейчас ситуация потихоньку меняется, кстати, и при помощи наших учеников.

Команда Первой Национальной школы телевидения главной своей задачей поставила – не дать затеряться всем тем знаниям, которыми владели настоящие профессионалы прошедших лет.

Мне очень повезло с моими преподавателями.

Педагоги были великолепные: Нина Владимировна Кондратова, Ольга Никитична Оборина, Игорь Леонидович Кириллов, Валентина Михайловна Леонтьева, Светлана Алексеевна Жильцова.

Сейчас мы стараемся быть достойными наших учителей и передавать знания следующим поколениям, как делали это они, – прививали уважение к любимому делу и ответственность перед ним.

Все преподаватели нашей школы сами долгое время работали в эфире и создавали популярные передачи. У нас нет, как я их называю, боксеров-заочников, которые, не сделав в своей жизни чего-нибудь стоящего, идут преподавать.

Обучение в отрыве от практики невозможно, а практические знания могут дать только те, кто сам прошел огонь и воду.