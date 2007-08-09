Израильтяне хотят «голос Москвы»

ТЕЛЕКАНАЛ НТВ-Мир, первый и пока единственный из русскоязычных каналов в Израиле, перешел на платное абонентское вещание телепрограмм НТВ.

Все началось с того, что в ноябре прошлого года в результате усилий местных телекомпаний, конкурирующих с НТВ-Мир за зрителя и доходы от рекламы, Высший Суд Справедливости Израиля вынес решение, запрещающее российскому телеканалу НТВ-Мир транслировать израильскую коммерческую рекламу. Тем самым российский телеканал фактически лишили средств к сущест­вованию.

И тогда на НТВ было принято беспрецедентное решение – ввести в Израиле платную систему доступа к российскому каналу. Эксперты из конкурирующих компаний, да и те, кто должен был продавать канал, в один голос твердили, что расчетливый израильский зритель не будет платить за «голос Москвы» и проект обречен.

Однако израильтяне решили иначе. За полтора месяца с начала подписки абонентами стали свыше 45 тыс. домохозяйств. Люди волновались и боялись не успеть до 1 августа, когда НТВ уже нельзя будет найти в открытом эфире.



